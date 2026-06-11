AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Dijital telif yasasını hayata geçirmeliyiz

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından, “Dijital Medya, Yerel Medya Telif Hakları” sempozyumu düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’ün açış konuşmasını gerçekleştirdiği, Altındağ Belediye Başkanı Veysil Tiryaki’nin de katıldığı sempozyumun moderatörlüğünü, Basın İlan Kurumu Denetim Kurulu Başkanı olan iletişimci Prof. Dr. Zakir Avşar yaptı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

Sempozyumunda açıklamalarda bulunan Ahmet Büyükgümüş, “Teknoloji şirketlerini öne alan, tarih içinde ürettiğimiz ne kadar değer varsa hepsini hedef alan bir dönemdeyiz bir grup teknoloji oligarkı, adeta tüm dünyayı kuşatmak üzere. Nasıl modern sanayi, petrol türevi ürünlerin üzerine geliştiyse, bugün de veri temelli olarak hepimizin internette bıraktığımız ayak izleri büyük veri yaklaşımıyla değerlendiriliyor. Kalbimizin atışına kadar bilen bir teknolojik yapıdan bahsediyoruz. Buradaki temel yaklaşım çok küçük bir azınlığın tüm dünyaya tahakküm etme girişimidir. Teknoloji şirketleri, ülkelerin ekonomilerinden daha büyük bir değer zincirine sahip.” dedi.

“ÜRETİCİSİ DE TÜKETİCİSİ DE KENDİMİZ OLAN BUMERANG”

Oluşan yeni yapının, geçmişteki sömürgeci ekonomilere benzerliğine vurgu yapan Büyükgümüş, “Bugün belki fiziki bünyelerimiz esir edilmiyor ancak kanaatlerimiz, duygularımız, ürettiğimiz her şey emilerek bir bilgiye dönüştürülerek yine bize satılıyor. Üreticisi de tüketicisi de bizim olduğumuz bir bumerang zinciri. Buna karşı tavır alıp güçlü duruş sergileyecek duruş dijital telif” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL TELİF YASASINI HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

Bilgiye ulaşılan ancak bilgiyi üretenin kıymetinin olmadığı bir yapı oluştuğuna işaret eden Büyükgümüş, “Tıpkı AB ülkelerinin hayata geçindiği gibi bir dijital telif yasasını çok daha kapsamlı hayata geçirmeliyiz. Burada çok ciddi bir çalışma var. İletişim başkanlığımızın hem açıklamaları hem önemli çalışmaları var. Yapay zeka arama motorlarıyla gazetecilerin fikir işçilerinin üretimini alıp tüketim nesnesine çeviren ekonomiye ana çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Yine fikir işçileriyle, paylaşan bir model kurgulamamız gerekiyor” diye konuştu.

“DİJİTAL HEGEMONLARA KARŞI TAVIR KOYMALIYIZ”

Ahmet Büyükgümüş, atılacak adımın Türkiye ile de sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Dolayısıyla dijital hegemonlara ortaya koyacağımız pazar büyüklüğü de mevcudumuzdan daha büyük olmalı. Dost ve kardeş ülkelerimizle, bizimle birlikte hareket eden ülkelerle bir araya geldiğimiz platformlarda, bu ülkelerle ortak dayanışma kültürüne ulaşma konusunda her birimizin lobi yapması lazım. Perspektifimizi çok daha geliştirmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Özbekistan’daki, Katar’daki, Arjantin’deki tüm gazeteciler aynı sorundan, sömürgeci bilgi ekonomisi anlayışından muzdarip durumda” diyen Büyükgümüş, “Ezilenlerin haklarını savunacak bir yaklaşımı da üretmemiz gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

“DÜZENİN KENDİSİ SORUNLU”

Yeni düzenin, herhangi bir değerinden söz edilemeyeceğini kaydeden Büyükgümüş, “Karşılaştığımız mesele sadece siyasal durum ya da konu bazlı yaklaşım değil. Mesele bu düzenin kendisinin sorunlu olmasıdır. Dijital hegemonların istediğini söylediğinizde bu alanda bir karşılığınız var, değilse yok. Buna, saha boyutuyla, hukuki boyutuyla karşı durmamız gerekiyor. Bu düzene karşı yeni platformlar üretmemiz gerekiyor. Türlü sapkınlıklarını içinde barındıran değil, insanların hissedişlerini çok daha sağlıklı platformlarda sergileyebildikleri düzen üretmemiz lazım. Burada Küresel bir harekete öncülük etmemiz lazım.” diye konuştu.

“CHP’DE HER İKİ TARAF DA DİĞERİNİ TROL ORDUSU KURMAKLA İTHAM EDİYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya kültürünün oluşturduğu algoritmik düzenin, saldırgan tutumun makbul olduğu bir yapı oluşturduğuna da dikkat çekerek, CHP’de yaşananlara işaret etti. Büyükgümüş, şunları söyledi:

“Son aylarda İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmalarını ve Türkiye’nin ikinci büyük partisi CHP’de yaşananları gazeteciler ilgiyle takip ediyor. Burada gerek yolsuzluk soruşturmalarında, gerek parti içinde karşılaştıkları hukuki meselede şikayet eden de edilen de CHP’li, ellerindeki belgeleri mahkemeye ulaştıranlar CHP’li. Bu sürecin hiçbir boyutu bizi ilgilendirmiyor. Bizim de böyle bir gündemimiz yok. Her iki taraf da birbirlerini dijital trol orduları kurmakla itham ediyor. CHP genel merkezinde değişik medya kuruluşu gölgesinde insanlara iftira atmak, hakaret etmek , manipülasyon yapmak için trol orduları oluşturulduğundan bahsediliyor. Kimse yalanla, paranın gücüyle siyaseti esir alamaz. Gerek basın camiasında, gerek siyasete bu trol zihniyetinin yok olması için her birimiz elimizden gelen çabayı ortaya koymalıyız.”

DİJİTAL TELİF YASASI MASAYA YATIRILDI

30’a yakın Anadolu medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanan sempozyumun açılışında konuşan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, telif haklarının, dijital dünya açısından çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “Sosyal medya mecralarını denetlemek, düzenlemek oldukça zor. Dünyada da bu konu çok tartışılıyor ve henüz kuralları tam oturmuş görünmüyor.” dedi.

“DEVLETLERE SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Sempozyumun moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Zakir Avşar, internete erişim ve burada yer alan veriler konusunda devletlere sorumluluk düştüğünü belirterek, “İnternet erişimini kuracak ama insanları koruyacak sistemlerin de kurulması gerekir ve bu da devletlerin ödevidir. Bu büyük veri içinde kişisel verinin korunması da devletlerin ödevleri arasındadır. Düzenleyici denetleyici faaliyetlere burada da ihtiyaç var. Bunu yaparken büyük bir hassasiyet geliştirmemiz gerekiyor. Bu yapılar içinde yeni müesseseler oluşturup güçlendireceğiz. Türkiye hassasiyetle bir çizgide adım atıyor. Basın İlan Kurumu, bu konuda en ilerici, en devrimci adımları atıyor” dedi.

“ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER HIRSIZLIK YAPA YAPA BÜYÜDÜ”

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, dijital alanda faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin insanların emeklerini nasıl sömürdüğüne vurgu yaptı. Teymur, “İzin almadan, hırsızlık yapa yapa büyüdü bunlar. Önce kendi uluslarında. Sonra uluslararası oldular. AB bununla ilgili yasa çıkardı. İnşallah biz de daha iyi, daha güzel yasa yapabileceğiz. Bizim insan ve düşünce iş gücümüz çok güçlü” diye konuştu.

“KENDİ ARAMA MOTORUMUZU YAPABİLMELİYİZ”

Türkiye’nin bu konuda kendi arama motorunu yapabilmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, “Kendi arama motorlarımızı, kendi web sitelerimizi daha ileri götürmeliyiz. Geleneksel medyayı takip ederek çağı yakalayamayız. Dijital medyanın daha da desteklenmesi lazım. Çünkü bu konu ulusal güvenlik meselesi. Bizim verilerimizi topluyorlar, kaydediyorlar. Ulusal boyutta ciddi bir tehlike. Eskiden casuslar vardı, şimdi bu sayfalar sayesinde bütün bilgilerimiz bunlara gidiyor. Önce kendi milli işletim sistemine sahip olmamız gerekiyor. İşletim sistemi şer şey. Sizin elinizde ne kadar güç varsa o kadar söz sahibi oluyorsunuz.” dedi.

İşletim sistemine sahip olan çok uluslu şirketlerin kendi istediği internet sitelerini endeksleyerek eleme yaptığını da belirten Teymur, “Alternatiflerimizi üretmemiz gerekiyor. Bunun için ulusal bir mevzuat hazırlamamız gerekiyor. Çünkü burada haksız rekabet bile denilemez. Bunların bırakın haksız rekabeti, rakipleri yok. Adeta devletleştiler. Elde ettikleri verileri de yine veriyi sunan kişiler arasında haksız rekabete yol açacak şekilde endeksliyorlar. Her işletme gibi buraların da kuralları olmalı. Bir kişinin yıllarca uğraşıp elde ettiği sayfalar, birkaç kişinin belki de kıskançlık neticesinde yaptığı bir şikayet ile yok edilebiliyor. Kullanıcıların, ticaret merkezi gibi davranıp kuralları belirleyip bildirmeleri gerekiyor. Dünyada yapılmaya başlandı. Fransa’da yasa çıkarıldı. Bizde de kurumları terbiye edebilecek insanımızın önünü açabilecek düzenlemeler yapılmalı.” diye konuştu.

Sempozyumun ikinci oturumunda da gazeteciler Hasan Bakır, Gülay Çetin, Zeki Akbıyık, Abdülkadir Üründü ve Doğan Deniz, konuşmalarını gerçekleştirdi.