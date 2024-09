Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçede yapılan projeleri anlattı

Güncel

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, katıldığı bir programda ilçede yaptıkları projeleri anlattı. Başkan Adıgüzel, beslenme desteği projesine de değinerek, "Beslenme çantasını dolduramadığı için çocuğunu okula göndermeyen anneler var. Bizim niyetimiz aslında önceden çantasına koymak. Evden çıkarken anneye hafta başında beslenme malzemelerini teslim edip, çocuğun ve annenin aklında hiçbir zaman beslenme derdi kalmaması. Elimizden geldiğince bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, NOW TV'de Ezgi Gözeger'in sunduğu programa konuk oldu. Programda Başkan Adıgüzel, göreve başladığı günden itibaren yoğun bir çalışma sürecine başladıklarını belirterek, yaptıkları hizmetleri anlattı.

Başkan Adıgüzel, ilçede bir kent lokantası açmayı planladıklarını belirterek, "Kent lokantaları Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Sokakta vatandaş bizden kent lokantaları açmamızı istiyor. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak kent lokantamızı planlıyoruz. Ekonomik kriz vatandaşın kaliteli ve besleyici besine ulaşmasını zorlaştırdı. Hayat pahalılığı nedeniyle vatandaş artık belediyelerden beslenme sürecine de katkı bekliyor" dedi.

"Sosyal destek isteyen vatandaş sayısı her geçen gün artıyor"

Başkan Adıgüzel, sosyal destek taleplerinin arttığını ve her yaştan vatandaşın sıcak yemek talep ettiğini vurgulayarak, "Aşevimizden binlerce öğün yemek çıkarıyoruz. İhtiyaç sahipleri çok destek istiyor. Sosyal destek isteyen vatandaş sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Ataşehir'de de derin bir yoksulluk var. Barınma, gıdaya erişim, eğitim gibi temel sorunlarla karşı karşıyayız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Beslenme Desteği projesi

Adıgüzel, öğrencilere ücretsiz beslenme desteği sağlama projelerinden bahsederken, "Beslenme çantasını dolduramadığı için çocuğunu okula göndermeyen anneler var. Bizim niyetimiz aslında önceden çantasına koymak. Evden çıkarken anneye hafta başında beslenme malzemelerini teslim edip, çocuğun ve annenin aklında hiçbir zaman beslenme derdi kalmasın. Elimizden geldiğince bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ataşehir ve İBB iş birliği

Başkan Adıgüzel, Ataşehir'deki hizmet taleplerine destek konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile entegrasyon sağladıklarının altını çizerek, "Ataşehir'de 10 bin ailemize kavurma götürdük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bir çalışmayla bu projeyi hayata geçirdik. Zor şartlarda ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Ataşehir Senin" projesi ile katılımcı yönetim

Adıgüzel, ilçeyi katılımcı bir şekilde yönetmeye yönelik adımlar attıklarını belirterek, "Ataşehir'i Ataşehirlilerle yöneteceğiz. Dijital katılımcılığı önce dijital platformda hayata geçirdik. 'Ataşehir Senin' adında bir internet sitesi oluşturduk. 130 bin soru cevaplandı ve 6 bin Ataşehir'li bu sürece dahil oldu. Bu veriler doğrultusunda 5 yıllık stratejik planımızın altyapısını oluşturduk" dedi.

"5 yıl içinde Ataşehir'de imar ve kentsel dönüşümle ilgili engelleri kaldırmayı hedefliyoruz"

Başkan Adıgüzel, depreme hazırlık kapsamında yaptıkları çalışmaları da detaylandırdı. İlçenin17 mahallesinde risk haritalarının hazırlandığını belirten Adıgüzel, bu haritaların zemin etüdü ve mevcut bina stoklarının analizini içerdiğini vurguladı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir tarama protokolü hazırladıklarını açıkladı. Deprem anında kullanılması için 17 mahallede deprem konteynerlerinin yerleştirileceğinin altını çizen Adıgüzel, "Bu konteynerlerin içinde 50'ye yakın malzeme bulunuyor ve arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak" dedi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırıldığını da söyleyen Adıgüzel, "5 yıl içinde Ataşehir'de imar ve kentsel dönüşümle ilgili engelleri kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'e 11 yeni kreş

Ekonomik kriz nedeniyle sosyal destek taleplerinin arttığını söyleyen Başkan Adıgüzel, Belediye olarak çeşitli sosyal tesisler açacaklarını duyurdu. Yeni sosyal tesislerde uygun fiyatlı yiyecek ve içeceklerin sunulacağını, ayrıca okul öncesi eğitimdeki eksiklikleri gidermek için iki yeni kreş inşaatının sürdürüldüğünü ve toplamda 11 kreş hedeflediklerini ifade etti. Başkan Adıgüzel, Ataşehir'deki okullara boya ve kırtasiye desteği sağladıklarını da aktardı.

Sokak hayvanları için yeni projeler

Sokak hayvanları için yapılan çalışmalara da değinen Başkan Adıgüzel, "150 günde 5 bin sokak canlısını tedavi ettik ve 500'ün üzerinde hayvanı kısırlaştırdık" dedi. Adıgüzel, ilçede modern bir hayvan rehabilitasyon merkezi kuracaklarını ve bu merkezde sokak hayvanlarına kapsamlı bir sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

"Gençler ve dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ataşehir'in yönetiminde katılımcı bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Adıgüzel, mahalle toplantıları düzenlediklerini de belirterek, "Gençler ve dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Ataşehir'de yapılacak projeler arasında modern bir kütüphane inşaatımız da bulunuyor" diyen Başkan Adıgüzel, İçerenköy metro istasyonunun yakınında yer alacak kütüphanenin herkese hitap edeceğini söyledi. Başkan Adıgüzel, ayrıca sokak hayvanları için özel bir projeleri olduğunu belirterek, "Ataşehir'de sokak hayvanları için bir wetbus (veteriner otobüsü) satın aldık, şu an hazırlanıyor" şeklinde projeyi duyurdu.