Emlak Konut'tan Bilgilendirme TIR'ları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

Emlak Konut'tan Bilgilendirme TIR'ları

Emlak Konut\'tan Bilgilendirme TIR\'ları
01.08.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında bilgi veriyor.

EMLAK Konut GYO uzman ekipleri, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. Emlak Konut GYO'nun bilgilendirme ekipleri, Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesini tanıtıyor ve Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz sürecinde nasıl alınacağını adım adım vatandaşlara anlatıyor.

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 24 Temmuz'da açıkladığı yeni nesil yatırım modeli Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesinin detaylarını anlatmak için hazırlanan 'Bilgilendirme TIR ve Çadırları', İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Bilgilendirme ekipleri, vatandaşları 'Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'dan nasıl alınacağı' ve 'Damla Kent projesinin detayları' hakkında bilgilendirmeye başladı.

Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 'DMLKT' işlem kodu ile alınabilecek.

EMLAK KONUT UZMANLARI ADIM ADIM ANLATIYOR

Başakşehir'de Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek Damla Kent projesi, yatırımcılara küçük paylarla projeden ev sahibi olma veya gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor. Bilgilendirme TIR ve Çadırları'nda, vatandaşların 'Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?' gibi soruları yüz yüze yanıtlanıyor ve proje detayları paylaşılıyor.

Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.

BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI"NIN LOKASYONLARI

Emlak Konut GYO tarafından, vatandaşların sorularını cevaplayan uzman ekiplerin bulunduğu "Bilgilendirme TIR ve Çadırları"nın hangi tarihte nerede olacağıyla ilgili konum bilgileri paylaşıldı. Yanı sıra TIR'larının lokasyon bilgileri de Emlak Konut GYO'nun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya devam ediyor.

Bilgilendirme çadırları 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

İlçe Lokasyon

Üsküdar Sahil Meydanı

Esenler Dörtyol Meydanı

Ümraniye 15 Temmuz Meydanı

Başakşehir Kent Meydanı

Bilgilendirme TIR'ları ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

Anadolu Yakası: Çekmeköy, Üsküdar, Kadıköy, Sultanbeyli

Avrupa Yakası: Esenyurt, Eminönü, Taksim, Bağcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy

BİLGİLENDİRME TIR'LARI LOKASYONLARI

Anadolu Yakası

1 Ağustos Çekmeköy

2 Ağustos Kadıköy

3 Ağustos Kadıköy

4 Ağustos Kadıköy

5 Ağustos Üsküdar

6 Ağustos Üsküdar

7 Ağustos Sultanbeyli

8 Ağustos Kadıköy

Avrupa Yakası

1 Ağustos Esenyurt

2 Ağustos Taksim

3 Ağustos Bağcılar

4 Ağustos Eminönü

5 Ağustos Eminönü

6 Ağustos Beylikdüzü

7 Ağustos Arnavutköy

8 Ağustos Eminönü

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un web sitesini ziyaret edebilir.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Emlak Konut'tan Bilgilendirme TIR'ları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol

13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
17:15
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
17:01
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
16:52
ABD donanması’na ait F-35C savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
ABD donanması'na ait F-35C savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:48
Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 13:30:03. #7.12#
SON DAKİKA: Emlak Konut'tan Bilgilendirme TIR'ları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.