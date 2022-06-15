TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı

15.06.2022 10:20

TÜİK, Türkiye'de Mayıs ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 yükselerek 122 bin 768 oldu. Ülkemizden en çok konut alanlar ise Rus vatandaşları oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de mayıs ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

EN BÜYÜK PAY İSTANBUL'UN

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Son Dakika: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı, en çok evi Ruslar aldı

EN AZ PAY BAYBURT'UN

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %80,5 artarak 32 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 26,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 163 bin 719 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %119,5 artış göstererek 89 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 73,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde42,0 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı, en çok evi Ruslar aldı

YABANCILARA 5 BİN 692 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.

Son Dakika: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı, en çok evi Ruslar aldı

EN ÇOK RUSLAR SATIN ALDI

Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Son Dakika: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı, en çok evi Ruslar aldı
YORUMLAR (1)
500
Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı Enerji sektörü 'batarya teknolojileri' için Kayseri'de buluşacak Enerji sektörü 'batarya teknolojileri' için Kayseri'de buluşacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:43:26. #1.13#
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement