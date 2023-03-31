"Togg ne kadar yakıyor?" sorusu cevap buldu: kWs başına 7,99 lira ödenecek - Son Dakika
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"Togg ne kadar yakıyor?" sorusu cevap buldu: kWs başına 7,99 lira ödenecek

31.03.2023 13:58

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi belli oldu. Buna göre, Togg aracını şarj etmek isteyenler, kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına 7,99 lira ücret ödeyecek.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un ilk sahipleri gerçekleştirilen çekilişle birlikte belli oldu. Araç sahiplerinin merakla beklediği Togg'un şarj istasyonu olan Trugo'da da fiyatlar belirlendi.

BİRİM BAŞINA ÜCRET 7.99 LİRA

Trugo'da Togg aracını şarj etmek isteyenler, kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira ücret ödeyecek. Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli 314 kilometre menzile sahip Togg'un Şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu

UZUN MENZİLLİ TOGG 707 LİRAYA ŞARJ EDİLEBİLECEK

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak. Kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu

KAPASİTELER MENZİLE ORANLA DEĞİŞEBİLİYOR

Kısa ve uzun menzilli Togg araçlarında kapasiteler menzile oranla değişebiliyor. Kısa menzilli Togg, 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol gidebiliyor. Uzun menzilli Togg ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol yapabiliyor.

Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu

ŞARJ CİHAZI KURUMLARI DEVAM EDİYOR

Togg'dan yapılan açıklamaya göre,şarj cihazı kurulumları ülkenin dört bir yanında aralıksız devam ediyor. İlk cihazlarını İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli'de de kurulumlarını tamamladı.

Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu

30 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE ŞARJ EDİLECEK

Açıklamaya göre, 180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşmasını sağlıyor.

YÜZDE YÜZ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkıyor.

YORUMLAR (1)
  • Sezayi Arguden: Yani dedigin gibi eleltrikli olarak cok cok daha ucuz olmasını beklerdim, evet avrupadada fiyatlar ayni, kendim hollandada olduğum için, ama elektrikli aracin en cok kazanc sagliyacagi yön tamir ve bakim masrafi neredeyse sıfır denilebilir, avantaji burada Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Tragger, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Togg ne kadar yakıyor?' sorusu cevap buldu: kWs başına 7,99 lira ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Togg ne kadar yakıyor?" sorusu cevap buldu: kWs başına 7,99 lira ödenecek - Son Dakika
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