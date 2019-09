Ünlüler dünyasında kötü ebeveyn olmakla nam salmış 15 ünlü isim

Woody Allen'ın şu an evli olduğu kadın, bir zamanlar evlatlık edindiği kız çocuğuydu. Aynı zamanda diğer evlatlık kızına da istismarda bulundu. Mai Farrow ile beraber iki kız çocuğunu evlatlık almış ve büyütüyorlardı. Woody Allen, bu kızlardan biriyle uzun süre ilişki yaşadıktan sonra, kız reşit olunca evlendi. Bu sırada diğer kızı bir açıklama yaparak, çocukken Woody Allen'ın kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Fakat "kanıt gösteremediği" için Woody Allen'a herhangi bir yasal işlem uygulanmadı. Elinde büyümüş, evladı olarak bildiği bir kız çocuğuyla evlenmesi bizce her şeyi gayet de kanıtlar nitelikte ya, neyse...

Kızlarını resmen sömürdü!

Kris Jenner, skandallarıyla medya gündeminden düşmeyen Kardashianlar'ın sorumlusu, o en "kötü" bilinen anne! Keeping up with the Kardashians'ın fikir yaratıcısı Kris Jenner. Çocukluğundan beri kızlarını gösteri dünyasına girmeleri konusunda cesaretlendiriyor ve hatta bazı iddialara göre çocukluklarından beri kızlarını "sömürüyor", sırtlarından para kazanıyor. Kris Jenner'ın kızlarının hiçbirinin hayat tarzlarını ve mesleklerini seçme fırsatı olmadı.