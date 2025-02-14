TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma

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TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurul toplantısında yaptığı eleştirel konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olaraksa yargıya telkin, yönlendirme ve etkileme teşebbüsü gösterildi. Aras "Çok kısa sürede arka arkaya gelen bazı olaylar toplumda endişe yarattı ve güveni sarstı" ifadelerini kullanmıştı.

14.02.2025 14:45
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TÜSİAD'ın dün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başlamıştı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer almıştı.

"OLAYLAR TOPLUMDA ENDİŞE YARATTI"

Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti'den art arda tepkiler gelmişti.

ARAS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler sarf ettiği iddiasıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma açtı.

ADALET BAKANI TUNÇ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Bakan Tunç "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

AK PARTİ: TÜSİAD KÖTÜ SİCİLİNİ GERİDE BIRAKMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı; "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır.

Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur.

Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir.TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız."

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhan Turan, Ömer Aras, Politika, Ekonomi, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (58)

  • Serdengeçti:
    Padişah doğruyu söylerseniz kafanızı vururum diyor bunlar ahir zaman alemeti insanlar haklının değil yanlışın peşinde olurlar. 2315 40 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    buyur burdan yak ülkede resmen diktatörlük var kimse muhalefet yapamayacak yani ya ekepelisin ya hapiste varmı böyle bir şey yaa beceriksizliklerini milleti hapse atarak örtmeye çalışıyorlar 1230 27 Yanıtla
  • Hasan Yıldız:
    padişahlığa çevirdiniz NEFRET EDİYORUZ ASLA BİAT ETMEYECEĞİZ SİZİN ANTİLAİK DÜZENİNİZE ASLA !!!! 581 41 Yanıtla
  • kazbek tseyev:
    yeter arkadaş yemin ederim yeter, bu nedir yahu? bu iktidar bu kadar mı halkından korkuyor? 410 26 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ne yaparsanız yapın ülkenin yönetiminden gideceksinizzzzzx 361 10 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    başlatın başlatın elbet bu zulüm bitecek, son zamanlarınız 340 26 Yanıtla
  • Osman A:
    Ağzını açan içeriye bu nasıl bişeydir.Herkes övecekmi arkadaş.Eleştiriye açık olun bu nedir böyle. 295 20 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    zenginleri savunacağım aklıma gelmezdi, Adam haklı kardeşim dokunmayın adama 271 27 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yazıklar olsun size ahhhparti 279 11 Yanıtla
  • gökhan köse:
    kimse hükumeti eleştirmeyecek cumhurbaşkanına kimse laf soylemeyecek nasil bi düzen kurmuş bunlar.yanlisa yanlış denmiyor herkesi tutukluyorlar. 267 16 Yanıtla
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