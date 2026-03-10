Ara Tatiller Kaldırılmasın

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, okul yöneticisi, öğretmen ve veli katılımıyla yapılan saha araştırmasında, büyük çoğunluğun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduğunun görüldüğünü bildirdi.

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 55 bin 126 öğretmen, 7 bin 792 yönetici, 20 bin 675 öğrenci ve 36 bin 116 veli olmak üzere 119 bin 709 katılımcıya anket yoluyla yapılan "Ara Tatil Uygulamasının Değerlendirilmesi: Okul Yöneticisi, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 160 öğrencinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yalçın, eğitimciler olarak çocukların katledilmesinden müteessir olduklarını söyledi.

Geçen hafta İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisinin saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiğini hatırlatan Yalçın, buna karşı eğitim çalışanları olarak İstanbul'da bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirerek tepkilerini ortaya koyduklarını kaydetti.

Eğitim-Bir-Sen olarak çözüm odaklı araştırma ve raporlarla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yalçın, 2019'da başlanan ara tatil modelinin, son yıllarda gerek bürokratik alanlarda gerek sahada gerekse akademik camiada değerlendirilen bir uygulama haline geldiğine işaret etti.

Ara tatillerin sahadaki yansımalarını ve paydaşlar üzerindeki etkilerini değerlendirme amacıyla araştırmayı yaptıklarını dile getiren Yalçın, bu bağlamda bu zamana kadar yapılmış çalışmaların en kapsamlısını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yalçın, araştırmanın, ara tatil uygulamasının öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından nasıl karşılandığını ortaya koyduğunu, uygulamanın akademik başarı, motivasyon, aile hayatı ve sosyal gelişim üzerindeki yansımalarına dair önemli veriler sunduğunu bildirdi.

"Öğretmenlerin yüzde 88,2'si ara tatillerin kaldırılmasını istemiyor"

Çalışmanın yalnızca mevcut durumu tespit eden bir rapor olmadığını, aynı zamanda eğitim takviminin de daha verimli ve dengeli bir biçimde yapılandırılmasına katkıda bulunacak önemli veri niteliğinde olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"OECD ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalarda Türkiye, 180 iş günü ile ortalama bir seviyededir. Ancak Avrupa ülkelerinde yaz tatilinin genel olarak 8-12 hafta arasında değiştiği, Türkiye'nin ise 2019 düzenlemesiyle yaz tatilini 11 haftaya indirerek Avrupa standartlarına yaklaştığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde yılda 4 veya 5 ara tatil uygulanırken Türkiye'de 3 ara tatil 'kasım, yarıyıl, mart-nisan' şeklinde tasarlanmış olması, aslında uluslararası eğilimlerle uyumludur. Araştırma sonuçları ara tatil uygulamasının tüm paydaş gruplar tarafından yüksek düzeyde sahiplenildiğini göstermektedir. Olası bir kaldırma kararına öğretmenlerin yüzde 88,2'si, okul yöneticilerinin yüzde 72,1'i ve velilerin yüzde 70,5'i bu katılmamaktadır."

Özellikle öğrencilerin lisede yüzde 85,7, ortaokulda yüzde 78,4, uygulamayı devam ettirme yönünde bir iradesi ve isteği vardır. 'Bakanlığın ara tatili kaldırma yönündeki olası bir kararını desteklerim' diyen velilerde oran erkek velilerde yüzde 18,3, kadın velilerde yüzde 23,6. 'İkimiz de çalışıyoruz' diyen velilerin yüzde 76,2'si, 'sadece ben çalışıyorum' diyen velilerin yüzde 71,2'si, 'ikimiz de çalışmıyoruz' diyen velilerin yüzde 67,9'u, 'sadece eşim çalışıyor' diyen velilerin de yüzde 64,3'ü, bakanlığın ara tatili kaldırma yönündeki olası bir kararını desteklememektedir."

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun, mevcut modelin eğitim takvimini daha dengeli ve verimli bir şekle kavuşturduğunu düşündüklerini aktaran Yalçın, kamuoyundaki yaygın kaygıların aksine öğretmenlerin yüzde 86,9'unun ara tatillerin öğrenme kaybına yol açtığı tezine katılmadığını söyledi.

Yalçın, öğretmenlerin yüzde 82,7'si ve öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'inin tatil sonrası derslere uyum sağlama konusunda herhangi bir kronik güçlük yaşamadıklarını belirttiklerini dile getirdi.

"Ara tatil ders çalışma düzenini bozmuyor"

Yalçın, araştırmanın ara tatillerin öğrenme kaybına yol açmadığını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerinin yüzde 90,6'sı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 86,6'sının ara tatilin ders çalışma düzenini bozmadığını ifade ettiklerini bildirdi.

"Ara tatillerin, öğrencilerin biriken akademik yorgunluğunu giderme ve motivasyon yenileme noktasında işlevsel bir araç olduğu saptanmıştır." diyen Yalçın, öğretmenlerin yüzde 87,3'ünün bu dönemlerin bilişsel ve duyuşsal tazelenme sağladığını söylediğini aktardı."

Çalışan ebeveynlerin çocuk bakımı noktasında ciddi bir mağduriyet yaşadığına dair hipotezin saha verileriyle doğrulanmadığına işaret eden Yalçın, "Her iki ebeveyni çalışan ailelerin yüzde 76,2'si uygulamanın kaldırılmasına karşı çıkmaktadır. Velilerin büyük bir kısmı ara tatilin izin almalarını zorunlu kılmadığını veya iş yerinde sorun oluşturmadığını belirtmişlerdir. Bu oran lise velilerinde yüzde 80,3, okul öncesi velilerinde yüzde 69,6'dır. Velilerin yaklaşık yüzde 50'si tatil dönemlerinde verilen ödev ve projelerin uygulamanın dinlenme ve tazelenme amacını gölgelediğini söylüyor." dedi.

Araştırmada, ortalama her 3 veliden 2'si ara tatillerin çocuğunun kişisel gelişim faaliyetlerine zaman ayırmada önemli bir rol oynadığını ifade ettiğini vurgulayan Yalçın, öğretmenlerin yüzde 88,9'unun, velilerin ortalama yüzde 70'ten fazlasının ara tatilde ailece kaliteli zaman geçirmek için önemli bir fırsat bulduklarını söyledikleri bilgisini paylaştı.

"Çalışan veliler için destek mekanizmaları güçlendirilmeli"

Yalçın, araştırma sonuçlarında elde edilen verilere göre Türkiye'de ara tatil uygulamasına ilişkin önerilerde bulundu.

Ara tatil uygulamasının devamlılığının sağlanması gerektiğini belirten Yalçın, "Saha araştırmasında, öğretmenlerin, yöneticilerin, velilerin ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduklarını ifade etmişlerdir. Bu güçlü toplumsal destek ve uygulamanın OECD standartları ve uluslararası eğilimlere uyumlu olması nedeniyle ara tatil modelinin korunması ve kaldırılmaması konusunda ortak kanaat mevcuttur." dedi.

Ara tatillerde öğrencilere akademik ödevler vermek yerine kitap okuma, hobilerle ilgilenme ve sosyal etkinliklere yönlendirme gibi çeşitli önermelerin yapılabileceğine işaret eden Yalçın, çalışan veliler için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle küçük yaş grubundaki çocukları olan çalışan ebeveynler için ara tatil dönemlerinde okul bünyesinde veya yerel yönetimlerle işbirliği içinde isteğe bağlı sosyal, kültürel, sportif kamplar ve atölye çalışmalarının organize edilebileceğini dile getiren Yalçın, "Araştırma, ara tatillerin öğrenme kaybına yol açtığı, sınav hazırlığını LGS, YKS konusunda bozduğu ve tatil dönüşü adaptasyon sorunu yaşattığı yönündeki yaygın kanaatlerin sahada öğretmen, yönetici, veli, öğrenci nezdinde karşılığının olmadığını ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Mesleki çalışmaların içeriği verimli ve ilgi çekici hale getirilmeli"

Yalçın, ara tatil dönüşlerinde odaklanma kaybını önlemek amacıyla ara tatil sonrası ilk 2 gün yoğun akademik ders yerine adaptasyon ve sosyal etkinlik odaklı çalışmalar yapılabileceğine işaret ederek, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin tatili verimsiz ve boş zaman olarak geçirmemesi için bu okullara özel bütçe ayrılarak kültürel geziler, ücretsiz materyal desteği yapılabileceğini kaydetti.

Dini bayram tatillerinin uzun bir süre eğitim öğretim dönemlerini içermesi dolayısıyla tatil sürelerinin çok fazla olacağı konusunda bir tartışma yaşandığını hatırlatan Yalçın, şunları ifade etti:

"Bakanlık son 2 yıldır ikinci dönem ara tatillerini Ramazan Bayramı'yla birleştirmiş ve mart aylarında uygulamıştır. Bu bayram tatillerinin her yıl yaklaşık 11 gün geriye gittiğini göz önüne aldığımızda ara tatillerin konumlanacağı yer biraz daha karmaşık hale gelebilir. Dolayısıyla ara tatillerin takvimi belirlenirken pedagojik dengeyi bozmayacak şekilde bölgelerin iklim şartları, ihtiyaçları ile dini bayram tatilleri dikkate alınarak iki ara tatilden birinin geçici süre kaldırılarak, yarıyıl tatilinin 3 haftaya çıkarılması veya bu sürenin yaz tatili başlangıcına eklenmesi gibi genel, bölgesel, okul bazlı esnek takvim modelleri üzerinde durulabilir. Bu çok uzun bir süre olacak bir şey değil, birkaç yıllık süreç içerisinde bu söz konusu olabilir."

Mesleki gelişim faaliyetleri revize edilebilir. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de öğretmen ve yöneticilerin ara tatillerdeki mesleki gelişim çalışmalarını verimli bulmaması ve bu faaliyetlerin dinlenme ihtiyacıyla çakışmasıdır. Dolayısıyla ara tatillerde düzenlenen mesleki çalışmaların içeriği verimli ve ilgi çekici hale getirilmeli, öğretmenlerin dinlenme ihtiyacını gözeterek bu faaliyetlerin bir kısmı uzaktan eğitim yöntemiyle esnek ve öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına göre seçebileceği modüllerden oluşturulabilir."