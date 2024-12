Ataşehir Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı

Güncel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bizler, önümüzdeki dönemde, yeni projelerle kentimize değer katmaya, sizlere daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, 2025 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Adıgüzel, Ataşehirlilerin ve yurttaşların yeni yılını yayımladığı bir mesajla kutladı. Onursal Adıgüzel'in mesajı şöyle:

"Kıymetli Ataşehirli komşularım, birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz 2024 yılını geride bırakırken, yeni bir yıla umut ve heyecanla adım atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerle el ele vererek Ataşehir'imizi daha yaşanabilir, modern ve dayanışma içinde bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hep birlikte önemli projelere imza atıyor ve bu projelerle ilçemizi her alanda geliştirme yolunda büyük adımlar kaydediyoruz. Yenilenen aşevimiz ile ihtiyaç sahibi komşularımıza günde iki öğün, toplamda bin 700 kap sıcak yemek sunuyoruz. İhtiyaç sahibi 1500 öğrencimize her hafta beş öğün olmak üzere beslenme paketleri ulaştırarak, onların sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda okullarımıza kurduğumuz su arıtma cihazları ile çocuklarımıza sağlıklı içme suyu imkanı sağlıyoruz. Bugüne kadar 21 bin öğrencimize verdiğimiz eğitim desteğiyle onların daha iyi bir geleceğe adım atmalarını sağlamayı hedefledik. Çocuklarımıza daha iyi eğitim koşulları sunmak için Ekolojik Çocuk Etkinlik Merkezi projemizin imza törenini de gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Ferhatpaşa Mahallemizde hizmete açtığımız Sağlık Polikliniği ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdık. Güvenli bir kent için çalışmalarımızı hızlandırdık. Kentsel dönüşüm hedefimiz doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ ile önemli protokollere imza attık. Ayrıca ilçemizin farklı mahallerine yerleştirdiğimiz deprem konteynerleriyle afetlere karşı hazırlıklarımızı güçlendirdik. Aynı zamanda hizmet kalitemizi artırmak adına 59 yeni aracı filomuza katarak, önemli ölçüde tasarruf sağladık. Çevre dostu uygulamaları ön planda tutarak akıllı atık toplama sistemimizi hayata geçirdik. Kentimizde sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek amacıyla 180 aileye Kent Bostanı tahsis ederek, doğayla iç içe bir geleceğin tohumlarını ektik. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ederek, Eda Erdem Parkı'na modern bir voleybol sahası kazandırdık. Her yaş grubuna hitap eden zengin içeriklerle kültür sanat dolu bir yıl geçirdik. Müzik dinletilerinden açık hava sinemalarına, tiyatro gösterimlerinden sergilere kadar pek çok alanda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle sanatseverlere keyifli anlar sunduk. Bunun yanı sıra ilçemizin sosyal ve kültürel yaşamına değer katmak için yeni bir nikah salonu inşa ettik. Yeni Ata Kafe'mizle komşularımızın buluşma noktalarını çoğalttık. Ayrıca çok yakında yeni şubelerimizi de faaliyete geçireceğiz. Faaliyete geçirdiğimiz Ataşehir Festival Park ile kültürel ve sosyal hayatı daha da canlandırdık. Tüm bu çalışmaları, komşularımızdan aldığımız güçle, dayanışma ve ortak akılla gerçekleştirdik. İnanıyorum ki 2025 yılı, Ataşehir'imizde dayanışma ve gelişimin hız kazandığı bir yıl olacak. Bizler, önümüzdeki dönemde, yeni projelerle kentimize değer katmaya, sizlere daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, 2025 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."