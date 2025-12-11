3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı - Son Dakika
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
11.12.2025 17:56  Güncelleme: 18:05
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
Pendik'teki yangında 3 çocuk hayatını kaybederken, aileyle ilgili ortaya çıkan suç kaydı detayları dikkat çekti. Yangın sırasında evde olmayan babanın 41 suç kaydı ve aranması bulunduğu için gözaltında olduğu, annenin ise 10'dan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Pendik'te gece yarısı çıkan yangın, içinde dört çocuğun bulunduğu evi alev topuna çevirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında saat 02.15 sıralarında başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

3 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 ÇOCUK AĞIR YARALI

Evden çıkarılan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9) ve Zülfikar Sepetçi (5) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

ANNE HASTANEDEYDİ, BABA GÖZALTINDA

Yangın sırasında evde anne Selvi Sepetçi'nin bulunmadığı, küçük kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü öğrenildi. Baba ise 41 suç kaydı ve aranması bulunduğu için sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Annenin ise 10'dan fazla suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Anne Selvi Sepetçi'nin yangını öğrendiğinde komşularını arayıp "Çocuklarımı kurtarın" dediği aktarıldı. Selvi Sepetçi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

"CAMI KIRIP 4 ÇOCUĞU DIŞARI TAŞIDIK"

Komşulardan Raşit Yoldaş, çocukları alevlerin içinden çıkaran isimlerden biri oldu: "Camı kırıp 4 çocuğu dışarı taşıdık. İçeride alevler yüzümüze vuruyordu. İki çocuk hiç nefes almıyordu. Yeni taşınmışlardı."

3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

OLAYDA SABIKALI AİLE DETAYI

Polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, ailenin yaklaşık 2 ay önce bu eve taşındığı ortaya çıktı. Babanın çok sayıda suç kaydı ve aranması olduğu için gözaltına alınmış olması, yangın anında evde hiçbir yetişkin bulunmadığını gösterdi. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İşte olay yerinden kareler;

3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
Kaynak: DHA

Pendik, Güncel, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı - Son Dakika

