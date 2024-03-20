Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 40 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı

WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor

WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor. Bu özellik, özellikle iPhone kullanıcılarının bir yıldır test ettiği bir işlev. Mayıs 2023'te WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu yenilik, kamusal alanlarda mesaj içeriğini dinlemeden öğrenmeyi mümkün kılacak. WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürmek için yaklaşık 150 megabayt ek veri indiriyor. Bu özellik, WhatsApp'ın 'Chats' ayarlarından etkinleştirilebilir. İki dakikadan kısa sesli mesajlar artık otomatik olarak metne dönüştürülebilecek. Ancak daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekiyor. Bu, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemi. Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil.