Anka Haber Ajansı 29 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 29 Şubat Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 29 Şubat Perşembe Gündemi

ANKA HABER AJANSI 29 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNDEMİ

29.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:03
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1- Çorlu Tren Faciası Davası'nda karar bekleniyor. Duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 09: 00)

2- Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hizmet süresinin sona ermesi nedeniyle veda toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 09.30)

3- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (10.00)

4- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akşemsettin ve Çırçır Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne, Gaziosmanpaşa Halk Buluşması'na, Kafkas Tanıtım Günlerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11: 00-16: 30-18: 00)

5- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP milletvekilleri, TRT Genel Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11.00)

6- KESK, "8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla eylem ve etkinlik programına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (11.00)

7- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve 4 milletvekili, TBMM'de, Ziraat Bankası'ndaki bir yolsuzluğu basın toplantısıyla gündeme getirecek. (12.00)

8- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus ve Güzelbahçe Belediye Başkan adaylarına yönelik hukuksuzluklarla ilgili YSK önünde basın açıklaması yapacak. (13.00)

9- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'daki mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ 14.00)

10- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da partisinin Aday Tanıtım Toplantı'sında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.00)

11- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.00)

12- CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, "Kent Vizyonu ve Projeleri" sunumunu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.00)

13- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.00)

14- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 16.00)

15 - Ümit Özdağ İzmir programı kapsamında partisinin Bayraklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 16.00)

16- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmangazi İlçe Başkanlığı Binası'nın açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 17.00)

17- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yıldırım İlçe Başkanlığı Binası Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 17.45)

18- ABB Başkan Mansur Yavaş, Servisçiler Odası üyeleriyle ANFA'da yemekte bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- 19.30)

19- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 canlı yayınına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 21.00)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Savunma, Belediye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 29 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika

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