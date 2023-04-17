Kars'ta Mart ayında 298 konut satıldı - Son Dakika
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Kars'ta Mart ayında 298 konut satıldı

17.04.2023 11:28
Kars'ta Mart ayında 298 konut satıldı

Kars'ta Mart ayında 298 konutun satışı yapıldı.

Kars'ta Mart ayında 298 konutun satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise Mart ayında Kars'ta 298 konut, Ağrı'da 191 konut, satışı Iğdır'da 170 konut ve Ardahan'da Mart ayında 23 adet konut satışı gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kars, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Mart ayında 298 konut satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Mart ayında 298 konut satıldı - Son Dakika
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