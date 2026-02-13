Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis\'teki olaylar beni üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE HİZMET EDECEĞİZ"

Gürlek sözlerine "Bu önemli görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları, takdirleri için şükranlarımı arz etmek istiyorum. Adalet yolunda milletimiz için gücümüz yettiğince hizmet edeceğiz" diyerek başladı.

"MAKAMIN SAHİBİ DEĞİL EMANETÇİSİYİM"

"Düne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak karşınızdaydım" diyen Gürlek, "İstanbul 17 milyonluk bir şehir. Bu şehrin başsavcılığını yapmak bana nasip oldu. Şimdi de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle de Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanıyım. Şunu unutmamamız gerekiyor; 86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım ben. Bu makamın sahibi değil emanetçisiyim" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE YAŞANANLARLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Gürlek, TBMM'de yemin ettiği sırada yaşanan olaylarla ilgili soruya yanıt verdi. Gürlek açıklamasında "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı; ertesi sabah Adalet Bakanlığına gittik. AK Parti değil diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi bir ortam vardı, nezaketli bir ortam vardı. Ben kürsüye çıktım. Metin okunurken birden ortalık karıştı. Ben açıkçası bu kadar karışıklık olduğunu bilmiyordum. Birden kürsüye saldırılar başladı. Milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoyu bu tartışmalarla, kürsü işgal etmek... Yani bunlar bize yakışmadı, çok saygın milletvekillerine yakışmadı. En önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı. Şahsım adına üzüldüm. Adalet Bakanı olarak kurum adına görev yapıyoruz. Meclisteki olaylar beni üzdü" ifadelerini kullandı.

İBB SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İBB soruşturmasına ilişkin soruya ise Gürlek şöyle yanıt verdi: "Yargılama aşaması başladı. Mahkemelere ve hakimlere kimse telkin ve talimat veremez. Ama iddianın kabulüyle soruşturma aşaması tamamlandı yargı aşaması başladı. Cumhuriyet Başsavcıları olarak biz şahıslara bakmayız. Suç var mı yok mu ona bakarız. İhbarlar ve şikayetler vardı bir kısım da kendi içlerinden başvurular vardı. Makul şüphe varsa Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlatmak zorunda. Biz de gelen ihbarlar ve şikayetler doğrultusunda soruşturmaya başladık. Para kuleleri dosyasını biz zaten inceliyorduk. Ciddi iddialar vardı para kuleleriyle ilgili. Soruşturma başladı diye kimse suçlu değildir, soruşturma gerçeği ortaya çıkarmak için başlatılabilir."

"AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİALARINI DELİLLENDİRDİ"

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin soruya da "Kesinlikle tanık beyanına dayanan bir şahıs yok. Yani maddi deliller var. MASAK raporları var, sizin dediğiniz gibi HTS trafikleri var ve para hareketleri var. Dosya kapsamında bunların hepsi tek tek analiz edildi; hem maddi deliller hem HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla. Yani tanık beyanları tek başına delil değil, zaten biliyorsunuz Yargıtay'ın da bu konuda beyanı var. Dosya kapsamındaki deliller, yani iddianame artık açıldığı için, gizlilik kararı kalktığı için tekrar söylüyorum, bunlar zaten iddianamede var. Kamuoyunda günlerce tartışıldı" ifadeleriyle yanıt verdi.

YASA DIŞI BAHİS VE FUTBOLDA ŞİKE

Gürlek'in açıklamaları şöyle: "Bizim yasa dışı bahis illetinden kurtulmamız gerekiyor. Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık. Şahısların unvanlarına kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına baktık. Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Suç olması için kendi maçına bahis oynaması gerekiyor. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu bu ülkenin en büyük sorunu. Anneler ve aileler bana geliyor. Uyuşturucu ile ilgili biz gerekli adımları attık. İnşallah Adalet Bakanlığı döneminde de elimizden geleni yapacağız. Uyuşturucu içenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Uyuşturucuda sistem şu şekilde işliyor. Yaptığımız operasyonlarla İstanbul'a uyuşturucu dağıtan 4 dağıtıcıya ulaştık. Daha sonra barona ulaşıyorsunuz. Hedefimizde uyuşturucu baronları var. Uyuşturucu ile mücadelemiz sürecek.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele devam edecek. Büyük davalara bakmak bana nasip oldu. Devlet ve ülke için tehdit. Yeni yapılanmanın üzerine de gidiliyor. Mücadelede sonuna kadar gidilecek. Sürekli şekil ve isim değiştiriyorlar. FETÖ bizim kırmızı çizgimiz. Bu konuda mücadelemiz devam edecek.

"ÇETELERE YÖNELİK OPERASYONLAR YAPTIK"

Ben başsavcı olarak görev yaparken Daltonlar'a, Casper'lara bütün operasyonları yaptık. Teşvik ediliyor. Kanun olarak eksiklerimiz var ama 11. Yargı Paketi'nde buna yönelik düzenlemeler yapıldı. 12. paket çalışmalarımız da devam ediyor, buna yönelik düzenleme yapacağız.

Ben Minguzzi ailesinin de hep yanında oldum, aradım. 18 yaşa kadar yasada çocuk sayılıyor. Yaş aralıklarıyla ilgili de düzenleme yapacağız. Suça sürüklenen çocuk olarak geçiyor ceza kanununda. kavramlar değişebilir. Üzerine çalışma yapacağız."