Trendyol'un 2023 İlk Yarısı E-Ticaret Verileri

Trendyol, yılın ilk 6 ayına ilişkin Türkiye Alışveriş Haritası'nı yayımlayarak e-ticaret ve e-ihracat verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, ocak-haziran döneminde 170 bin satıcının yaklaşık 400 milyon ürününü tüketicilere ulaştırdı.

En çok alışveriş yapılan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana ve Mersin olurken, en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Adana olarak öne çıktı.

Türkiye genelinde en çok talep gören ürünler tişört, pantolon ve spor ayakkabı kategorisinde olurken, bölgelerin alışveriş tercihleri birbirinden farklı eğilimler ortaya koydu.

Ege ve Marmara bölgesinde elbise, İç ve Doğu Anadolu bölgesinde telefon kılıfları, Karadeniz bölgesinde çorap, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde parfüm en çok tercih edilen ürünler oldu. Ürün bazında leke çıkarıcılar, kahve ve şuruplar, karadut özü gibi fonksiyonel ve sağlıklı yaşam odaklı ürünler öne çıktı.

En Çok Alışveriş Yapılan Saatler Akşam 9 - Gece 12 Arası

Trendyol'da en çok alışveriş akşam 9 ile gece 12 saatleri arasında gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında bu saat dilimi arasında yapılan alışverişler, toplam alışverişlerin yüzde 23'ünü oluştururken, en çok alışveriş yapan kitle 25-30 yaş arası kullanıcılar oldu. Bu grubun yüzde 80'ini kadınlar, yüzde 20"sini de erkekler oluşturdu.

Geçen yıldan itibaren satışlarını en çok artıran ürün grupları arasında bardak poşet çay, tatlı sosu ve selülit kremi yer alırken, bu ürünlerin satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

Trendyol'un teknoloji ve lojistik gücü sayesinde milyonlarca "Made in Türkiye" etiketli ürün yurt dışındaki müşterilerle buluşuyor. Yılın ilk yarısında Trendyol aracılığıyla yaklaşık 17,2 milyon ürün dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıldı. E-ihracatla en çok satış yapan şehirler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara ve Bursa olurken, en çok alışveriş yapılan şehirler Bakü, Riyad, Bükreş ve Dubai oldu.

E-ihracatta en çok tercih edilen ürün grupları tişört, alt-üst takım, pijama takımı, spor ayakkabı, pantolon ve gömlek olurken, ürün bazında İspanyol paça pantolon, çorap setleri, pamuklu pijama takımları ve güneş-yüz kremleri öne çıktı.