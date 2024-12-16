6. Uluslararası Mersin Maratonu Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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6. Uluslararası Mersin Maratonu Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Kenyalı Bethwell Kipkemboi 2.08.13 ile erkekler kategorisinde birinci olurken, Uganda'dan Juliet Chekwel kadınlar kategorisinde birinci oldu. Maratonda toplam 3 milyon 600 bin TL ödül dağıtıldı.

16.12.2024 09:29  Güncelleme: 11:04
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu.

6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tamamlanmasının ardından ödüller sahiplerini buldu. Maraton'da ilk 8 sporcuya toplam 70 bin dolar ödül verilirken; tüm kategorilerdeki toplam ödül miktarı ise 3 milyon 600 bin TL oldu.

2 göğüs numarası ile Kenyalı Bethwell Kipkemboi maratonu 2.08.13 ile tamamlayarak rekora imza attı. Kenya'dan gelen Boaz Kipkemei 2.08.24 ile ikinci olurken, üçüncülüğü ise Türkiye'den katılan İlham Tanui Özbilen 2.08.36 ile elde etti. Kadınlar Kategorisi'nde Uganda'dan gelen Juliet Chekwel 2.29.18 ile birinci, Kenya'dan gelen Deborah Sang 2.30.29 ile ikinci, yine Kenya'dan gelen Truphena Chepchirchir 2.31.06 ile üçüncü oldu.

10K Erkekler Kategorisi'nde Türkiye'den Ersin Tekal 29.54 ile birinci, Mert Selek 30.34 ile ikinci, Halil Sade ise 30.50 ile üçüncü oldu. Kadınlar Kategorisi'nde ise Dilek Öztürk 33.37 ile birinciliği, Elena Tolstykh 35.48 ile ikinciliği, Fatma Arık ise 36.47 ile üçüncülüğü elde etti.

2 bin 36 Türk, 136 yabancı sporcu olmak üzere, toplam 2 bin 172 sporcunun mücadele ettiği 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda toplam 30 ülkeden sporcular yer aldı. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan maratonun ödül töreni de yine aynı noktada yapıldı. Sporcuların ödülleri; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcak Tok, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdal Gökayaz ile Ali Rıza Özdemir ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından takdim edildi. Başkan Seçer'e çeşitli kulüpler tarafından verilecek plaketleri de Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok teslim aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda her yıl daha iyi bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Başkanımız sözünü tutuyor, Mersin'i sporla da dünyaya tanıtıyor"

"Başkanımız seçildiği zaman bir söz vermiş; 'Biz Mersin'i dünyaya sporla da tanıtacağız' demişti. Bu maraton da onlardan bir tanesi. Her sene gelişen maratonumuz, Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alındı. 'Her sene gelişiyor' dedik çünkü daha önce 300-350 sporcunun katıldığı 42K'ya bugün toplam 30 ülkeden 400 sporcu katıldı. Aynı zamanda 10K yarışına da toplam bin 772 sporcu katıldı. Ayrıca Sayın Başkanımız Vahap Seçer'in de katılmış olduğu Halk Koşusu kategorisi de var. Bu sene Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' sloganı ile yola çıktı. Sporcularımız da Türkiye'de koşulan en iyi dereceyi yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum."

Katılımcılardan 'Uluslararası Mersin Maratonu'na tam not

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kg silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran Milli Halterci Gamze Altun da "Organizasyon çok güzel olmuştu, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. İnsanların spora yönelmeleri amacıyla böyle aktivitelere katılmaları çok güzel" dedi.

Halter A Milli Takım Antrenörü İsa Makal ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in spora ve sporculara büyük önem verdiğinden söz ederek, "6. Uluslararası Mersin Maratonu çok güzel bir aktivite. Halkın katılımı çok güzel, çok büyük bir katılım var. Bu da bizim için mutluluk ve gurur verici bir durum. Spora gönül veren insanların sporu bu şekilde desteklemesi bizim de şevkimizi artırıyor" diye konuştu.

30 ülkeden sporcular Akdeniz'in mavi suları eşliğinde koştu

Maratonda Türkiye ile beraber; Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Etiyopya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Kenya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Romanya, Rusya, Sudan, Uganda, Ukrayna, Kıbrıs, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Umman, İspanya, Tacikistan, Togo, Türkmenistan, ABD olmak üzere toplam 30 ülkeden sporcu yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Mersin Maratonu Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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