ASFAT\'ın kuruluşunun 7\'nci yıl dönümü kutlandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) kuruluşunun 7'nci yılı, Ankara'da düzenlenen törenle kutlandı.

MSB'ye bağlı ASFAT'ın kuruluşunun 7'nci yılı nedeniyle Ankara'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) tören düzenlendi. Programa, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet, Alparslan Kavaklıoğlu ve Bilal Durdalı ile ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda ilk olarak, ASFAT'ın kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projeler, devam eden faaliyetler ve ASFAT'ın ileriye dönük çalışmaları hakkında tanıtım filmi izletildi. Ardından ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş, programın açılış konuşmasını yaptı.

'ŞİRKETİMİZİN YILLIK CİROSU 1,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Karataş, ASFAT olarak 2018 yılında Pakistan Milli Gemi (MİLGEM) Projesi'yle başlayan yolculuğun, yeni projelerle güçlenerek devam ettiğini belirterek, "Sermayesinin tamamı kamuya ait olan şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu'na ve sayıştay denetimine tabii olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlığımız bünyesindeki 27 askeri fabrika, 10 tersanenin nitelikli ürün ve tecrübeli iş gücünü kullanarak başta kahraman ordumuz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerimiz için çözümler sunmaktadır. Ülkemiz tarihinde savunma sanayi sektörünün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük deniz savunma sanayi ihracat projesi olan Pakistan MİLGEM Projesi ile başlayan yolculuğumuzu kara, hava, deniz ve tedarik programlarında 56 projeyi tamamlamanın yanı sıra devam eden 87 projemizi de aynı titizlik ve kararlılıkla sürdürüyoruz. İlk günden bu yana önemli savunma sanayi projelerine imza atmakta olup, milli sorumluluğumuzun bilinciyle çalışıyoruz. İhracatı öncelendirerek, 7 yılda birçok uluslararası projeyi başarıyla tamamlayan şirketimizin 2024 yılında yıllık cirosu 1,1 milyar dolara yükselmiş, kümülatif proje büyüklüğümüz de 2024 yılı itibariyle 4,2 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

BAKAN YARDIMCISI HEYBET: ASFAT YALNIZCA ŞİRKET DEĞİL BİR VİZYONDUR

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise ASFAT'ın savunma sanayinin köklü mirasını çağın gereklilikleriyle harmanlayan ve bu mirası geleceğe taşıyan çok değerli bir yapı olduğunu söyleyerek, "2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve onayıyla kurulduğundan bu yana ülkemizin savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamış aynı zamanda uluslararası arenada Türk savunma sanayisinin itibarını yükselten bir güç unsuru olmuştur. Bugün geriye dönüp baktığımızda, ASFAT'ın yalnızca bir şirket değil bir vizyon olduğunu görüyoruz. Bu vizyon yerli ve milli üretimin savunma sanayindeki önemini bir kez daha hatırlatırken, ülkemizin kendi ayakları üzerinde duran, kendi teknolojisini geliştiren bir yapıya kavuşmasının somut bir göstergesidir. ASFAT, Türkiye'nin 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersanesinin bilgi birikimi ve üretim kabiliyetini bir araya getirerek, inovasyon, iş birliği ve mükemmeliyet merkezi bir anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir. Bu anlayış bizi uluslararası ölçekte bir marka haline getirmiştir. Pakistan'dan Bosna'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ASFAT imzalı projeler ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmaktadır. Bugün üzerinde gururla konuştuğumuz projelerimiz, gelecekteki daha büyük hedeflerimizin de habercisidir. Savunma sanayinde teknolojik dönüşüm, Türkiye Yüzyılı kapsamındaki yeni savunma sanayi projeleri ve sürdürülebilir üretim gibi konular, önümüzdeki dönemde odaklanacağımız alanlar arasında yer alacaktır. ASFAT'ın yalnızca geçmişteki başarılarını değil, gelecekteki potansiyelini de kutluyoruz. Her yıl dönümü yeni hedeflere yelken açmamız için bir vesiledir" diye konuştu.

GÖRGÜN: SON 2 YILDA 20 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin savunma sanayi alanında bir pazar değil, dünyada önemli bir aktör konumuna geldiğini söyleyerek, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz teknolojiler adından sıklıkla söz ettirmenin ötesinde artık oyun değiştirici silah, sistem ve ürünler olarak anılmakta. Özellikle insansız hava aracı pazarında 2018 yılından itibaren yapılan tüm satışların yüzde 65'inin Türkiye'de üretilen ürünlerle karşılandığını gururla ifade ediyoruz. Sektörümüz bugün binin üzerindeki proje, 100 milyar doların üzerinde bütçesi, 3 bin 500'ün üzerindeki şirketi yaklaşık 3 milyar dolar olan Ar-Ge çalışmaları ve en son yıl bittikten sonra açıkladığımız ihracat rakamlarımızla birlikte büyüyerek, gelişerek emin adımlarla devam ediyor. Kilogram başına ihracatta 65,4 dolar ile mücevherattan sonra ikinci gelen sektör savunma sanayi. Son 2 yılda tüm şirketlerimizin dünyada imzaladığı sözleşme miktarı 20 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER'DEN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de programa yazılı mesajını iletti. Bakan Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok kapsamlı, büyük ve stratejik hamleler yapmıştır. Birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren ülkemiz, Ar-Ge yatırımlarından tasarıma, üretimden ihracata kadar kaydettiği büyük ilerlemelerle savunma sanayi alanında uluslararası ölçekte saygın bir konuma ulaşmıştır. Katettiğimiz bu yolda bakanlığımız bağlısı ASFAT kısa bir süre önce kurulmasına rağmen büyük savunma sanayi projelerini bünyesine katarak sektörde önemli başarılara imza atmış ve dünyanın ilk yüz savunma sanayi firması arasına girerek övünç kaynağı olmuştur."

Konuşmaların ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bando Takımı çeşitli marşlar seslendirdi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,