Adana'da Trafik Kazası: 2 İnfaz Memuru Hayatını Kaybetti
Adana'da Trafik Kazası: 2 İnfaz Memuru Hayatını Kaybetti

27.09.2025 14:34  Güncelleme: 15:27
ADANA'da mesai çıkışında bindikleri otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşamını yitiren infaz koruma memuru Berk Öztürk (26) ile aynı cezaevinde görevli memur 5 aylık hamile Beyaz Fidan Şahin (38) için Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sarıçam ilçesi D400 kara yolunda meydana geldi. Mesaiden çıkan infaz koruma memuru Berk Öztürk yönetimindeki 06 AAP 684 plakalı otomobil, B.Ö.'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde Öztürk ile aynı cezaevinde görevli memur Beyaz Fidan Şahin ve infaz koruma memuru Furkan Büyük, araçta sıkıştı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Öztürk ile Şahin, kurtarılamadı. Büyük'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kamyon şoförü B.Ö. ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölen infaz koruma memurunun annesi yürek yaktı: Ne olur kalk, açın tabutu

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Berk Öztürk ile Hatay depremlerinin ardından Adana'ya tayini çıkan 1 çocuk annesi, 5 aylık hamile Beyaz Fidan Şahin'in cenazeleri, bu sabah görevli oldukları Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Burada düzenlenen törene; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, kent protokolü, adliye ve cezaevi kurum amirleri, savcılar, meslektaşları ve aileler katıldı.

Ölen infaz koruma memurunun annesi yürek yaktı: Ne olur kalk, açın tabutu

"HAKK'A ŞEHİT OLARAK YÜRÜMÜŞLERDİR"

Törende konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, "Akşam görevlerini tamamlamış evlerine giderken müessif bir kaza sonucu kaybettiğimiz iki çalışma arkadaşımızı, kardeşimizi ebediyete uğurlamak üzere burada bir araya geldik. Milletimizin emaneti olan zor, sabır ve fedakarlık isteyen bir görevi bugüne kadar en iyi şekilde yerine getirdiklerine, buradaki hazirun eminim şehadet edecektir. Ben kalben inanıyorum ki hem hakkıyla yerine getirdikleri görevlerinden mesailerini tamamladıktan sonra ayrılırken hem de genç yaşta böyle bir kazayla aramızdan ayrılan bu iki kardeşimiz Hakk'a şehit olarak yürümüşlerdir" dedi.

Ölen infaz koruma memurunun annesi yürek yaktı: Berk, ben sensiz yapamam

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Konuşmanın ardından cezaevi çalışanları için dualar okundu. Ardından Berk Öztürk'ün annesi, tabuta sarılıp, "Berk, ben sensiz yapamam. Ne olur kalk. Açın tabutu" diyerek gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren anneyi yakınları, teskin etmeye çalıştı. Berk Öztürk'ü cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda; Beyaz Fidan Şahin'in cenazesi ise Burak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ölen infaz koruma memurunun annesi yürek yaktı: Berk, ben sensiz yapamam
Kaynak: DHA

