Türkiye'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 11,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 11,4 Arttı

Türkiye\'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 11,4 Arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mayıs ayında yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık ihracat ise yüzde 4,5 artışla 107 milyar dolara ulaştı. Gültepe, otomotiv sektörünün birinci sırada yer aldığını ve makine ile savunma ve havacılık sektörlerinin tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rekorlarını kırdığını belirtti. Ayrıca, geçen ay ilk kez ihracat yapan 1334 firmanın toplam ihracata 109 milyon dolar katkı sunduğunu ifade etti.

03.06.2024 14:11
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Mayısta yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık ihracatımız ise yüzde 4,5 artışla yaklaşık 107 milyar dolara ulaştı." dedi.

Mayıs ayı dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı.

TİM Başkanı Gültepe, mayısta yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat değerinimize hep beraber ihracat ailesi olarak imza attık. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık ihracatımız ise yüzde 4,5 artışla yaklaşık 107 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatı verilerinin netleşmesinin biraz daha zaman aldığını belirten Gültepe, "Dolayısıyla Hizmet ihracatçıları Birliğimizin bir tahmini var. Mayısta yaklaşık 9 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Otomotiv sektörü 3,2 milyar dolarla 1. sırada

Mustafa Gültepe, mayıs ayı ihracatında otomotiv sektörünün 3,2 milyar dolarla birinci sırada yer aldığını, otomotivi 3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1 milyar 466 milyon dolarla çelik sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Makine ile savunma ve havacılık sektörlerinin tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rekorlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Gültepe, şöyle devam etti:

"Geçen ay 20 sektörümüz artış sağlarken, 6 sektörümüz de düşüş yaşadı. Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörlerimiz ise yüzde 65 ile fındık ve mamulleri, yüzde 59 ile savunma ve havacılık, yüzde 25 ile mücevher, yüzde 24 ile kimyevi maddeler ve yüzde 18 ile meyve-sebze mamulleri oldu. Rekabet gücü zayıflayan emek yoğun sektörlerimiz mayıs ayını da ne yazık ki ekside kapattı. Toplamda tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Ama küresel talep artışına rağmen hazır giyim sektörü bu ay da artıya geçemedi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatımız yüzde 5,7, deri yüzde 8,3, tütün ise yüzde 18 geriledi. Firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 55 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir şeklinde sıralandı. Ankara, Sakarya, Konya, Tekirdağ, Eskişehir, Giresun, Erzurum ve Bartın tarihlerinin en yüksek ihracatına imza attı."

"1334 firma ilk kez ihracat yaptı"???????

Geçen ay ilk kez ihracat yapan 1334 firmanın toplam ihracata 109 milyon dolar katkı sunduğunu aktaran Gültepe, kilogram birim ihracat değerinin 1,43 dolar olduğunu, paritenin geçen ay ihracatı negatif etkilediğini belirtti. Gültepe, mayısta pariteden kaynaklı 77 milyon dolarlık kayıp yaşandığını ifade etti.

En çok ihracatın sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya'ya yapıldığını anlatan Gültepe, şunları kaydetti:

" Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Pakistan ve Suudi Arabistan'a dikkat çekici artışlar oldu. Bu ay 103 ülkede yüzde 10'un üzerinde, 61 ülkede yüzde 50'nin üzerinde ihracat artışı kaydettik. Genel tabloda ise 131 ülkede ihracatı artırmayı başardık. Hollanda, Pakistan, Singapur, Slovakya ve Moğolistan'a ihracatta rekor kırdık. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği (AB) 9,9 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. AB'yi 4 milyar dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3,7 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 2,2 milyar dolarla Orta Asya ve Uzak Doğu ve 1,6 milyar dolarla Kuzey Amerika takip etti. Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 57'ye çıktı."

AB'nin Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğunu vurgulayan Gültepe, geçen hafta açılan TİM Brüksel Ofisi'nin AB ile ticari ilişkilerin gelişip derinleşmesinde önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Gültepe, heyet programlarının da devam ettiğini belirterek, 5 ayda 40 ülkeye 63 ticaret, 9 alım heyeti düzenledikleri bilgisini verdi.

Gültepe, yüksek maliyetler nedeniyle emek yoğun sektörlerin fiyat tutturmakta zorlandığını belirterek, "Üretim maliyetlerimizde artış sürerken döviz kuru yükselmek bir yana değer kaybediyor. Örneğin son iki ayda üretici fiyatları yaklaşık yüzde 6 artarken, dolar kuru yüzde 1 geriledi. Bu biz ihracatçılar için sürdürülebilir bir durum değil." dedi.

Mustafa Gültepe, üretici ve ihracatçılar olarak destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 11,4 Arttı - Son Dakika

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