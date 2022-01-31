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Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!

31.01.2022 12:34

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini paylaştı. Son çeyrekte turizm gelirleri yüzde 95 artarak, 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Böylece Türkiye'nin 2021 turizm geliri yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,1'i yabancı ziyaretçilerden, %19,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 883 milyon 106 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 748 milyon 268 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm geliri 2021 yılında bir önceki yıla göre %103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! Kasaya giren rakam 24,5 milyar dolar

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE HARCAMA TÜRLERİ ARTTI

Dördüncü çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %202,5, tur hizmetleri harcaması %162,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması %143,5 arttı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış tur hizmetleri harcamalarında oldu.

Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! Kasaya giren rakam 24,5 milyar dolar

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 63 DOLAR OLDU

Dördüncü çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 43 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %97,5 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %97,5 artarak 9 milyon 50 bin 112 kişi oldu. Bunların %83'ünü 7 milyon 511 bin 28 kişi ile yabancılar, %17'sini ise 1 milyon 539 bin 84 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişi oldu. Bunların %81,5'ini 23 milyon 940 bin 21 kişi ile yabancılar, %18,5'ini ise 5 milyon 417 bin 442 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

YABANCILAR EN ÇOK GEZİ, EĞLENCE VE SPORTİF ZİYARETLER YAPTI

Dördüncü çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %68,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada %16,9 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %5,2 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %65,1 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! Kasaya giren rakam 24,5 milyar dolar

Yıllık olarak değerlendirildiğinde yabancı ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada%71,4 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize %64,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! Kasaya giren rakam 24,5 milyar dolar

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %276 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %276,4 artarak 696 milyon 183 bin dolar oldu. Bunun 677 milyon 89 bin dolarını kişisel, 19 milyon 94 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞ SAYISI 3 KATINA ÇIKTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %301,6 artarak 1 milyon 188 bin 803 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 586 dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.

Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! Kasaya giren rakam 24,5 milyar dolar
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Turizm, dolar, Kasım, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı! - Son Dakika
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