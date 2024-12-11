48'inci Sedat Simavi Ödülleri Sahiplerini Buldu

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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 48'inci Sedat Simavi Ödülleri, Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 9 dalda 19 ödülün verildiği törende konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar "Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı için mücadele ediyoruz. Gazetecilerin meslek etiğine uygun görev yapması ve dayanışma içinde olması için çabalıyoruz. Türkiye'nin tek sesli değil, çok sesli bir toplum olmasını istiyoruz" dedi.

TGC 2024 Sedat Simavi Ödülleri'ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları, Burhan Felek Konferans Salonu'nda bugün düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törenin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Tören Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazetecilerin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

"Türkiye'nin tek sesli değil, çok sesli bir toplum olmasını istiyoruz"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu başkanı Sedat Simavi adına konulan ödüllerin bu yıl 48'incisinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kurucu Başkanımız Sedat Simavi'yi daha basın mesleğine vereceği pek çok hizmet varken 11 Aralık 1953'de kaybettik. Onun 'Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et, mecbur kalırsan kır, sakın satma' sözlerini hiç unutmadan bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkede basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü savunuyor, eleştirel gazeteciliğin önünü açmaya çalışıyoruz. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı için mücadele ediyoruz. Gazetecilerin meslek etiğine uygun görev yapması ve dayanışma içinde olması için çabalıyoruz. Türkiye'nin tek sesli değil, çok sesli bir toplum olmasını istiyoruz.

"Şu anda 21 meslektaşımız cezaevinde maalesef"

Temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesini, gazetecilerin örgütlenme haklarının korunmasını, gazetecilerin haksız yere gözaltına alınmamasını, tutuklanmamasını istiyoruz. Gazetecilere yönelik fiziksel saldırılarda cezasızlık uygulamasından vazgeçilmesi için çabalıyoruz. Şu anda 21 meslektaşımız cezaevinde maalesef. Gazeteciliğin suç olmadığını, demokrasinin yeşermesi için haberin serbest dolaşımının sağlanması gerektiğini hep hatırlatıyoruz. Dünyada ve içinde bulunduğumuz topraklarda gazetecilik en zor yapılan meslekler arasında yer alıyor. Sadece Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik saldırıları nedeniyle bölgede çalışan farklı ülkelerden 189 meslektaşımızı kaybettik. İsrail'in sivillere, sağlık çalışanlarına, gazetecilere yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak zor koşullarda görev yapan üyelerimizi ve meslektaşlarımızı düzenlediğimiz ödüllerle de teşvik ediyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Sedat Simavi Ödülleri de bunlardan biri. 1977'den bu yana gazetecilik, bilim, sanat, edebiyat, spor dallarındaki bu ödüller bağımsız jürilerin titiz çalışmalarıyla sahiplerini buluyor. Bu yıl 48'incisi dağıtılan ödüllerin seçici kurullarına gösterdikleri özenli çalışma için yönetim kurulumuz adına şükranlarımı iletiyorum. Ödül alan meslektaşlarımızı, bilim, edebiyat, sanat ve spor insanlarını yürekten kutluyorum. Mesleğini tüm zorluklara rağmen evrensel gazetecilik ilkeleriyle ve özveriyle yapan bütün gazetecileri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığı, demokrasinin yeşerdiği, cezaevlerinde gazetecisi bulunmayan bir ülkede gazetecilik yapmayı diliyoruz."

"9 dalda 19 ödül verildi"

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş; 11 Aralık 1953'te yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına konulan ödüllerin 48 yıldan bu yana sürdürüldüğünü belirterek "Ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3 bin 500'den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 286 kişi ve eser ayrıca 9 takım aday oldu. Bu yıl 9 dalda 19 ödül verildi. Ödüllere her yıl ilgi büyüyor. Meslektaşlarımızla dayanışma içinde özgür gazetecilik yapacağımız günlere dair umudumuzu çoğaltıyoruz" dedi.

Gazetecilik ödülü Timur Soykan'ın oldu

Timur Soykan, Birgün Gazetesi'nde 13 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan "Adaletin çarkı rüşvetle döndü" başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü. Timur Soykan'a ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar verdi.

Gazetecilikte övgü plaketi T24 internet haber Sitesi'nin

Asuman Aranca, T24 İnternet haber sitesinde 27 Nisan ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde yayımlanan "Sinan Ateş cinayetini suikast çetesine rapor eden fotoğraf ortaya çıktı: Tetikçiyi taşıyan kuryeden 'görev tamam' pozu!" başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer bulundu. Asuman Aranca, plaketini Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk'ten aldı.

Radyo Ödülü Vahide Feray Uz ile Abdullah Koltuk'un oldu

Vahide Feray Uz ile Abdullah Koltuk, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 6 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan "Yarını Olmayan Gece: 6 Şubat" adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü. Vahide Feray Uz ve Abdullah Koltuk'a ödülünü TGC Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz verdi.

Radyoda övgü plaketi Dr. Cem Kurtçu'ya

Cem Kurtçu, TRT Radyo 1'de 25 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan "Sayfalardan Perdeye"adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer bulundu. Cem Kurtçu'ya övgü plaketini TGC Yönetim Kurulu üyesi Pınar Aktaş verdi.

Televizyon haber ödülü Halk TV'nin

Ayşegül Altın, Halk TV'de 21-22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde yayınlanan "İkram Edilmiş Bir Devlet Malı" adlı haber dosyası nedeniyle ödüle değer görüldü. Ayşegül Altın ödülünü TGC Başkan Vekili Doğan Şentürk'ten aldı.

"Televizyon haber dalında övgü plaketi Yeşim Karacaoğlu ile Gökhan Arıkan'a verildi"

Seçici Kurul ayrıca, NOW TV'de 22 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan "Gecenin Karanlığında Ucuz Et Kuyruğu" adlı ortak haber programı nedeniyle Yeşim Karacaoğlu ve Gökhan Arıkan'ı övgüye değer buldu. Yeşim Karacaoğlu ile Gökhan Arıkan'ın plaketini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.

"TV belgesel ödülü Emrullah Erdinç'in oldu"

Emrullah Erdinç, 140 Journos YouTube kanalında 21 Mart 2024 tarihinde yayınlanan "Olası Kast" belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü. Emrullah Erdinç'e ödülünü Seçici Kurul üyesi ve TGC Yönetim Kurulu üyesi Göksel Göksu verdi.

TV belgesel dalında övgü plaketi Sözcü TV'nin

Seçici Kurul ayrıca, Sözcü TV'de 25 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan "Türkiye'nin Yıldızları: Uğur Mumcu" adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer buldu. Kerem Şenel övgü plaketini TGC Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakacak'tan aldı.

Karikatür ödülü Erdoğan Karayel'in

Erdoğan Karayel, Uluslararası e-Mizah Dergisi Don Quichotte'ta 24 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan " İstanbul'un Fethi/ Dün ve Bugün" başlıklı karikatürü nedeniyle ödüle değer görüldü. Ödülü Erdoğan Karayel'e Seçici Kurul Başkanı ve Evrensel Gazetesi Çizeri Sefer Selvi verdi.

Edebiyat ödülü Şebnem İşigüzel'in oldu

Şebnem İşigüzel, "Memoria" adlı romanıyla ödüle değer görüldü. Şebnem İşigüzel ödülünü Seçici Kurul Başkanı ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner'den aldı.

Edebiyat dalında övgü plaketi Fügen Ünal Şen'in

Seçici Kurul ayrıca, "Tut Elimden İstanbul: İşgalin Romanı 1918-1923" adlı eseriyle Fügen Ünal Şen'i övgüye değer buldu. Fügen Ünal Şen'in ödülünü Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Murat Erdin verdi.

Sosyal bilimler ödülü Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan'ın

Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, "Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı" adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü. Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan'a ödülünü TGC Onursal Üyesi Yılmaz Büyükerşen verdi.

Sosyal Bilimler dalında övgü Prof. Dr. Öner Günçavdı'nın oldu

Seçici Kurul ayrıca, "Nasıl Büyüdük? 2001 Sonrası Büyümenin Analitik Bir İncelemesi" adlı eseri nedeniyle Prof. Dr. Öner Günçavdı'yı övgüye değer buldu. Prof. Dr. Öner Günçavdı'ya ödülünü, Seçici Kurul Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan verdi.

Fen Bilimleri ödülü Prof. Dr. Sinem Onaran'ın

Prof. Dr. Sinem Onaran "Legendre Hopf Linkleri" başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü. Prof. Dr. Sinem Onaran'ın ödülünü Seçici Kurul Başkanı, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Önder Pekcanİle Seçici Kurul Üyesi Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Zafer Gedikverdi.

Sağlık bilimleri ödülü Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan'ın oldu

Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, "Prostat Kanserinde Taksan Direncini Aşmak İçin Epigenetik Hedeflerin Kullanılması" başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü. Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan'ın ödülünü Seçici Kurul Başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül sundu.

Spor ödülü Golbol Kadın Milli Takımı'na verildi

Golbol Kadın Milli Takımı, "Paris Paralimpik Oyunları Şampiyonu" olması nedeniyle ödüle değer görüldü. Oyuncular ve teknik kadro adına heykel ile ödül belgelerini Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu aldı. Ödülü Seçici Kurul Üyesi ve Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı Esat Yılmaer verdi.

Spor dalında övgü plaketi Kuzey Tunçelli'nin

Seçici Kurul ayrıca, "Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonu" olması nedeniyle Kuzey Tunçelli övgüye değer buldu. Kuzey Tunçelli Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda olması nedeniyle törene katılamadı. Kuzey Tunçelli'nin övgü plaketini ve övgü belgesini Umut Onat'a TGC Balotaj Kurulu Başkanı Mesude Erşan ileTGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan verdi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.