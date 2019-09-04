Ünlüler dünyasında kötü ebeveyn olmakla nam salmış 15 ünlü isim

1 Kızının yakın arkadaşıyla ilişkiye girdi! Çocukluğumuzun Sarı Dev'i, Amerikan güreşçisi Hulk Hogan, kızı yaşındaki biriyle, hem de kızının en yakın arkadaşıyla ilişkiye girmiş! Peki bu bilgi nasıl ifşa oldu dersiniz? Elbette ki eşi ile olaylı boşanması sırasında...

2 Evlatlık kızıyla evlendi! Woody Allen'ın şu an evli olduğu kadın, bir zamanlar evlatlık edindiği kız çocuğuydu. Aynı zamanda diğer evlatlık kızına da istismarda bulundu. Mai Farrow ile beraber iki kız çocuğunu evlatlık almış ve büyütüyorlardı. Woody Allen, bu kızlardan biriyle uzun süre ilişki yaşadıktan sonra, kız reşit olunca evlendi. Bu sırada diğer kızı bir açıklama yaparak, çocukken Woody Allen'ın kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Fakat "kanıt gösteremediği" için Woody Allen'a herhangi bir yasal işlem uygulanmadı. Elinde büyümüş, evladı olarak bildiği bir kız çocuğuyla evlenmesi bizce her şeyi gayet de kanıtlar nitelikte ya, neyse...

3 Hamileliğinde bile uyuşturucu kullandı! Courtney Love onu tanıdığımızdan beri hep uyuşturucu bağımlısıydı. Hamileliği sırasında da eroin kullanmaya devam etti. Doğurduktan sonra yine bağımlılığı yüzünden küçük kızının velayetini defalarca kaybetti. Fakat şimdi Frances Bean 20'li yaşlarında bir genç kadın ve annesiyle arası iyi. "O bir bağımlı, isteyerek yapmıyor" diyerek geçmişini de affetti.

4 Çocuğunu yıllarca reddetti Spice Girls'ün Melanie B.'si ile ilişki yaşadıkları sırada, Melanie hamile kaldı. Bu haberi alan Eddie Murphy ise Melanie'yi derhal terk etti ve çocuğun kendisinden olmadığını söyledi. Melanie DNA testi yaptırdı; Eddie Murphy'nin öz baba olduğu ortaya çıkmasına rağmen Murphy yıllar boyunca asla çocuğunu sahiplenmedi.

5 Uyuşturucu bağımlılığı, aile içi şiddet, alkol ne ararsan var! Charlie Sheen gibi bir babaya sahip olmak uzaktan çok eğlenceli gözükebilir. Fakat işin iç yüzü öyle değil. Uyuşturucu bağımlılığı, aile içi şiddet, alkol... Charlie Sheen'in eşi Richards'dan ayrılması da çok gürültülü oldu ve çocuklar hepsine şahit olmak zorunda kaldı. Neyse ki Denise Richards gerçek bir şampiyon gibi çocuklarına sahip çıktı.

6 Babalık yapmadı! Küçük Emrah, oğlu Tayfun'u yıllarca reddetti. DNA testinden sonra nüfusuna kabul etse de, asla "babalık" etmediği yönünde dedikodular çıktı. Zaten cimri olarak biliyordu, bir de üzerine evladına sahip çıkmayan zalim baba söylentileri eklenince Emrah'ın itibarı iyice zedelendi.

7 Alkol ve uyuşturucudan , 2 çocuğuna bakamıyordu! Britney Spears, üst üste iki çocuk sahibi olduğu sırada kariyerinin ve akıl sağlığının yerlerde olduğu bir dönemdeydi. Psikolojik tedavi görüyor, ortalığı yıkıp döküyordu. Çocukların bakıcıları dahi Britney'in çocuklar etrafında sarhoş bir şekilde gezinmesinden rahatsız olduklarını söylüyorlardı. Neyse ki o günleri atlattı.

8 Uyuşturucu kullanıp sorumsuzca davranıyordu! Kate Moss dünyanın en iyi modeli olabilir; fakat iyi bir anne modeli sayılmaz. Sebebi kokain! Küçük kıza bakması gerektiği dönemlerde sık sık uyuşturucu ve alkol kullanarak sorumsuzca davranması çokça tepki çekti. Söylentilere göre, Moss öyle bir halde oluyordu ki, küçük Lily Grace ona sahip çıkmak zorunda kalıyordu.

9 Annesine bırakıp, aylarca ziyarete gelmiyordu! Kızının plasentasını yediği iddiasıyla başlayan ebeveynlik macerası, kızının ilk kakasını altın kaplattığı söylentisine kadar uzanmıştı. Tuhaf adam işte! Fakat asıl bilinmeyen şuydu, Tom Cruise kızı Suri'yi Katie Holmes ile bırakıyor ve bazen aylarca, hatta neredeyse bir yıla yakın süreye kadar asla görmeye gelmiyordu.