Yunus Emre Enstitüsü, İngiliz heyeti Türkiye\'de ağırladı

Ekonomi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birliklerinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. YEE, İngiltere'den gelen ve aralarında İngiltere Parlamentosu üyeleri, iş insanları, belediye meclisi üyelerinin yer aldığı heyeti Türkiye'de ağırladı. Ankara ve İstanbul'da 28 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamındaki toplantılara katılan İngiliz heyet, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, milletvekilleri ile bir araya gelmek üzere TBMM'yi ve ticaret alanındaki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Stratejik iş birliklerinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen toplantılarda, Türkiye ve İngiltere arasındaki tarihi bağların birçok alanda kurulacak ve geliştirilecek iş birlikleriyle nasıl güçlendirileceği konuşuldu.

İngiliz heyet ile İstanbul Ticaret Odası'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, üyelerinin 800 bine yaklaştığını ve Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 50'sini İTO üyesi kuruluşların şekillendirdiğinden bahsetti. İngiltere ile olan 19 milyar dolar olan ticaret hacminin 30-35 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Heyet Başkanı Lord Syed Salah Kamall ise heyette bulunan iş adamlarının iş kollarından bahsederek potansiyel iş birlikleri konusunda konuştu. Toplantıda savunma sanayisinden bilişim sektörüne, sağlıktan inşaata kadar çok sayıda alandaki iş birlikleri ve yatırımların nasıl yapılabileceği ve artırılabileceği konuları masaya yatırıldı.

İTO'DAKİ TOPLANTININ ARDINDAN İNGİLİZ HEYET, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'Ü ZİYARET ETTİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MUSİAD) gerçekleşen toplantıda MUSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, etik konusunun iş yaşamındaki öneminden bahsederek kendilerine üye olmak için müracaat eden işletmelerde aradıkları ilk özelliğin etik ilkelere riayet etmek olduğunu vurguladı. Yaptıkları faaliyetlerin bünyelerindeki 14 bin üye ile Türkiye ve tüm dünyaya faydalı olma amacını taşıdığını belirten Asmalı, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini kaydetti. İngiliz ve Türk iş adamlarının faaliyet alanlarını tanıttıkları toplantıda, potansiyel iş birlikleri istişare edilerek mobilya sektöründen ambalaj sanayisine kadar birçok alanda yapılacak yeni ortak yatırımlar konuşuldu.

Uluslararası Ticaret Eşleştirme Platformu (UTEP) ile yapılan toplantıda, İngiliz ve Türk iş adamları arasında iş birliklerini kolaylaştıracak platformların kurulması hakkında konuşuldu. Toplantıda, bu platformların stratejik iş birliklerinin teşvik edilmesi ve ticaret ile yatırım fırsatlarının keşfedilmesinin nasıl kolaylaştırılacağı masaya yatırıldı.

Lord Syed Salah Kamall, etkinliğin Türk politikacılar ile İngiliz iş adamlarının bir araya gelmesini sağladığını belirtti. Politika yapımının yanı sıra kişiler arası ilişkilere, kültürel diplomasi ve iş dünyası diplomasisine de odaklanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Kamall, Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm bu unsurları bir araya getirmesinin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

"SADECE KAR DEĞİL, AYNI ZAMANDA AHLAKA ÖNEM VERMEK"

Kadınların hamilelik sürecinde yaşadığı sorunları ve anne-bebek ölümlerini azaltmak için Giant Health isimli bir sağlık şirketi kuran Asif Syed Ahmed, etkinliğin bu zamana kadar katıldığı en iyi etkinlik olduğunu belirterek, hem politik elitlerin hem de iş adamlarının buluştuğu toplantıların oldukça ilham verici olduğunu söyledi. Toplantılarda sıkça yinelenen 'sadece kar değil aynı zamanda ahlaka önem vermek' ilkesinin oldukça takdir ettiğini ifade eden Ahmed, 'değer insanı' ve 'amaç insanı' kavramlarının birlikte zikredilmesinin oldukça faydalı ve ufuk açıcı olduğundan bahsetti. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Ahmed, Türk öğrencilerinin olduğunu ve Türkiye'de hem yetenek hem de harekete geçme yeteneğine sahip çok sayıda insan bulunduğunu, ancak fırsatlarının olmadığını ve bu toplantılarla bu tür insanlara ulaşmak istediklerini ifade etti.

"KÜLTÜRLERİN BİR ARAYA GELMESİ VE BİRBİRİNİ ANLAMAK HERKESİN SORUMLULUĞU"

Yunus Emre Enstitüsünün İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki rolüne değinen Ahmed, "Hükümetler arası ilişkiler, işletmeler arası ilişkiler ve kişiler arası ilişkiler vardır. İş dünyası, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda iş başarılabilir. İstanbul ve Londra oldukça kozmopolit şehirler. Kültürel olarak çok fazla bağlantılandırılabilecek unsur var ve Türkiye aracılığıyla dünyadaki, aralarında Müslüman ülkelerin pazarlarının da olduğu birçok pazara ulaşabiliriz. Dünyada 7 milyar insan var ve teknoloji ve harekete geçmekle ürünlerimizi çok sayıda insana ulaştırabiliriz ve Yunus Emre Enstitüsü bize bu konuda yardımcı olabilir. Bu dünyada ekmek bölüşülürse nice sorunların çözülecektir" dedi. Ahmed, kültürlerin bir araya gelmesinin ve birbirini anlamanın barış inşa etmek konusunda herkesin üstüne vazife olan bir sorumluluk olduğunun altını çizdi ve iş adamlarının aynı zamanda barışı sağlayıcılar olduğunu dile getirdi.

Toplantılardan sonra anne ölümleriyle ilgili projesi konusunda iş birlikleri yapmak istediğini belirten Ahmed, "Biz kadın olmasak da annemiz, kızımız veya eşimiz kadın. Yani kadın sağlığı sadece kadınlara özgü değil ve kadın erkek meselesi değil. Kadınların varlığı insanlığın varlığı için olmazsa olmaz. Bu nedenle bu alan oldukça kıymetli ve önemli" diye konuştu. Bu nedenle hamilelik sırasında yaşanan sorunların ve anne ölümlerinin önüne geçmenin öneminden bahseden Ahmed, bu alanda faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.