AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya'da Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya'da partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığında vatandaş ve partililerle buluşan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan saldırıyı lanetlediğini belirterek, yakınlarına ve Filistin halkına başsağlığı diledi.

Yılmaz, 2024 yerel seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirmek için Amasya'ya geldiğini ifade ederek, "Genel Başkan Yardımcısı olarak 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yerel yönetimlerde aldığımız sonuçları değerlendirmek ve 31 Mart 2024 seçimleri sonrasındaki yol haritasının belirlenmesi sürecinde sizlerle beraber konuşmak, sizleri motive etmek, önümüzdeki süreçte bir AK Parti ailesi olarak içinizdeki birliği, beraberliği ve dayanışmayı güçlendirmek ve 31 Mart seçimlerinde beklemediğimiz düşük orandaki seçim sonucunu telafi edecek birtakım aksiyonları, hareketleri, programları, stratejileri yapmak üzere bu programları yapıyoruz." dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde aldıkları sonucu her yönüyle değerlendirdiklerini anlatan Yılmaz, "Bununla ilgili Genel Merkezimizin ilgili organları her ortamda, fırsatını bulduğu her ortamda bunu çok ayrıntılı, derinliğine inceliyorlar. İşin sosyolojik boyutlarını, psikolojik boyutlarını, siyasal iletişim boyutlarını, partimizin gerek yerel yönetimlerinde, gerek genel yönetimlerde, gerek ülkemizin genelinde hükümet olarak yaptığımız hizmetlerle ilgili boyutlarını, dünya siyasetinin bizim ülkemize yansıyan boyutlarıyla çok ayrıntılı bir şekilde konuşuluyor, değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte de buna dönük tedbirler ve bu tedbirlerin sahaya yansıyacak boyutlarını da çalışmalarını da hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurmasıyla ilgili ise Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Süleyman Soylu Bey, AK Parti siyasi hareketinin kurulduğu günden bu yana gerek bakanlığı, gerekse milletvekilliği, teşkilat başkanlığı var biliyorsunuz, yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığı da oldu bu süreler içerisinde. Bu süreçlerde adeta partimizin bir emektarı, çilekeşidir. Ama daha ötesinde çok önemli İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye'nin terörle mücadelesinde adeta dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci, başarılı bir terörle mücadele süreci gerçekleştirmiş değerli devlet adamıdır. Bizim bakanımızdır ve bizim evladımız, bizim değerimizdir. Bazen ona yönelik yapılmış olan bazı eleştiriler, yine onun kendine özgü duruşuyla birlikte 'Dokunulmazlığımı da kaldırın gerekirse hepsini konuşabilecek kadar bir öz güven taşıyorum' demektir. O da bir başka erdemdir. Ama bizim için çok özeldir, çok kıymetlidir. Değerli partili arkadaşlarımızın önünde bu ifadeleri kullanmayı özellikle altını çizerek ve hiç de tereddüt etmeksizin ifade ediyorum."

Toplantıya, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto ile partililer katıldı.