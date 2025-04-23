23 Nisan Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'te coşkuyla kutlandı

Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23.04.2025 17:19
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Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü, Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır'da Valilik önündeki alanda düzenlenen Törene, Vali Murat Zorluoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Ahenk grubunun ve Yenişehir Süleyman Nazif Ortaokulu öğrencileri yöreye özgü oyunlar oynadı. Yenişehir Abdullah Tivnikli Fen Teknoloji AİHL "Biz Biriz Etkinliğiö düzenlendi. Gösteri ve etkinlik izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve şair ve fikir insani Sezai Karakoç, yazar Esma Ocak ve Selahattin Eyyübi canlandırıldı, ödül alanlara hediyeler verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü mehteran takımının gösterisinin ardından program sona erdi.

SİLVAN'DA DA COŞKUYLA KUTLANDI

Silvan ilçesindeki etkinlikler Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç Atatürk anıtına çelenk sunumu yaptı.

Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Uğuz'un makamına İlkokul öğrencisi Gülsüma Hayırlı oturdu. Temsilen kaymakam olan Hayırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andıç'a okulun sıra masalarının bir an önce değiştirilmesi talimatını verdi. Müdür Andıç da en kıza zamanda değiştirileceğini söyledi. Silvan Şehir Stadyumunda devam eden törende öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okuyarak gösterilerini sundu. İlçede çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü ödüllerini verdi. Tören sonrası öğrenciler Kaymakam Uğuz ile hatıra fotoğrafı çekti.

SİİRT VE MARDİN'DE ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Siirt'teki tören Barış Mahallesi'nde bulunan 2 Nolu Sentetik Çim Saha'da düzenlendi. Törende saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törene Vali Kemal Kızılkaya ve il protokolü katıldı. Günün önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler, hazırladıkları çeşitli gösterileri sergiledi.

Mardin'in Derik ilçesindeki tören Hükümet Konağı'ndaki Atatürk büstüne Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman'ın çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesine geçildi. Törene Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Gül, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün önemini belirten şiirlerin ve konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

ELAZIĞ'DA MUSTAFA ALİ, VALİ HATİPOĞLU'NUN KOLTUĞUNA OTURDU

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çaba İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan koltuğu devraldı. Kılıç, göreve başlar başlamaz İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede şehirdeki güvenlik durumu hakkında bilgi alan Kılıç, özellikle yoğun öğrenci nüfusuna sahip okullarda, giriş ve çıkış saatlerinde trafik ekiplerinin görevlendirilmesini istedi.

Haber-Kamera: GıyasettinTETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

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Kaynak: DHA

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