Antalya\'da COP31 Hazırlıkları Başladı

TÜRKİYE ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) başlangıç toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Burada konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Türkiye'nin COP31 Başkanı Murat Kurum, "Gerek Azerbaycan'ın gerek Brezilya'nın başarılarını daha da taçlandırmak arzusu içerisindeyiz. COP31 Başkanlığı olarak bu mirası yürekten sahiplenecek ve bu süreci son dakikasına kadar kapsayıcı, şeffaf ve sonuç odaklı yürüteceğiz. Sorumlulukları net ve istişareye dayalı bir liderlik anlayışıyla çalışacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Konferansın başlangıç toplantısı evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Türkiye'nin COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirildi. 2 gün sürecek oturumların ilk gününde COP31 Başkanı Kurum, BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell ile yüz yüze görüştü. Bakan Kurum, daha sonra Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve COP29 Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı iklim Meseleleri Özel Temsilcisi Muhtar Babayev'in de video konferans yoluyla katıldığı oturumları yönetti. Toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev ve COP30 Başkanı André Correa do Lago ve teknik heyetler katıldı. Bakan Kurum, program kapsamında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile de video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, COP31 zirvesinin kapsayıcı, şeffaf ve başarıyla gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Bakan Kurum, ayrıca, COP31 hazırlıkları kapsamında COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev, BMİDÇS İcra Sekreteri Stiell ve COP30 Başkanı André Correa do Lago ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

'ÖNCEKİ COP BAŞKANLARIMIZLA İSTİŞARELERİ BURADA YAPMAK İSTİYORUZ'

2 gün sürecek başlangıç toplantılarının açılış oturumunda konuşan Bakan Kurum, "Burada COP31'e ilişkin alacağımız kararları, yürüteceğimiz süreci samimi, içten bir şekilde, bir önceki COP Başkanlarımızla hem Azerbaycan'la hem Brezilya'yla hem de bundan sonraki süreçle ilgili tüm istişareleri burada yapmak istiyoruz. Bu adımları atarken de gerek Azerbaycan'ın gerek Brezilya'nın başarılarını daha da taçlandırmak arzusu içerisindeyiz. COP31 Başkanlığı olarak bu mirası yürekten sahiplenecek ve bu süreci son dakikasına kadar kapsayıcı, şeffaf ve sonuç odaklı yürüteceğiz. Bu çerçevede Avustralya ile kurduğumuz ortaklık COP31 sürecinin en önemli dayanaklarından biri olacak. Aslında doğuyla batı, kuzeyle güney diyoruz hep; bu ortaklığımız, bu yaklaşımımız COP31'in her alanına yansısın istiyoruz. ve Türkiye-Avustralya olarak sorumlulukları net ve istişareye dayalı bir liderlik anlayışıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı

'GELECEĞİN COP'U, UYGULAMA COP'U'

Bakan Kurum, "Bu başarıların daha da yukarı çıkması, somut adımların atılması ve uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor. Bizim sorumluluğumuz bu beklentileri doğru okumak, taraflar arasında güven inşa etmek ve çok taraflılığı güçlendiren doğru, nitelikli ve somut sonuçlar üretmektir. Bu noktada biz COP31'i sadece bir konferans olarak görmüyoruz. Birlikte eyleme geçmeye dair güvenin yeniden tesis edildiği, iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürüldüğü 'Geleceğin COP'u, Uygulama COP'u' olarak görüyoruz. Ben bu toplantının önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz yakın iş birliğine sağlam temel oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.