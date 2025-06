Arıkan: Gazze'yi koruyamazsak, yarın Türkiye'yi korumak zorunda kalırız

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Özgür Gazze Mitingi'nde konuştu. Arıkan, "Açık söylüyorum. Eğer bugün Gazze'yi koruyamazsak, bugün Filistin'i koruyamazsak, Allah korusun yarın Türkiye'yi korumak zorunda kalırız. Sanmayın ki hedef sadece Gazze'dir. Sanmayın ki hedef sadece İran'dır. Hedef; Siyonist zihniyetin Arz-ı Mevud planıdır, hedef; Büyük İsrail Projesidir. Hedef Şam, Halep, Bağdat'tır. Hedef Tebriz, Tahran, İsfahan'dır. Hedef Kahire, Sana, Cidde'dir. Hedef Beyrut, Amman, Trablus'tur. Hedef Urfa, Diyarbakır, Mardin'dir. Hedef, Ankara'dır, İstanbul'dur, asıl hedef Türkiye'dir, Türkiye" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisince düzenlenen İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara ve insan hakları ihlallerine tepki göstermek ve uluslararası kamuoyunun "vicdanını harekete geçirmek" amacıyla Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Özgür Gazze Mitingi'nde konuştu.

Mitingin katılımcıları arasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin yer aldı.

"Gazze'ye bir şişe suyun, bir çuval unun girmesine engel olan İsrail'in küstahlığına tahammülümüz kalmadı"

Bunada konuşan Arıkan, mitinge katılım sağlayan parti genel başkanlarına ve partisinin İstanbul teşkilatına teşekkür etti.

Tarihe not düşmek, tanıklık etmek için toplandıklarını, Gazze, Mescid-i Aksa, Batı Şeria, Ramallah, başkenti Kudüs olan özgür Filistin için bir araya geldiklerini belirten Arıkan, "Biz bugün buradayız; Çünkü bir halkın 'kalarak ölmek' ya da 'hicret ederek yurtsuz kalmak' arasında bırakılmasına tahammülümüz kalmadı. Gazze'ye bir şişe suyun, bir çuval unun girmesine engel olan İsrail'in küstahlığına tahammülümüz kalmadı. Dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanlar, Filistin halkının yanında yer alırken, hükümetlerin İsrail'in yanında saf tutmasına tahammülümüz kalmadı. Biz bugün buradayız; Çünkü İsrail'e, Netanyahu'ya, Trump'a en ağır sözleri söyleyen ama İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulamayan siyasete tahammülümüz kalmadı" diye konuştu.

"Bugün Filistin'i, Gazze'yi koruyamazsak, Allah korusun yarın Türkiye'yi korumak zorunda kalırız"

Arıkan, bugün Gazze'nin, Filistin'in korunmaması halinde yarın Türkiye'nin korunmak zorunda kalınacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Terör devleti İsrail'in Gazze Ablukası yeni başlamadı. Karadan, denizden ve havadan uygulanan bu abluka, Onlarca yıldır Gazze'ye nefes aldırmıyor. 2023'ten itibaren ise sadece şiddeti arttı. Gazze'deki katliamın boyutu o kadar büyük ki, resmi rakamlar 50 bin 000 dese de; BM Özel Raportörü, Gazze'de katledilen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini duyurdu. Öyle ki; bu harabeye çevrilen şehirde aç bırakılan küçücük çocuklar ve masum siviller, bir kap yemek, bir avuç un alabilmek için gittikleri gıda dağıtım noktalarında tuzağa düşürülerek orada katlediliyorlar. Tüm bunlar karşısında diyoruz ki, Gazze ablukadaysa, Türkiye ayaktadır. İşte bu meydan, bunun ispatıdır. Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelen siz vicdanlı insanlar, bunun ispatıdır. Yine buradan tüm dünyaya diyoruz, ki; Gazze ablukadaysa, insanlık ayaktadır.

"Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için; 'Trump hayranlığı' veya 'İsrail dostluğu' tarihi ve ölümcül bir yanılgıdır"

İsrail; hep güvenliğini bahane ederek dünyada terör estiriyor. Biz şunu biliyoruz; aslında Büyük Ortadoğu Projesi'ni gizliyorlar. Arz-ı Mevud'u saklıyorlar. Sapkın siyonist zihniyetinin inancının üzerini örtüyorlar. İki gün önce İran'da, sabaha karşı nelerin başladığını hepimiz gördük. Yine alçakça, yine korkakça, yine insanlıktan nasibini almamış bir şekilde; bilim insanlarını, askeri yetkilileri, ama en acısı da çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evleri hedef aldılar. ve hemen ardından ne oldu? Amerika çıktı, 'İsrail'in yanındayız' dedi. Bazı Avrupa ülkeleri sıraya girdi, 'İsrail'in güvenliği' diye açıklamalar yaptı. Buradan soruyorum. Herhangi bir ülke, Amerikalı bir komutanın evine çocukları bulunduğu esnada saldırı düzenlemiş olsaydı, Amerika bunu ne olarak tanımlardı? 'Terör' derdi. Ama İsrail yapınca, adı 'Savunma hakkı' oldu. Bir zalim, bir zalime başka ne diyebilir ki? Bu açıdan bakıldığında başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için; 'Trump hayranlığı' veya 'İsrail dostluğu' tarihi ve ölümcül bir yanılgıdır. Sanmayın ki hedef sadece Gazze'dir. Sanmayın ki hedef sadece İran'dır. Hedef; Siyonist zihniyetin Arz-ı Mevud planıdır, hedef; Büyük İsrail Projesidir. Hedef Şam, Halep, Bağdat'tır. Hedef Tebriz, Tahran, İsfahan'dır. Hedef Kahire, Sana, Cidde'dir. Hedef Beyrut, Amman, Trablus'tur. Hedef Urfa, Diyarbakır, Mardin'dir. Hedef, Ankara'dır, İstanbul'dur, asıl hedef Türkiye'dir, Türkiye. Bu yüzden; bana dokunmayan yılan bin yaşasın yaklaşımının sonu bir felakettir. Çünkü o yılan bütün dünya için bir tehdittir ve insanlığın ürettiği bütün evrensel değerleri zehirlemektedir.

"İsrail'e sevkiyat yapan gemiler limanlarımızı kullanmaya devam ediyor"

Peki, iktidar bütün bunları yapınca ne oluyor? İnsani yardım amaçlı Madleen Gemisi, İsrail tarafından engellenirken, aynı gün bomba üretiminde kullanılacak 393 ton çelik yükü olan Vela Gemisi, Mersin Limanından İsrail'e gidiyor. İsrail'e sevkiyat yapan gemiler limanlarımızı kullanmaya devam ediyor. Bakü- Ceyhan boru hattından İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor. Varil başına '1 dolar 27 cent' hesabımız devam ediyor. 'Efendim ticaret Yapmıyoruz. Efendim Yapıyorduk ama kısıtladık. Efendim daha önce kısıtlamıştık ama şimdi tamamen sıfırladık' dedikleri İsrail ile ticaret dolaylı yollardan devam ediyor. Belki de en acısı; ülkemizdeki üslerden İsrail ile istihbarat paylaşımı devam ediyor. Bütün bunları dile getiren Filistin dostu gençlere yönelik, engellemeler, gözaltılar, tutuklu ya da tutuksuz yargılamalar devam ediyor."

"İsrail'in, işlediği savaş ve soykırım suçunun her türlü bedelini ödemesi için uluslararası mahkemelerde taraf olun"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bugün Üsküdar Meydanı'nda, iktidardan somut adımlar atmasını istemek için toplandıklarını belirterek, iktidara şöyle seslendi:

"Size, 'hadi İsrail ile savaşa girelim' demiyoruz. Biliyoruz ki buna cesaretiniz yok. Biz, size yapılabilir şeyler söyleyeceğiz. Öncelikle; 'Filistin' derken, 'Gazze' derken, 'Mescid-i Aksa' derken, 'Kudüs' derken samimi olun. Türkiye ile İsrail arasındaki tüm anlaşmaları, İsrail'in alenen işlediği, savaş suçları ve soykırım politikaları nedeniyle iptal edin. Bakü-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatını engelleyin. Türkiye ile İsrail arasındaki resmi ya da gayri resmi, dolaylı ya da doğrudan tüm ticari faaliyetleri durdurun. Limanlarımızı İsrail'e sevkiyat yapan tüm gemilere kapatın. Hava sahamızı İsrail uçuşlarına kapatın. Ülkemizdeki üslerden İsrail'e verilen her türlü desteği engelleyin. Türkiye'de ikamet ettiği halde, vatandaşımız olsun ya da olmasın 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunda görev yapıp savaş suçuna iştirak eden kim varsa tespit edip yargılanmasını sağlayın. Uluslararası her alanda İsrail'e yönelik yaptırımları artırmanın çabası içerisinde olun. Her türlü spor müsabakasından tutun, ekonomik, teknolojik, akademik ya da kültürel organizasyonlara İsrail'in katılmasına engel olun. İsrail'in, işlediği savaş ve soykırım suçunun her türlü bedelini ödemesi için uluslararası mahkemelerde taraf olun. Bütün bunları yapın. Biz de yanınızda olalım. Yediden yetmişe tüm halk, tüm Türkiye size destek versin."