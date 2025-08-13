6 Nisan 2020: Türkiye'de Önemli Politik Gelişmeler ve Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katılacak. Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Bayrampaşa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı'na katılacak, Bartın'da Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Kozcağız Belediyesi, Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın Proje Merkezi ve Abdipaşa Belediyesi'ne ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00/Bartın/14.15-18.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarına ilişkin Genel Merkez'de basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

4- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'da çalışma yapan milletvekilleriyle partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Final Programı'na katılacak.

(Kocaeli/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "13. Dünya Uluslararası İşbirliği Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı konut satış istatistiklerini ve "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile ayrı ayrı görüşecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta Cehennem Deresi Mevkisi ve Cam Seyir Terası'nı havadan inceleyecek, Şırnak Valiliği'ni ziyaret edip basın açıklaması yapacak, Sefine bölgesini ziyaret edecek. Tunceli Valiliğine geçerek burada basın açıklaması yapacak Ersoy, Sorpiyan (Yolkonak) Köyü Hasan Hüseyin Kültür ve Cemevi ile Tozkoparan Höyüğü Kazı Alanı'nı ziyaret edecek.

(Şırnak/09.30/10.00/11.00/12.00/Tunceli/14.30/15.30/16.00/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, Norveç'in Viking takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Süper Kupa karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham arasında İtalya'da oynanacak.

(Udine/22.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's ekibini ağırlayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's'in teknik direktörü Stephen Kenny ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. İrlanda ekibi son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/18.20/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Danimarka'yı Malatya Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Malatya/18.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.