Emlak Konut\'tan Bilgilendirme TIR\'ları

EMLAK Konut GYO uzman ekipleri, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. Emlak Konut GYO'nun bilgilendirme ekipleri, Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesini tanıtıyor ve Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz sürecinde nasıl alınacağını adım adım vatandaşlara anlatıyor.

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 24 Temmuz'da açıkladığı yeni nesil yatırım modeli Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesinin detaylarını anlatmak için hazırlanan 'Bilgilendirme TIR ve Çadırları', İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Bilgilendirme ekipleri, vatandaşları 'Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'dan nasıl alınacağı' ve 'Damla Kent projesinin detayları' hakkında bilgilendirmeye başladı.

Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 'DMLKT' işlem kodu ile alınabilecek.

EMLAK KONUT UZMANLARI ADIM ADIM ANLATIYOR

Başakşehir'de Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek Damla Kent projesi, yatırımcılara küçük paylarla projeden ev sahibi olma veya gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor. Bilgilendirme TIR ve Çadırları'nda, vatandaşların 'Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?' gibi soruları yüz yüze yanıtlanıyor ve proje detayları paylaşılıyor.

Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.

BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI"NIN LOKASYONLARI

Emlak Konut GYO tarafından, vatandaşların sorularını cevaplayan uzman ekiplerin bulunduğu "Bilgilendirme TIR ve Çadırları"nın hangi tarihte nerede olacağıyla ilgili konum bilgileri paylaşıldı. Yanı sıra TIR'larının lokasyon bilgileri de Emlak Konut GYO'nun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya devam ediyor.

Bilgilendirme çadırları 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

İlçe Lokasyon

Üsküdar Sahil Meydanı

Esenler Dörtyol Meydanı

Ümraniye 15 Temmuz Meydanı

Başakşehir Kent Meydanı

Bilgilendirme TIR'ları ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

Anadolu Yakası: Çekmeköy, Üsküdar, Kadıköy, Sultanbeyli

Avrupa Yakası: Esenyurt, Eminönü, Taksim, Bağcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy

BİLGİLENDİRME TIR'LARI LOKASYONLARI

Anadolu Yakası

1 Ağustos Çekmeköy

2 Ağustos Kadıköy

3 Ağustos Kadıköy

4 Ağustos Kadıköy

5 Ağustos Üsküdar

6 Ağustos Üsküdar

7 Ağustos Sultanbeyli

8 Ağustos Kadıköy

Avrupa Yakası

1 Ağustos Esenyurt

2 Ağustos Taksim

3 Ağustos Bağcılar

4 Ağustos Eminönü

5 Ağustos Eminönü

6 Ağustos Beylikdüzü

7 Ağustos Arnavutköy

8 Ağustos Eminönü

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Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un web sitesini ziyaret edebilir.