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AK Parti İstanbul ilçe kongrelerini tamamladı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler tamamlanarak AK Parti ilçe başkanları ve yeni yönetim kadroları belirlendi. Kongrede görevi devredecek olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'ye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Kongrelerin bayram havasında geçtiğini belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir ise 2028'de İstanbul'da birinci parti olacaklarını 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceklerini ifade etti.

AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi, 7 Şubat 2025 tarihinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek. Kongrede AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, görevi İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir'e devredecek. Büyük bir heyecanın yaşandığı AK Parti'de hazırlıklar da hızla devam ediyor. Bu çerçevede 28 Aralık 2024 günü Esenler'de başlayan ilçe kongreleri, 19 Ocak 2025 akşamı Fatih'teki programla sona erdi.

Kongrelerin yapıldığı alanlar doldu taştı

"Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" mottosuyla düzenlenen kongrelerin yapıldığı alanlar doldu taştı. Teşkilat mensupları, bayraklarla süslenen salonlarda ve kültür merkezlerinde coşku dolu anlar yaşadı. Programlarda "İstanbul bir oldu, gümbür gümbür geliyor" atılırken hep bir ağızdan "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" ve "Recep Tayyip Erdoğan" şarkıları söylendi.

Görevi devredenler, "Hatıran Yeter" şarkısıyla uğurlandı

Bayram ve düğün havasında geçen kongrelerde duygusal anlar da yaşandı. Bazı ilçelerde görevi devreden AK Parti İlçe Başkanları, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyla uğurlandı. Görevi bırakan ilçe başkanları, yeni seçilen başkanları tebrik ettikten sonra teşkilat mensuplarıyla da helalleşti.

Yeni dönem ilçe yönetimleri belirlendi

Geniş katılımlı geçen kongrelerin seçimlerinde de yoğunluk yaşandı. AK Parti İlçe Teşkilatlarının ana kademeleri, başkanları ve yardımcıları ile yürütme ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. İlçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları birlikte fotoğraf çektirerek görevlerine başladı.

Kabaktepe ve Özdemir ayakta alkışlandı

İlçe kongrelerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yeni dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir birlikte iştirak etti. Bütün kongrelerde teşkilat mensupları, birlik ve beraberlik görüntüsü sergileyen Kabaktepe ve Özdemir'i dakikalarca ayakta alkışladı.

"Bu davayı daha ileriye taşımak için çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya ve AK Parti'ye hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugüne kadar emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetimlerimizi de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüşte, teşkilatlarımız daha büyük başarılara imza atacak, azim ve kararlılıkla İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecek. Hep birlikte, bu davayı daha ileriye taşımak için durmadan çalışacağız. Kongrelerimizin ilçelerimize, İstanbul'umuza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin" dedi.

"Bir bayrak değişimi yaşıyoruz"

Aldıkları hizmet bayrağını daha yukarıya çıkarmak için büyük bir mücadele içinde olacaklarını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, "Bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Görevi teslim eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralan kardeşlerimizi tebrik ediyor ve üstün başarılar diliyorum. Diğer partilerde olmayan düğün ve bayram havasında çok güzel bir kongre dönemi geçirdik. Her gittiğimiz ilçede çok güzel birlik ve beraberlik fotoğrafı gördük. Yeni dönemde gece gündüz çalışacağız. Partimizi hem daha çok güçlendireceğiz hem de daha da büyüteceğiz. İnşallah 2028 yılında partimizi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar birinci parti yapacağız. 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hep birlikte hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongrelerde seçilen AK Parti'nin İstanbul İlçe Başkanları ise şöyle;

1- Adalar - Uğur Sina Şen

2- Arnavutköy - S. Gökhan Gürek

3- Ataşehir - Burak Çifçi

4- Avcılar - Gürkan Aksoy

5- Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

6- Bahçelievler - Uğur Yılmaz

7- Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

8- Başakşehir - Sebahatdin Kayas

9- Bayrampaşa - Mehmet Acar

10- Beşiktaş - M. Yıldırım Turan

11- Beykoz - Özkan Ayduğan

1- Beylikdüzü - Ömer Çolak

13- Beyoğlu - Kasım Fırat

14- Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

15- Çatalca - Levent Özkan

16- Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

17-Esenler - Emrullah Erkuş

18- Esenyurt - Toğay Çoban

19- Eyüpsultan - Muhammet Vanlıoğlu

20-Fatih - Fatih Karaismailoğlu

21- Gaziosmanpaşa - Fatih Aydemir

22- Güngören - Devran Yalçınkaya

23- Kadıköy - Ahmet Öztürk

24- Kağıthane - Erkan Yıldırım

25- Kartal - Haydar Göksoy

26- Küçükçekmece - Nejat Öztürk

27- Maltepe - Serkan Bahadır

28- Pendik - Özer Sarıkaya

29- Sancaktepe - Feyzullah Torlak

30- Sarıyer - Halil İbrahim Kurşun

31- Silivri - Sami Barlas

32- Sultanbeyli - Ayhan Üşdi

33- Sultangazi - İmdat Kamacı

34- Şile - Erdoğan Akgül

35- Şişli - Serkan Polat

36- Tuzla - Şeref Çolak

37- Ümraniye - Salim Çetinkaya

38- Üsküdar - Erdem Demir

39-Zeytinbunru - Mustafa Yalçınkaya