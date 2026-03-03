6 Nisan 1920: İftar Programları ve Çekim Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 Nisan 1920: İftar Programları ve Çekim Töreni

03.03.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılacak, milletvekilleriyle iftar yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılacak, milletvekilleriyle iftar yapacak.

(Ankara/14.00/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar programına işirak edecek.

(TBMM/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, genel merkezde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Meclis'teki iftar programına katılacak.

(Ankara/13.30/15.30/18.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, parti teşkilatıyla iftar yapacak, Yozgat'ta partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, parti teşkilatıyla sahur programına katılacak.

(Çorum/15.30/18.30/Yozgat/22.30/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ???????Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılacak.

(Toronto) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçları başlayacak. Fethiyespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Boluspor, RAMS Başakşehir-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Antalya/20.30) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Malta'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin ikinci maçı oynanacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo müsabakası oynanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Beştepe, Ekonomi, Ankara, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: İftar Programları ve Çekim Töreni - Son Dakika

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
İranlı kızlar Hamaney’in ölümünün ardından ’’Trump dansı’’ akımı başlattı İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından ''Trump dansı'' akımı başlattı
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:50
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
08:42
Galatasaray’a 150 milyon euroluk piyango
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:21
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
08:11
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
08:09
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:23
Osimhen ve Ndidi İran’a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
07:14
’’Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor’’ sorusuna Nihat Hatipoğlu’ndan bomba yanıt
''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt
07:04
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi
07:03
Arda’nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid’e büyük şok
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok
06:41
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
06:22
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular
İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
05:28
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak
Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 09:21:32. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Nisan 1920: İftar Programları ve Çekim Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.