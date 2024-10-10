Bakan Kurum: "Filistin, bir sınav olarak insanlığın önünde duruyor" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Filistin, bir sınav olarak insanlığın önünde duruyor"

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Bakan Kurum: "Filistin, bir sınav olarak insanlığın önünde duruyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29.

10.10.2024 18:05
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Bakan Kurum: " Filistin, bir sınav olarak insanlığın önünde duruyor"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı öncesi Bakü'de yapılan Pre-COP29 Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Bakan Kurum, "Filistin, bir sınav kağıdı olarak tüm insanlığın önünde durmaya devam etmektedir" dedi.

Bakan Kurum, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı öncesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı bakanlar oturumuna katıldı. Üye ülkelerin bakanlarıyla aile fotoğrafında yer alan Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerini kararlı şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi. Yenilenebilir enerji kapasitesini her geçen gün artırıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Yerli elektrikli otomobilimizi ürettik. Ulaşımda yeni raylı sistem yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yerel yönetimlerimizin çalışmalarına destek oluyoruz. Millet bahçelerimizle, ormanlaştırma çalışmalarımızla yeşil alanlarımızı süratle genişletiyoruz. Bugün, korunan alan büyüklüğümüzü 2 kat arttırmış durumdayız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimizle daha temiz bir dünya için çalışıyoruz" diye konuştu.

"İklim Kanunu'muzu bu yıl içerisinde TBMM'den çıkaracağız"

Kurum, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek 2035 yılında Türkiye'deki geri kazanım oranını yüzde 60'a yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımlarını anlatan Bakan Kurum şöyle devam etti: Kahramanmaraş depremleri sonrasında tamamlayacağımız 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa ediyoruz. İklim Kanunu'muzu bu yıl içerisinde TBMM'den çıkaracağız. Bu sayede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya sunduğu 2053 Net sıfır Emisyon hedefimize süratle ulaşacağız. Azaltım Stratejisi ve Eylem Planımız, Birleşik Arap Emirlikleri Konsensüsü ile uyumludur. Plan, bütün sektörleri kapsayan somut eylemleri ortaya koymaktadır. Ayrıca, 2030'a yönelik Uyum Stratejisi ve Eylem Planımızı da uygulamaya aldık. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz için Uzun Dönemli Stratejimizi ve Birinci İki Yıllık Şeffaflık Raporumuzu COP29 öncesi sizlere sunacağız."

"COP29 için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz"

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, hedeflerine ulaşılabilir finansal yapılarla daha hızlı erişebileceğine vurgu yapan Bakan Kurum, "Bu noktada, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının ve özel sektör yatırımlarının daha etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor. Proje bazlı finansmanla çalışan ülkeler için, daha hızlı finansa yönelik bir yol haritasının yeni kararlarda yer almasını öneriyoruz. COP29'un iklim eyleminde bir mihenk taşı olması için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz" diye konuştu.

"Filistin, bir sınav olarak insanlığın önünde duruyor"

Bakan Murat Kurum, oturumda Filistin ve Lübnan'daki katliamlara da dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları; çocuklarımız için yapıyoruz. Tabi çocuklarımız için bu adımları atarken, Filistin'de, Lübnan'da katledilen çocukların acısını da yüreğimizde taşıyoruz. Bugün Filistin; bir sınav kağıdı olarak tüm insanlığın önünde durmaya devam etmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin'in özgürlüğü için, vicdanın gür sesi olmaya devam ediyoruz. ve tüm dünya halklarını, Filistin ve Lübnan için bir ve beraber olmaya davet ediyoruz."

Bakan Kurum, sözlerinin sonunda iklim krizini derinden yaşayan Bosna-Hersek'te ve Brezilya'da meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek, Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bakan kurum, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

Bakan Kurum, Bakü temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmede COP 31'in Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki başarılı çalışmalarını güçlendireceğini, küresel anlamda önemli atılımlara ve iş birliğine öncülük edeceğini vurguladı. Bakan Kurum, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell ile de bir araya gelecek.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Azerbaycan, Politika, Filistin, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Kurum: 'Filistin, bir sınav olarak insanlığın önünde duruyor' - Son Dakika

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