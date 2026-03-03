6 Nisan 1920: İftar Programları ve Çekim Töreni

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılacak, milletvekilleriyle iftar yapacak.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar programına işirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, genel merkezde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Meclis'teki iftar programına katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, parti teşkilatıyla iftar yapacak, Yozgat'ta partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, parti teşkilatıyla sahur programına katılacak.

EKONOMİ FİNANS

1- ???????Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılacak.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçları başlayacak. Fethiyespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Boluspor, RAMS Başakşehir-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak.

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Malta'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek.

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin ikinci maçı oynanacak.

5- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo müsabakası oynanacak.

