13 Belediye Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Almaya Hak Kazandı

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(ANKARA) - Avrupa Konseyi'nin 2024 yılı Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını (ELoGE) almaya hak kazanan 13 belediye açıklandı. Marka kullanım hakkı kazanan belediyeler; Adana, Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Amasya, Niğde, Avcılar, Bağcılar, Etimesgut, Kadıköy, Melikgazi ve Sultanbeyli Belediyeleri oldu.

Avrupa Konseyi'nin 2024 yılı Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını (ELoGE) almaya hak kazanan 13 belediye açıklandı. Yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak görülen Marka, bu yıl 5 büyükşehir, 2 il ve 6 ilçe belediyesine takdim edildi.

Marka kullanım hakkı elde eden belediyeler, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Altınbaş Üniversitesi'nin katılımıyla oluşturulan Ulusal Platform'un seçtiği bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek belirlendi. Avrupa Konseyi tarafından, iyi yönetişim kültürünü benimseyen ve geliştirmeyi taahhüt eden yerel yönetimlere verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE), TBB'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törenle ödüle layık görülen belediye başkanları ve temsilcilerine takdim edildi.

Marka kullanım hakkı kazanan belediyeler; Adana, Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Amasya, Niğde, Avcılar, Bağcılar, Etimesgut, Kadıköy, Melikgazi ve Sultanbeyli Belediyeleri oldu.

ELoGE başvuruları, Avrupa Konseyinin belirlediği ilkeler ve kriterler çerçevesinde, deneyimli bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan da jüri üyeleri arasında yer aldı.

Törenin açılış konuşmalarını; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, ALDA Yönetim Kurulu Üyesi Mario Zulicek, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Encümen Üyesi Ayşe Ünlüce, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ödüllerini almak üzere törende bulundu.

Arslan: "İyi yönetişimin temeli güvendir"

Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan konuşmasında, TBB olarak EloGe'nin Türkiye'deki uygulama sürecinde olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. "Daha iyi bir gelecek yerelden gelecek" mottosuna uygun olarak, yönetişim mükemmelliği yoluna daha fazla belediyenin adım atmasını temenni ettiklerini belirten Arslan, iyi yönetişimin temelinin "güven" duygusu olduğunun altını çizdi. Yerel yönetimlerin toplum nezdindeki güvenilirliğinin ancak "karar alma süreçlerinin katılımcı, hizmetlerin kapsayıcı ve uygulamaların şeffaf" olmasıyla inşa edilebileceğine vurgu yapan Arslan, "TBB olarak, bu değerleri yaygınlaştırmak için çaba harcıyor ve bu konuda emek veren belediyelerimize rehberlik ediyoruz" dedi.

Sheerin: "Marka kullanım hakkı üç yıl içerisinde 13'e yükseldi"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, "ELoGE programı, belediyelerin yönetişim kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen önemli bir girişim. Marka kullanım hakkının üç yıl içerisinde 2'den 13'e çıkması Türkiye'de yerel yönetimlerin yönetişim kapasitelerini geliştirmeye yönelik güçlü bir irade sergilediklerini ve demokratik yönetişim ilkelerine verdiği önemi ortaya koyuyor. Bu süreç, belediyelerin kendi performanslarını iyileştirmelerine ve toplumla daha güçlü bir bağ kurmalarına zemin hazırlıyor. Bu yıl Türkiye Belediyeler Birliğinin de ELoGE sürecine katılım göstermesinden mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zulicek: "ELoGE demokratik değerleri destekliyor"

Demokrasinin yerel seviyede gerçekleştiğini anımsatan ALDA Yönetim Kurulu Üyesi Mario Zulicek, "Demokrasi, toplumsal gelişim ve sürekli iyileşme sürecini ifade eder. Bu süreçte yerel yönetimler, toplumda değişimin öncüleri olarak önemli bir rol üstleniyorlar. Bu doğrultuda ELoGE, belediyelere kendi yönetim sistemlerini değerlendirme ve iyileştirme fırsatı sunarak, yönetim süreçlerinde etkinliği artırmayı amaçlıyor. Ayrıca ELoGE, insan haklarının güçlendirilmesi, şeffaflık ve etik ilkelerin benimsenmesi gibi temel demokratik değerleri destekliyor. ALDA olarak biz de bu değerleri önemsiyor ve yerel yönetimlerin demokratik süreçlerini iyileştirmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu.

Argüden: "Mükemmellik sürekli peşinde koşulması gereken bir hedef"

ELoGE'nin toplumda güveni geliştirmek için temel bir araç olarak ele alınabileceğini ifade eden Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ise, "Mükemmellik hiçbir zaman ulaşılamayacak bir hedef. Çünkü mükemmellik sürekli peşinde koşulması gereken bir kutup yıldızı gibi. ELoGE, yerel yönetimlere iyi yönetişim yolculuklarında önemli bir yol haritası sunuyor. Sürecine yeni katılan belediyelerimizin yanı sıra, üç yıldır bu sürecin içinde yer alarak yönetişim seviyelerini her geçen gün daha da ileri taşıyan belediyelerimizin başarısı, ülkemizde güven kültürünün benimsenmesi adına önemli bir gelişimi ifade ediyor" dedi.

Konuşmaların akabinde Jüri Komitesi Temsilcisi, E. Vali Enver Salihoğlu, Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyeleri Dr. Erkin Erimez ve Dr. İnan İzci'nin gerçekleştirdiği Marka Bilgilendirme Sunumu yapıldı.

Başkanlardan TBB'ye teşekkür

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kez Marka almaya hak kazanmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği markayı bu sene de taşımak benim için ayrı bir öneme sahip. Türkiye Belediyeler Birliğimiz her zaman bizim önümüze açıyor, aydınlatıyor. Bu yüzden teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki beş yıllık stratejik planımızı ne mutlu bize bu 12 ilkeyle ve 97 göstergeyle beraber 10 bin vatandaşımıza ulaşarak; dernekler, sivil toplumlar, üniversiteler Eskişehir'de yaşayan herkesin fikrini alarak oluşturduk. Bu güzel markanın bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bir sene daha taşıyacağız, seneye görüşmek üzere" dedi.

Markaya layık görülmenin çalışmalarını motive ettiğini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "TBB'nin her zaman güzel organizasyonu oluyor. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Böyle bir markayı almak bizi daha çok motive edecektir. Emeği geçen başta jüri üyeleri olmak üzere herkese teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

EloGe'ye layık görülmenin sorumluluklarını bir kat daha artırdığını belirten Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise, "Bu ödül aldığımız sorumluluğun üstüne bir kat daha sorumluluk kattı ki seviyorum böyle şeyleri. Umarım bunun devamı gelir. Bir dahaki yıl tekrar bu ödülle hayatımıza Etimesgut'ta devam ederiz. Bu teşvikiniz için de gönül dolusu teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) nedir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE-European Label of Governance Excellence), iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket eden ve bu anlayışı sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere sunulan bir markadır. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve 2022'de Türkiye'nin de dahil olmasıyla 46 Avrupa ülkesinin 23'ünde verilmeye başlanan Marka, iyi yönetişim ilkelerine dayanarak, kamu kurumlarında iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, kalite standartları oluşturmayı ve yenilikçi uygulamaları teşvik ederek güçlendirmeyi amaçlar.