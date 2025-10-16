Anaokulunda yüzme etkinliği trajedisi - Son Dakika
Anaokulunda yüzme etkinliği trajedisi

Anaokulunda yüzme etkinliği trajedisi
16.10.2025 20:29
Bursa'da yüzme etkinliği sırasında nöbet geçiren 4 yaşındaki Berra Dizi, hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında 4 yaşındaki Berra'nın havuzda epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetmesi sonrası özel anaokulunun faaliyetleri durduruldu.

Bursa'da Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi, iddiaya göre epilepsi nöbeti geçirdi.

Suyun üzerinde hareketsiz halde geriye doğru giderken stajyer öğrenci M.P.'nin fark ettiği Berra, yüzme öğretmeni N.T. tarafından havuzdan çıkarıldı.

7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İlk müdahalesi anaokulunda görevli hemşire B.A. tarafından yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığında toprağa verilen Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

12 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında anaokulundaki öğretmenler ve ailenin ifadesi alınırken, hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda anne Beyza Turan'ın, çocuğunu anaokulunun yaz okuluna kaytettirirken, okulun 'bilgilendirme formu'nda kendisine yöneltilen, 'Kronik hastalığı var mı?' sorusuna 'Hayır', 'Devamlı kullandığı ilaç var mı?' sorusuna ise 'Var' derken, 'Geçirdiği çocukluk dönemi hastalığı var mı?' sorusuna ise '2 kez ateşli havale geçirdi' yanıtını verdiği belirtildi.

Berra'nın havale tedavisini yapan Çocuk Nöroloji Uzmanının da ifadesine yer verilen raporda, 2023 yılında 1 ay aralıkla ateşli havale geçirdiği için ilaç tedavisine başlanan Berra'nın, 2 yıl boyunca nöbet geçirmediği için nörolojik takibinin ve ilaç kullanımının sonlandırıldığı da ifade edildi.

8 AY ÖNCE DE SINIFTA NÖBET GEÇİRMİŞ

Olay sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Berra'nın, adli muayene raporunda, nöbet geçirdiği ve ona yönelik tedavi uygulandığı ve durmayan epilepsi nöbeti nedeniyle Bursa'ya sevk edildiği bilgisinin bulunduğu adli muayene raporuna da yer verilen bilirkişi raporunda, küçük kızın olaydan 8 ay önce yine anaokulunda sınıftayken nöbet geçirdiği kaydedildi.

50 SANTİM OLMASI GEREKEN HAVUZ, 74 SANTİM DERİNLİĞİNDE

Raporda, olayda kasıt unsurunun bulunmadığına dikkat çekilirken, anaokulu yönetiminin Berra'nın sağlık durumu konusunda yalnızca ebeveyn bildirimleri ile yetinip, kullandığı ilaçlarla ilgili araştırma yapmadığı belirtildi. Okul sürecinde 8 ay önce Berra Dizi'nin sınıfta bir nöbet geçirmiş olmasını da dikkate alarak bir değerlendirme yapmayan, olayın yaşandığı havuzun ölçülerine ve anaokulunda kullanılması açısından işlevine bakıldığında 'çocuk yüzme havuzu' olarak değerlendirilmesi gerekirken, 'çocuk yüzme havuzunun derinliği 50 santimetreden fazla olamaz' mevzuatına uygun olamayacak şekilde 74 santimetre derinlik ölçülen havuzda etkinlikler yapan, mevzuat zorunlu tuttuğu halde havuz için 'sertifikalı cankurtaran' istihdam etmeyen anaokulu işletmecisi E.B.O., olayın meydana gelmesinde asli kusurlu bulundu.

YÜZME ÖĞRETMENİ 'TALİ KUSURLU' BULUNDU

Yüzme öğretmeni olarak görev yaptığı anaokulundaki havuz etkinliği sırasında mayo ile havuz içerisinde çocuklara yakın şekilde bulunmayan, çocukların kolluk takmasını sağlamayan N.T.'nin 'tali kusurlu' bulunduğu raporda, sınıf öğretmeni N.Ş.'nin ise kusurlu olmadığı kaydedildi.

EBEVEYNLER 'ASLİ KUSURLU'

Anaokulunda yapılacak etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla, kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen, bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak, çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynler, baba İsmail Dizi ve anne Beyza Turan'ın ise olayın meydana gelmesinde 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

ANAOKULU KAPATILDI

Anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda epilepsi nöbeti geçirip boğulma tehlikesi yaşayan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturma kapsamında, özel anaokulunun faaliyetleri durduruldu.

Hazırlanan raporda okuldaki ihmal ve usulsüzlüklere yer verilirken, kaçak öğretmen istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerini getirmemesi gibi tespitlerde bulunuldu. Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterilirken, öğretmen ve öğrencilerin durumuna ilişkin sürecin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi. Kararın ardından okul personeli, eşyalarını toplamaya başladı.

Kaynak: DHA

