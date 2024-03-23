Meral Akşener\'den Mansur Yavaş\'a: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı ve "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Ben de unutmayacağım. İyilik yap kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız eğer oraya bir mim koyacaksınız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra yeniden parlamenter sisteme geçilmesi amacıyla da kurulan partisinin bu konudaki çalışmalarını ve Millet İttifakı sürecini anlattı. CHP ile 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirlerde yaptıkları ittifaklardan bahseden Akşener, Millet İttifakı'nın kazandığı belediyelerin başkanlarının her zaman zor anlarında yanlarında durduklarına dikkati çekti. Geçen mayıs ayında yapılan seçimlere de atıfta bulunan Akşener, "Ben kazanacak aday dedikçe arkadaşlar tersine döndü, masa kuruldu derken sonuç itibariyle 2023'te biz o seçimi kaybettik. İstanbul'u, Ankara'yı almak Türkiye'yi kazandırmıyormuş, onu öğrendik" ifadelerini kullandı.
İttifak sistemini eleştiren Akşener, seçimlere "hür ve müstakil" girme kararlarından bahsederek "Bilmiyorlar ki biz iğnenin deliğinden geçmişiz. Kim bize ne yaparsa yapsın tam tersine irademizi güçlendirir. Biz İstanbul ve Ankara, Antalya, Adana gibi belediyelerin alınmasında katkısı, faydası olan bir siyasi partiyiz ve onun mensuplarıyız" diye konuştu.
Akşener, Millet İttifakı'nın elindeki belediyelerde kendisine ve partisine yönelik itibar suikastı yapıldığını, partililerin hakaret ve iftiralarla istifa ettirildiğini savundu. Akşener, şöyle devam etti: "Bütün teşkilatlar ucuna kadar istifa ettirilmek üzere büyük bir gayret sarf edildi. ve çok üzüldüm, çok utandın. Mansur Yavaş çıktı, televizyonda dedi ki, il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, İYİ Parti'den istifa ettiler, benle çalışıyorlar, dedi. Diğerleri anlamaz ama bu söyleyeceğimi Mansur Yavaş ve etrafındaki tayfa anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi ben de unutmayacağım. İyilik yap kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz.
Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız eğer oraya bir mim koyacaksınız. Mimi koymadığımız için ihanetler boyumuzu aştı. Ama dediğim gibi bozkurt kışı geçir yediği ayazı unutmaz. İşte ayın 31'ine 7 gün kaldı, göreceğiz ne olacak? Onun için de ben değerli milletimin gönlüne girmeyi İYİ Partililerden istiyorum. Bunu bir talimat olarak göreceksiniz. Alper'i kazandıracaksınız, ilçe, belde adaylarımızı kazandıracaksınız. Çalmadan, yandaş kayırmadan, soymadan, hizmet nasıl olurmuş göreceğiz."
Akşener konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekliler ve ataması yapılmayan öğretmenler için seslendi, "En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın ve bayram ikramiyelerini de 7 bin lira yapacaksın. 100 bin öğretmeni tayin edeceksin. Bu mülakat kalkacak. Gençlerin üzerindeki bu acı tecrübe, bu kayırma eylemi kalkacak" dedi.
Genel seçimler öncesi Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olarak açıklandığında Meral Akşener, 6'lı Masa'dan ayrılarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a aday olmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamalarının ardından Akşener, 6'lı Masa'ya geri dönerek seçim çalışmalarına destek vermişti.
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