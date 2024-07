Genel

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

KONYA - Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 8. yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Program mehter takımı eşliğinde anma yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi izlendi.

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Konya denilince gerçekten hem Türk milletin, Türk İslam geleneğinin en fazla merkezlendiği şehir akla geliyor. Bütün Konyalıları tebrik ediyoruz. Konya denilince bütün Anadolu'nun Türk İslam geleneğinde öncü olarak akla geliyor. Konya denilince hükümet ile beraber ilimin, irfanın bütün güzelliklerin merkezlendiği, hikmetin adete ortaya çıktığı hepimiz tarafından müsaade edildiği yer akla geliyor. Böyle bir Konya, böyle bir millet böyle bir insanlık ancak ve ancak kendi milletin değerlerini esas alıyor. Kendi milletin değerlerinin şekillendirdiği kurumlara itibar ediyor. Böyle bir millete mensup olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Devletinin, İslam Medeniyeti ile beraber bu güzel hasretini kurumlaşırken ne kadar fitne, fesat var ise bütün bunlar hem Türk Devletlerin hükümetleri tarafından hem de hikmeti esas alan alimleri, arifleri yani Türk milletin hissiyatına tercüman olan siz Konyalı hemşehirimiz, Anadolu insanı bu tür kayıt dışı hiçbir fitneye taviz vermemiştir, alan bırakmamıştır. İşte 15 Temmuz'da bu milletin dünyaya, demokrasiye insanların hissiyatına tercüman olan bu direnişi milletimiz tarihten süzülüp gelen bir özetirdir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, ihanet girişimine karşı canlarını siper ederek şehadete eren 251 şehitte Allah'tan rahmet diledi. Başkan Altay, "Hiç şüphesiz ki bu vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimiz, milletimizin kalbinde ebediyete kadar yaşayacak. Yine, hain FETÖ ve işbirlikçilerinin darbeye kast ettiği o çetin gecede; tanklara, tüfeklere karşı elinde ay yıldızlı bayrağımızla ve göğsünde sarsılmaz imanıyla mücadele ederken gazilik payesiyle müşerref olan 2 bin 193 kahramanımıza sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz gecesi şehirlerin meydanlarına akın ederek, canları pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü gönülden tebrik ediyorum. O gece, vatan ve millet gayesiyle hareket eden tüm kardeşlerim birer kahramandır. Yüce Allah hepinizden razı olsun. Kahramanlarla yoğrulan bu toprakları kahramansız bırakmasın. Devletimize, milletimize pranga vurmak isteyenlere fırsat vermesin. Dayanışmamızı ve kardeşliğimizi daima diri tutsun. Bize düşen; bundan sonra da bu hainlere ve işbirlikçilerine karşı her zaman uyanık olmaktır. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamaktır. İntikam duygusuyla ülkemizdeki her olayı provoke etmeye çalışan hain FETÖ'ye ve tüm terör örgütlerine karşı savaşta, her zaman devletimizin, milletimizin ve bayrağımızın yanında durmaya devam etmektir. Allah istikametimizi daim eylesin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, o gece şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını ilelebet yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Programa protokol mensupları ve Mevlana Meydanı'nı bayraklarla dolduran vatandaşlar katıldı.