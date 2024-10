5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde Şevval Sam Sahne Aldı

Güncel

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Kumbahçe Muhtarlığı ile İki Yaka Kültür Festivali Komitesinin ortaklaşa hazırladığı üç günlük 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali programına Şevval Sam gala konseri damgasını vurdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Kumbahçe Muhtarlığı'nın 11-13 Ekim'de düzenlediği 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali vatandaşlardan büyük beğeni topladı. İlk gün, 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri'nin yapıldığı etkinliklerde ikinci ve üçüncü gün de çeşitli konser etkinlikleri, mutfak atölyeleri, sergiler, söyleşiler, halk oyunları gösterileri, kıyafet defileleri, imza günü etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ile Kos heyeti, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, il protokolü, CHP meclis üyeleri, İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı Nil Taşkıran ile komite üyeleri, Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin, çok sayıda vatandaş ve basın mensupları katıldı.

Farkındalık çalışmaları yapıldı

5. İki Yaka Kültür Festivalinde dostluk, kardeşlik ve barış mesajları her fırsatta dile getirilirken savaş ve canlılara şiddet kınandı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri etkinlikte yan yana açtıkları stantta koordineli şekilde tanıtım çalışması yaparak, farkındalığın artırılması için hazırlanan kitapçık ve broşürlerden dağıttı.

İkinci gün etkinliklerinde 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali seremonisi yapılırken Festival Komitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye katkıları dolayısıyla teşekkür ederek plaket takdim etti. Konuşma ve plaket takdimleri ardından aile fotoğraf çekimi yapıldı.

İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı, Meclis Üyesi Nil Taşkıran, festivale gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek etkinliklere katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür ederek, kendilerinin de vatandaşların da çok misafirperver olduklarını belirtti. Başkan Nikitaras, barış güvercinini yüksekte tuttuklarını belirterek, "Her ülkenin kendine göre kültür ve tarihi var. Bunları sizlerle paylaşmak çok güzel. Buradayız çünkü bizi Ege Denizi bağlıyor. Barış içinde, beraber olmamız gerekiyor. Çünkü Türkler ve Yunanlılar birlikte barış içinde yaşamak istiyor. İki bölge de ayrılığı getirecek her şeyi bir kenara atıyoruz. Huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz ve bunu her zaman savunacağız" dedi.

"İçinde kültür, sanat, kardeşlik, dostluk olan her organizasyonda biz de varız"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci üç dilde "merhaba" diyerek sözlerine başlarken konserin yaratıcısı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Mandalinci, bu sene çok katılımlı ve kapsamlı olarak gerçekleşen festivale ilişkin, "Bodrum Belediyesi; içinde kültürün, sanatın, sporun, tarihin ve kardeşliğin, dostluğun olduğu bütün etkinliklere geçmişte olduğu gibi şimdi de gelecekte de aynı hassasiyetle değer verecek. Hem kültürümüzü paylaşma hem dost ve komşu ülkelerle bu kültür harmanını yaşama hem de bütün paydaşlarımızla beraber güzelliği, mutluluğu, sevgiyi, iyiliği yayma arayışımız daima devam edecek" diye konuştu.

Başkan Aras'tan Barış Vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festival ile başlayan bu güzel dostluğun ve etkinliğin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu an dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaşın kimseye faydası yok. Akıllı olmak zorundayız. Dostluk ateşini yerelden başlatmak zorundayız. Sonsuza kadar düşmanlık güdecek değiliz. Bunun hiç kimseye faydası olmadığını görüyoruz. Birbirimizden farkımız olmadığını yerelde göstererek genel siyasete yansıtabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mustafa Çit, "Bodrum güzelse Kos da güzel, Kos zenginse Bodrum da zengin; acılarımız tatlılarımız hep aynı" dedi. Çit, aynı kültürden gelindiğini de belirttiği konuşmasında böyle güzel bir etkinliğin gerçekleşmesinde emek veren herkese teşekkür ederek ilçeye bu festivalin çok yakıştığını dile getirdi.

Önemli, iyi düşünülmüş ve organize edilmiş festivalin hem Kos hem de Bodrum ayağında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Bodrum ve Kos iş birliğini, kardeşliğini bütün il ve ilçelerde devam ettirebilmek ve dünyaya barışı getirebilmek umuduyla en güzel yarınlar bizim olsun" diye konuştu.

Akşam saatlerinde halka açık ve ücretsiz gerçekleşen Şevval Sam gala konseri renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli gösterilerle vatandaşlara coşku dolu anlar yaşatan konserde Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye sahnede ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'ı da yad ederek "Feraye" şarkısını seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ile Meclis Üyesi Nil Taşkıran, Sam'a çiçek ve hediye takdimlerinde bulundu. Şevval Sam yaptığı konuşmada dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek geçmişten alınan derslerle savaşın hiçbir sorunu çözmediğine vurgu yaptı. Kadınlara, hayvanlara, tüm canlılara yapılan şiddete karşı olduklarını da belirtti.

Finalde yerel sanatçıların seslendirdiği türkülere katılım yoğundu

İki Yaka Kültür Festivali'nin son gününde yerel sanatçılar Didem Kasal Esentürk ile Ender Kasal, Ege yöresine özgü türkülerle vatandaşlara keyifli saatler yaşattı.

Sunucu Ateş'in sahne performanslarıyla hareketlenen etkinlikte stantlarda yapılan yöresel yemekler, el sanatları, seramik ürünler ilgi gördü. İlçeye özgü kıymalı ve tereyağlı yapılan lokum pilavı ise mutfak atölyesinde yeniden yorumlanarak yeşil mandalin aromalı olarak katılımcılara ikram edildi.

"Halikarnas Balıkçısı" unutulmadı

Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, 51'inci ölüm yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Festival kapsamında Balıkçı, "Halikarnas Balıkçısı'nın Bitki Mirası" ile ilgili kent turu, Prof. Ertan Tuzlacı'nın sunumuyla "Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı", Saner Gülsöken'in "Bodrum'un Gayıkları" ile "Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum" imza günü etkinlikleriyle anıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Halikarnas Balıkçısı'nın mezarını ziyaret ederek, Başkan Tamer Mandalinci'nin çelengini sundu.