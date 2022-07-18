Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı. TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise bugün başladı.

TAKSİTLER 1.442 LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

İL İL TOKİ UCUZ KONUT FİYATLARI 2022