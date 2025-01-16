Anka Haber Ajansı 16 Ocak Perşembe Gündemi

Güncel

09.00 - Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanacağı duruşma Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ- DİYARBAKIR)

09.30 - Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerine ilişkin Umut Davası'nın duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00- TÜİK, Aralık 2024'e ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.00- İzmir Valisi Süleyman Elban, ilde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş konularına ilişkin istatistiki verilerin de paylaşılacağı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - 12.00- 14.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Muğla'da ekonomi ve iş dünyasıyla buluşacak, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve ardından Muğla Emek ve Meslek Örgütleri ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)

11.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Halkların Demokratik Kongresi (HDK), bileşen temsilcileri ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılımı ile "Barış İçin 1 Milyon İmza" kampanyasının deklarasyonunu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Eğitim-Sen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Yarıyılında Eğitimin Durumu" raporunu açıklamak üzere Eğitim-Sen Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu CHP'li belediye başkanları Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını protesto için Beşiktaş Belediyesi'ne destek vermeye gidecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, Ege Üniversitesi Hastanesinde teşvik ödemelerinin Türkiye genelinin ortalamasının altında kalması ve zamanında yatırılmamasına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesini ziyaret edecek, ardından belediye önünde halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Türk Silahlı Kuvvetlerinden "ayırma" cezasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 teğmen ve avukatları sözlü savunma yapacak. (ANKARA)

13.30- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (ANKARA)

16.00 - 18.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Ukhnaa onuruna resmi akşam yemeği verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

16.00 - 18.00 - Ahmet Güneştekin'in kişisel tarihinin en kapsamlı sergisi olan "Kayıp Alfabe", Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

İstanbul'da sahte alkolden ölümlerle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…