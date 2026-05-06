Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Davası Devam Ediyor

Antalya\'da Rüşvet ve Yolsuzluk Davası Devam Ediyor
06.05.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasının ikinci duruşması sürüyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu, 41 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması, 2'nci gününde devam etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada; Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DURUŞMA İKİNCİ GÜNÜNDE

3'ü tutuklu 41 sanığın yargılamasına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş, duruşma salonunda hazır bulundu. Farklı suçtan tutuklanan Mehmet Okan Kaya, Zuhal Böcek ve Yasin Yellice, SEGBİS'le duruşmaya bağlandı. Geçen duruşma suçtan zarar gören mağdurlar dinlenirken, bugün tanıklar dinlendi.

'MUHİTTİN BAŞKAN KAMU İHALELERİ HAKKINDA BİLGİ TALEP ETTİ'

Yusuf Yadoğlu'nun belediyedeki muhasebe sorumlusu ile yaptığı görüşmeler kapsamında dosyada tanık olan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin A., "37 yıl kamu personeliyim. 18 yıldır mali hizmetler daire başkanıyım. Menderes Türel Başkanım ile 5 yıl çalıştım. Muhittin Başkanımız seçimi kazandıktan sonra bizle çalışmaya devam etti. Muhittin Başkan önceki dönemden kalan kamu ihaleleri hakkında benden bilgi talep etti. Biz her ayın başında ödeme cetvellerini hazırlar ve son günü başkana iletiliriz. Başkan Bey bizi sonra toplar, değerlendiririz" dedi.

'BENİM İŞİM GELEN TALİMATLARI YAPMAKTI'

Selahattin A., Muhittin Böcek'in hakediş ödemelerinden haberdar olduğunu belirterek, "Belediyede tüm mali tablolar raporlanarak cetvel halinde tutulur. Bu cetvel gereği yapılması gereken ödemeler ve işler ay sonlarında yapılır, başkanın talimatı olduğu zamanlarda ödemeler belirli sürelerle öne alınabilir. Benim işim gelen talimatları yapmaktı, hiçbir müteahhidi tanımam. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığım dönemde hukuka aykırı hiçbir şey yapmadım, talimatları yerine getirdim. Söz konusu olay ile alakalı, Muhittin Böcek Başkana önceki dönemden kalan borçları arz ettim. Bu tablo şirkete göre şekillenir. Ayın son günü para girişi olunca giren paraya göre ödemeler olur. Ayın 1-5 arası ödeme yapılacak listeleri hazırlarız. Biz esnafı tanımayız. Aynı gün aynı saatlerde ödemeler olur. Her günün sonunda belediyeye 1 TL girse de çıksa başkana bilgi verilir. Savaş V.'yi o güne kadar görmedim. Belediyede ben kendisini karşıladım. Kendisi hak edişleri olduğunu söyledi, bunun da 115 milyon TL olduğunu söyledi. 85 milyon TL ödenmediğini kaydetti. 'Başkan onay verince hakedişleri alırsınız' dedim. Normal şartlarda ödemeler gelir, başkan beye sorulur. Gecikmiş bir hakediş ödememiz olmadı" diye konuştu.

BÖCEK'TEN 'GECİKEN BORÇ' SORUSU

Muhittin Böcek'in tanığa yönelttiği '2019 yılında göreve geldiğimizde en borçlu belediye bizim belediyemiz miydi ve geciken borç var mıydı?' sorusuna A., "Ben eylül ayında belediyeden ayrıldım, günü geçmiş bir ödememiz yoktu" cevabını verdi.

'TUNCAY BEY'E 3 PARÇA HALİNDE 250 BİN LİRA VERDİM'

Belediyenin imar işleri birimiyle iskan ve ruhsat konularında iletişime geçen tanık müteahhit Muvakkaf E., "İnşaat yapıyorduk. Tuncay K. ile iletişime geçtim. Ruhsat ve iskan sürecinde konuştu. Tuncay bey bana 'Belediyenin ihtiyaçları var' dedi. Benden bağış yapmamı istedi. Nakit olarak Tuncay Bey'e 3 parça halinde 250 bin civarında para verdim" dedi.

'SON SEÇİMDE CHP VE MUHİTTİN BÖCEK İLE ÇALIŞTIK'

Reklam ajansı yetkilisi ve ortağı tanık Fethi Ö. ise "CHP'den tarafımıza ulaşıldı. Yusuf Y.'nin firmasından bizi aradı sponsor olarak. Ben tüm görselleri ve evrakı zaten emniyete sundum. O aldığımız paralar reklam çalışmalarımızın bedeliydi, paralar şirketimizde kaldı. Faturaları bizden istediler. Kaplama yaptığımız otobüsler kiralık gelir. Ödemeleri banka havalesi ya da çekle aldım. Diğer parti ve adaylar ile de çalışırız. Son seçimde CHP ve Muhittin Böcek ile çalıştık" diye konuştu.

KUYUMCU VE DÖVİZ FİRMA PERSONELİ DE TANIKLIK YAPTI

Duruşmada Zeynep Kerimoğlu'na verilen 80 milyon TL'nin hangi yollarla ve kimler tarafından iletildiğine dair döviz büroları personelinin ifadelerine başvuruldu. Tanık Tunahan Y., "8 yıldır aynı firmada çalışıyorum Kasım 2024'te Erkan A. beni aradı, altın ihtiyacı olduğunu söyledi. 70 milyon TL'lik bir miktar ortalama. Şirketimizin sahibi kuyumcu Salih E. ile konuyu paylaştım. O gün 18 kilogram kadar altın aldık. İkinci günde toplam 5 kilogram kadar altın aldık, yaklaşık 23-24 kilograma tekabül ediyor. Ben altınları gidip çanta ile aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına gönderdik. Zeynep Kerimoğlu'nu şahsen tanımıyorum. Bizim dükkanımıza hiç gelmedi. İlk partide getirdikleri altın eksik olduğu için karşılığında 430 bin dolar aldık. Bir parti alımına ben gittim. Altını tamamladıklarında doları geri verdik" dedi.

Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına gönderilen para kapsamında ifadesine başvurulan kuyumcu personeli tanık Melek Atik ise "Altın imalatı üzerine çalışıyoruz. Gider teslim eder, ödemesini alırım. Zeynep Kerimoğlu'na giden paradan bilgim yok. Dışardan altın almayız, sadece kuyumcu esnafıyla çalışırız" diye konuştu.

'HURDA ALTIN OLARAK ALINDI'

Zeynep Kerimoğlu'na altın karşılığı verilen paraya yönelik ifade veren kuyumcu personeli Çağlar Topçu, "Ben gelen altınları görmedim. Sadece evrak işleriyle ilgilendim. Zeynep Kerimoğlu'nu arayıp, evraka imza atması gerektiğini söyledim ancak kendisi İstanbul'da olduğu için evrakı oraya gönderdim. Hurda altın olarak alındı. 3 parça halinde yapılan işlemlerdi. Altın geldi, fatura düzenlendi, sistemlerimize kaydedildi" dedi. Duruşmaya 2 saatlik ara verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel’in yerine gelen isim açıklandı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yeni yönetim listesi belli oldu Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu
İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
İçişleri Bakanlığından 7 il için “sarı“ kodlu meteorolojik uyarı İçişleri Bakanlığından 7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Kadın ayakkabılarının içinden uyuşturucu çıktı Kadın ayakkabılarının içinden uyuşturucu çıktı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür piyangosu Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var

14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:14
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
13:12
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:26
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:36
Real Madrid’e bir Türk daha Arda’nın yanına gidiyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:24:50. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.