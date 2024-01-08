Almanya\'da Ücret ve Çalışma Koşulları Protestoları Devam Ediyor

Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken ülke, yeni yılın ikinci haftasına hayatı etkileyecek protesto ve grevlerle giriyor.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin oluşturduğu hükümet, çiftçilerin traktörleriyle protestoları ve makinistlerin greve gideceklerini açıklamasıyla yoğun baskı altında kaldı.

18 Aralık'ta Berlin'e traktörleriyle gelen 3 binden fazla çiftçi, "Çok fazla, çok fazla! Artık bitti!" sloganıyla Brandenburg Kapısı'nın önünde konvoy oluşturdu.

Alman koalisyon hükümetinin tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını ve planlanan araç vergisi muafiyetini protesto eden çiftçiler, istekleri karşılanmazsa ocak ayından itibaren büyük protestolara başlayacaklarını duyurdu.

Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, "O halde 8 Ocak'tan itibaren ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız." açıklamasında bulundu.

Her şehirden çiftçiler, traktörleriyle bugünden itibaren nisan ayına kadar sürebilecek yeni bir protesto turu başlatmaya hazırlanırken 15 Ocak'ta başkent Berlin'de kitlesel gösteri planlanıyor.

Alman çiftçiler neden protesto ediyor?

Anayasa Mahkemesinin, kasımda hükümetin Kovid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından Alman hükümeti, 2024 bütçesinde tasarrufa gitmek zorunda kalmıştı.

Mahkeme kararının ardından hükümetin borç frenini art arda beşinci yıl için askıya alması ya da tasarruf ve vergi artışları için yaklaşık 17 milyar avro bulması gerekiyordu.

Hükümet, gelecek yılın bütçesinde açığı kapatmak için, geçen hafta karbon vergisini öngörülenin üzerinde artırdı. Karbon vergisi (CO2 fiyatı) ton başına 30 avrodan 40 avroya yükseltildi. Bunun da ülkede benzin ve dizel litre fiyatlarını sırasıyla 4,3 avro cent ve 4,7 avro cent artırması bekleniyor.

Alman hükümeti, bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonu da sonlandırmayı planlıyor.

Hükümetin planına göre, Alman çiftçiler artık tarımda kullandıkları mazot için vergi indirimi almayacak ve tarım araçları otomobil vergisinden muaf tutulmayacak.

Alman hükümeti bu önlemlerin iklimin korunmasına yardımcı olacağını savunuyor.

Aralık ayındaki protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor.

Almanya'nın tarım sektörü, ulusal iş gücünün yaklaşık yüzde 2'sini istihdam eden yaklaşık 256 bin şirketten oluşuyor.

Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı Habeck'in feribottan inmesine izin vermedi

Almanya'da çiftçilerin, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i protesto yöntemi tartışmalara yol açtı. Çiftçiler, tatilden dönen Habeck'in Kuzey Denizi kıyısındaki bir feribottan ana karaya çıkmasını engelledi. Habeck, geldiği adaya geri dönmek zorunda kalırken, polis çiftçileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Öte yandan, protestoların, Almanya'da İslam karşıtı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yanlıları tarafından kullanılabileceğinden endişe ediliyor.

Makinistler yeniden greve gidecek

Çiftçi protestolarının yanında, Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üç ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı.

İş bırakma eylemi yük trenlerinde yarın yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde de 10 Ocak'ta saat 02.00'de başlayacak. Grevin 12 Ocak saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.

Alman Demiryollarının makinistleri 7 Aralık 2023'te toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

GDL'ye bağlı makinistler, daha önce 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

"Uyarı grevlerinin" genellikle bir pazarlık taktiği olarak kullanıldığı ülkede, işverenler artan maliyetlerle karşı karşıya olduğu için görüşmelerin sendikalar için zor geçmesi bekleniyor.

Yarın başlayacak iş bırakma eyleminin, şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı hafta boyunca ülke çapında tüm demir yolu ulaşımının aksayacağı ön görülüyor.

Öte yandan, Almanya Tabipler Birliğinin hükümetten daha fazla mali destek taleplerinin karşılanması için son aylarda birçok muayenehane kapatma eylemine gidiyor.

Alman basınında çıkan haberlere göre, geçen yıl aralıkta bazı doktorlar gönüllülük esasına göre çarşamba ve cuma günleri arasında birçok kliniği kapattı. Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği arasında bu ay yapılması planlanan kriz zirvesi öncesinde uzman doktorlar da grev yapacak. 9 Ocak'tan itibaren bazı uzman doktorlardan randevu almanın zorlaşabileceği belirtildi.

Bu arada, Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraklerinde pilotları, uçuş görevlilerini ve yer personelini temsil eden sendikalar, ücret artışı ve çalışma koşulları konularında müzakereler yürütüyor.