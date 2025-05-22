Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Başarıyla Devam Ediyor

Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Başarıyla Devam Ediyor
22.05.2025 20:09
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Konya'daki tatbikatta HÜRKUŞ, 1 tonluk bombayı tam isabetle vurdu, 30 uçakla müşterek görevler icra edildi.

KONYA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı' başarıyla sürdürülüyor. NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilebilen görevde hedefler, 8 uçakla Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla yapıldı. Ayrıca daha ökçe sadece mühimmat taşıyan HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba atarken, hedefe tam isabet kaydetti.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 12 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı. 2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.

HÜRKUŞ İLK KEZ TAŞIDIĞI 1 TONLUK BOMBAYI TAM İSABET YAPTI

Tatbikatta, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba taşıyarak hedefini tam isabetle vurdu. Daha önce de mühimmat taşıdığı belirtilen HÜRKUŞ'a 1 tonluk bombayı ilk kez yüklendiği belirtildi.

TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ

23 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikatta, bugün basın günü düzenlendi. Düşman kampına sızıp, ele geçirilmesi planlanan tatbikatın senaryosu gereği, önce hava savunma tehdidi olarak görülen bir hedef insansız hava aracı ANKA'dan atılan mühimmatla yok edildi. Katar uçağıyla bölgeye, yerde işaretleme yapıp, hava unsurları yönlendirecek tim paraşütle indirildi. Daha sonra F-16'lar, işaretlenen hedefleri vurdu. 3 helikopter de taarruz sırasında yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alıp, yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılmasına helikopterler top atışıyla karşılık verdi. NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilebilen görevde hedefler, 8 uçakla Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla yapıldı. Tatbikatta Türk Yıldızları da bir gösteri yaptı.

623'Ü YABANCI 3 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Tatbikata; Türk Hava Kuvvetleri'nden 12 adet F-16 uçağı, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, 1 adet ANKA-S İHA, 1 adet AKINCI İHA (İnsansız Hava Aracı), 3 adet AS-532 (Cougar tipi helikopter), 3 adet T 70 helikopter, 1 adet CN 235 kargo uçağı 11 personel kurtarma timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 adet AB-412 helikopter ile 1 tim, ABD Hava Kuvvetlerinden 2 adet UH-60 helikopter, 1 adet B-52 (bombardıman uçağı) 1 tim, Almanya Hava Kuvvetleri 1 tim, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden 2 adet SU-25 ve 1 tim, İtalya Hava Kuvvetleri'nden 2 adet HH-101 helikopter, 1 tim, Katar Hava Kuvvetleri'nden 2 adet AH-64 helikopter, 2 adet AV-139 helikopter, 2 adet NH-90 helikopter, 2 adet TB-2 İHA (İnsansız Hava Aracı), 1 adet C-17 kargo uçağı, 1 adet C-130 kargo uçağı, 2 tim, Polonya Hava Kuvvetleri'nden 1 tim, Romanya Hava Kuvvetleri'nden 2 adet IAR-330 helikopter ile 2 tim, Slovakya Hava Kuvvetleri'nden 2 tim, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nden 2 adet AS-532 helikopter, 2 tim katıldı. Tatbikatta 623'ü yabancı 3 bin personel görev aldı.

TÜMGENERAL METE: ALMANLAR, AKINCI İHA'YI HAYRANLIKLA İZLEDİ

Tatbikatta brifingde konuşan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, şunları söyledi:

"3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı olarak gurur duyuyoruz. Biz bu tatbikata 'fil yürüyüşü' ile başladık. Bu fil yürüyüşünü dünyada her ülke yapamaz. Fil yürüyüşü ile buraya katılanlar, birbirleri arasındaki koordinasyonlarını, eğitimlerini ve disiplinlerini gösterdiler. Bu sadece 3 kıtadan gelmiş, 10 ülkenin askerlerinin katıldığı eğitim değil. Aynı zamanda o ülkelerin birbirlerine danıştıkları ve iş birliğini de gösteriyor. Siz güvenmediğiniz bir ülkeye kendinizin en yüksek silahlarınızı teknolojinizi, eğitiminizi gösterir misiniz? Bu demektir ki bu ülkeler arasında bir bağ var, gelecekte de bu bağ olacak. Anadolu Ankası Tatbikatı arama kurtarma tatbikatı olarak başlamış, iyice büyümüş ve hava-yer entegrasyon tatbikatına dönmüştür. Biz burada diğer ülkelerle çalışırken iki şey ile büyük gurur duyduk. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi. Gerçekten diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Türk askerinin farkı ortaya çıkıyor. İkincisi, Kahraman savunma sanayimiz. Almanların kendi İHA'ları var ama bizim AKINCI İHA'yı keşke benim olsa diye hayranlıkla günde 6 saat seyrettiler. Aynı şekilde ANKA'mız TB-2'miz, HÜRKUŞ. HÜRKUŞ, ilk kez 1 tonluk bomba attı ve tam ortadan vurdu. Kendisi taşıyıp, kendisi lazerledi. Bir pervaneli uçağın yapabileceği harekette son noktayı gösterdi."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Helikopter, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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