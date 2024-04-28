43. İstanbul Film Festivali\'nde Altın Lale ödülü \'Yurt\' filminin

(İSTANBUL) - 43. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma'da Altın Lale ödülü, yönetmen Nehir Tuna imzalı 'Yurt' filminin oldu. Festivalde; En İyi Yönetmen Ödülü 'Tereddüt Çizgisi' filmi ile Selman Nacar'a verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Tülin Özen, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise Alican Yücesoy ile Serdar Orçin kazandı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali, Atlas Sineması'nda yapılan törenle sona erdi. Festivalde Ulusal Yarışma'da Altın Lale'nin sahibi Nehir Tuna imzalı "Yurt" filmi oldu. "Yurt" filmi, 80. Venedik Film Festivali'nde, İtalyan Bağımsız film eleştirmenleri tarafından verilen 'Bisato d'Oro Ödülleri'nde 'En İyi Senaryo Ödülü'nün de sahibi olmuştu.
En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise "Tereddüt Çizgisi" filmiyle Selman Nacar kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü, "Tereddüt Çizgisi" performansıyla Tülin Özen'e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "Bildiğin Gibi Değil" filmindeki performanslarıyla Alican Yücesoy ve Serdar Orçin'e verildi.
En İyi Belgesel'de "Dargeçit", En İyi Kısa Film'de "Eksi Bir" ödül kazanan yapımlar oldu.
Festivalde kazanan yapımlar şöyle:
ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ
En İyi Film Ödülü
Yurt, Yönetmen: Nehir Tuna
Jüri Özel Ödülü
Bildiğin Gibi Değil, Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu
En İyi Yönetmen
Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)
En İyi Kadın Oyuncu
Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi)
En İyi Erkek Oyuncu
Alican Yücesoy & Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil)
En İyi Senaryo
Vuslat Saraçoğlu (Bildiğin Gibi Değil)
En İyi Görüntü Yönetmeni
Florent Herry (Yurt)
En İyi Sanat Yönetmeni
Nadide Argun van Uden (Beraber)
En İyi Kurgu
Naim Kanat (Bildiğin Gibi Değil)
En İyi Müzik
Doğan Duru (Son Hasat)
En İyi İlk Film Ödülü
Büyük Kuşatma, Yönetmen: Sinan Kesova
Mansiyon Ödülü
Başlangıçlar, Yönetmen: Ozan Yoleri
FIPRESCI Ödülleri
Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound) Yönetmen: Selman Nacar
ULUSLARARASI YARIŞMA ÖDÜLLERİ
Altın Lale Ödülü
Sonsuza Dek (Forever-Forever) Yönetmen: Anna Buryachkova
Jüri Özel Ödülü
Tatlı Rüyalar (Sweet Dreams) Yönetmen: Ena Sendijarevic?
FIPRESCI Ödülleri
Sonsuza Dek (Forever-Forever) Yönetmen: Anna Buryachkova
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
En İyi Belgesel Ödülü
Dargeçit (Hold Still) Yönetmen: Berke Baş
Mansiyon Ödülü
Domates Biber Depresyon (Tomato, Pepper, Depression) Yönetmen: Aybüke Avcı
Genç Usta Ödülü
İstif (Hoard) Yönetmen: Luna Carmoon
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
En İyi Kısa Film Ödülü
Eksi Bir (Minus One)Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen
Mansiyon Ödülü
Zarafet ve Şiddet Arasında (Between Delicate and Violent) Yönetmen: Şirin Bahar Demirel
FIPRESCI Ödülü
Beyaz Dağın Çocukları (Children of the White Mountain) Yönetmen: Yalçın Çiftçi
Son Dakika › Güncel › 43. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale ödülü 'Yurt' filminin - Son Dakika
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