Atatürk, Time Dergisi Kapağında

ABD'de yayımlanan "Time" dergisi, 24 Mart 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kapağına taşıdı.

Derginin 24 Mart 1923'te yayımlanan sayısında Atatürk hakkında tarihçi Arnold J. Toynbee'nin görüşlerinden de yararlanıldı.

Toynbee, beyanatında "Mustafa Kemal Paşa, hiç şüphesiz çağdaş tarihin büyük şahsiyetlerinden biridir. Bir Türk'ün Anadolu'da kendi efendisi olabileceğini şahsen sergileyerek ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk'ün Time dergisine kapak yapılması ve yeni Türkiye ile ilgili görüşler, Kurtuluş Savaşı boyunca "Türklerin mezalim yaptığı"nı iddia eden Amerikan basınında bir değişikliğin işaretiydi.

Mustafa Kemal Paşa, 21 Şubat 1927'de bir kez daha derginin kapağında yer aldı.

"Yazıcıoğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı oldu"

Sivas'ta 1954'te doğan Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 askeri darbesi öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak siyaset sahnesinde dikkati çeken bir isim oldu.

1980 askeri darbesi, birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu. "MHP ve ülkücü kuruluşlar davası" sanığı olarak yargılanan Yazıcıoğlu, 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Dava sonunda Yazıcıoğlu, herhangi bir ceza almadı.

Darbe döneminde tüm yaşadıklarına rağmen Avrupa Birliği insan hakları gözlemcilerinin "İşkence yapılıp yapılmadığını" sorması üzerine "Türk devletini size şikayet edecek birisi değilim." diyerek yaşadıklarını sineye çeken ve devletine küsmeyen bir lider olarak 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti.

Yazıcıoğlu, Milliyetçi Çalışma Partisinin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geldi.

1991 yılındaki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçilen Yazıcıoğlu, partisiyle 1992'de yol ayrımına geldi.

Bir grup arkadaşıyla Milliyetçi Çalışma Partisinden ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP'la yaptıkları ittifakla yeniden Meclise girdi. Yazıcıoğlu, 1996'da ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü.

BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı genel başkanlık görevini yeniden devraldı.

"Helikopter kiralayarak ilk miting"

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'da yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalında düştü."

Bölgedeki arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu'nun cenazesi, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Belli başlı öteki olaylar

23 Mart

1781- Uranüs gezegeni keşfedildi.

1921- Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

1931- Türk çocuklarının ilköğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.

1933- Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

1992- Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen gazeteci İzzet Kezer, başından vurularak hayatını kaybetti.

2011- Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında hayatını kaybetti.

2014- Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan Suriye savaş uçağı, Türk Silah Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye'nin Keseb bölgesine düştü.

2016- ABD'ye ait insansız hava aracının Yemen'de düzenlediği saldırıda 26 El Kaide militanı öldü, 27 militan yakalandı.

2020- UEFA, Kovid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

2021- Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

2022- UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

2023- İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan "yargı reformu" kapsamında başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi.

2024- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı BMW ile İspanya'daki 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci oldu.

24 Mart

1394- Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.

1905- Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Time dergisinin kapağında yer aldı.

1926- Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devlet tarafından yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.

1976- Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, darbeyle devrildi.

1978- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz, evinin önünde öldürüldü.

2000- Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

2014- NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

2014- Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu.

2015- Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında vefat etti. 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten Lee, 2011'de görevini bırakmıştı.

2016- Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi.

2017- WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.

2021- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.

2023- Fransa'da emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkan 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı.

2023- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, yarı finale yükselerek Türkiye voleybol tarihine geçti. Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonunda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde mücadele etti.

25 Mart

1611- Evliya Çelebi doğdu.

1807- İngiltere Parlamentosu köle ticaretini yasakladı.

1912- Türk Ocakları kuruldu.

1957- Roma'da bir araya gelen Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC-Avrupa Ortak Pazarı) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonunun (EURATOM) kurulmasına ilişkin Roma Antlaşması'nı imzaladı.

1960- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde tüm siyahi politik örgütler feshedildi.

1976- İktisatçı ve tarihçi Şevket Süreyya Aydemir, 79 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi. Türk tarihinde önemli rol oynayan kişilikleri inceleyen eserleri ile ünlenen Aydemir, "Tek Adam", "İkinci Adam" yapıtlarına imza atmıştı.

1999- Sırbistan, NATO'ya savaş ilan edip BM'ye bildirince NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen savaşa girmiş oldu. Türkiye, uzun yıllar sonra ilk kez bir savaşta resmi taraf durumuna geldi.

2009- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişi, bulundukları helikopterin Kahramanmaraş yakınında düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2010- Akdamar Kilisesi'nde yılda bir gün ayin yapılmasına karar verildi. İlk ayin 19 Eylül'de gerçekleştirildi.

2015- Alman Lufthansa'ya ait Germanwings hava yolu şirketinin Barselona'dan Düsseldorf'a giden Airbus A320 tipi uçağının Fransa'nın güneyinde düşmesi sonucu 6 uçuş görevlisi ve 144 yolcu hayatını kaybetti. 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in uçağı "bilinçli olarak düşürdüğü" açıklandı.

2016- Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından stadyuma düzenlenen intihar saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı. Türk Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın bu kararını şiddetle kınadı.

2023- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile oynadığı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu maçını izlemek için Ermenistan'a gitti. Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

2024- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasının talep edildiği karar tasarısı kabul edildi.

26 Mart

1827- Besteci Ludwig Van Beethoven 56 yaşında Viyana'da yaşamını yitirdi.

1931- Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle "okka, endaze" gibi eski ölçülerin yerine, "kilo, gram, metre, litre" gibi yeni ölçülerin kullanımına geçildi.

1942- Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz kampına götürmeye başladı.

1966- ABD Başkanı Lyndon Johnson'un özel uçağıyla 2 Şubat'ta tedavi için götürüldüğü Washington'da komadan çıkamayan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'ya getirildi.

1971- Doğu Pakistan, Bangladeş adını alarak bağımsızlığını ilan etti, ülkede iç savaş çıktı.

1971- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası üzerine istifa eden Süleyman Demirel'in yerine başbakanlığa atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı. Sağlık Bakanlığına atanan Prof. Dr. Türkan Akyol, Türkiye'de ilk kez parlamento dışından kabinede yer alan kadın oldu.

1971- İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57. ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin Asya ile Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1979- Mısır ile İsrail arasında savaş durumunu sona erdiren anlaşma, Washington'da Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin tarafından imzalandı. ABD Başkanı Jimmy Carter da tanık olarak anlaşmaya imza attı.

2002- İsrail'de "Uluslararası Geçici Mevcudiyet"e ait araca düzenlenen saldırıda Türk Binbaşı Cengiz Toytunç şehit oldu, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.

2012- Türkiye, Şam Büyükelçiliğinin bütün faaliyetlerini askıya aldı.

2015- Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri koalisyonu, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilere karşı "Kararlılık Fırtınası" askeri operasyonunu başlattı.

2015- İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeni turu, ay sonunda çerçeve anlaşmaya varılması hedefiyle ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında İsviçre'nin Lozan kentinde başladı.

2016- İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent son kez basıldı. Son kağıt baskısıyla okuyucularına veda eden gazete, sadece internet üzerinden yayım yapma kararı aldı.

2017- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunca yapılan olağanüstü toplantıda FETÖ ile ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğine son verildi.

2024- Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) milli sporcular, 92 madalyayla organizasyon tarihine geçti. 6 dünya rekoru kıran ay yıldızlı sporcular, organizasyonu 30 altın, 35 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla tamamlayıp, Trisome Oyunları tarihinin madalya rekorunu kırdı.

27 Mart

425- İmparator 2. Theodosius zamanında İstanbul'da "Auditorium" adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okuldaki 31 eğitimci, Latince, Grekçe, hitabet, gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

1923- Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey, Ankara'da Topal Osman'ın adamları tarafından öldürüldü.

1945- "Aşk-ı Memnu" eserinin yazarı edebiyatçı Halit Ziya Uşaklıgil, İstanbul'da vefat etti.

1962- Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün (ITI) girişimiyle 27 Mart, Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaya başlandı.

1976- Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması, iki ülkenin dışişleri bakanları İhsan Sabri Çağlayangil ve Henry Kissinger arasında Washington'da imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, üslere izin çıkaracak, ABD de Türkiye'ye yardımda bulunacak.

1977- Kanarya Adaları'nın Tenerife Havaalanı'nda uçuşa geçen Hollanda Hava Yollarına ait yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am uçağı ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi hayatını kaybetti.

1987- "Hora" (Sismik-1) gemisinin petrol aramak amacıyla Ege Denizi'ne açılmasının ardından Yunanistan yönetimi, iki ülke arasında gerilime yol açacak adımlar attı. Kriz, 28 Mart'ta NATO ve ABD'nin devreye girmesiyle sona erdi.

1996- ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton ile Türkiye'ye geldi.

2000- Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığına seçildi.

2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab militanları tarafından otele düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

2015- ABD'li astronot Scott Kelly ve Rus kozmonot Mikhail Kornienko, Soyuz uzay aracıyla bir yıl kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

2015- İngiltere'de bir Türk hastaya ilk kez durmuş ancak yeniden çalışır hale getirilen kalp nakledildi.

2016- Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki lunaparkta düzenlenen saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti, 25'i ağır 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ul Ahrar Grubu üstlendi.

2017- Bilim insanları, DNA onarımını engelleyen kritik bir moleküler bağlantı keşfetti.

2019- ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kalırken Konseyin diğer 14 üyesi, işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.

2020- Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle hac işlemlerini ikinci duyuruya kadar erteledi.

2021- 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk "Türk Kadın Balkan Şampiyonu" ünvanını kazandı.

2022- Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov, 84 yaşında vefat etti.

2023- 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'daki bazı ilçelerde ders zili yeniden çaldı.

28 Mart

1910- İstanbul'daki ilk trafik kazasında bir kişi yaralandı.

1920- Kilis'ten 26 Mart sabahı hareket eden Fransız kuvvetleri, Kilis-Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpıştı. Şahin Bey şehit oldu, Fransız kuvvetleri Antep'e girdi.

1939- İspanya İç Savaşı, Franco'nun Madrid'i almasıyla sona erdi.

1944- Adapazarı ve civarında meydana gelen depremde 2 bin 831 kişi öldü.

1961- Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.

1962- Üniversitelerden atılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerini sağlayan kanun kabul edildi.

1965- ABD'de Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi, Alabama'da hakları için yürüdü.

1966- Doktorların, rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemeyeceğine karar verdiği Cemal Gürsel'in yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi.

1969- Manisa ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 53 kişi yaşamını yitirdi.

1970- Gediz'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 1086 kişi hayatını kaybetti.

1973- "Baba" (1972) filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Marlon Brando, sinema sektörünün Kızılderililere karşı tutumunu protesto ederek ödülü reddetti.

1982- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı yürürlüğe girdi.

1988- Türkiye'de kendisine yapay kalp takılan ilk kişi Halit Şahin hayatını kaybetti.

2004- Yerel seçimler yapıldı. Seçimlere ilk kez katılan AK Parti yüzde 41, CHP yüzde 18 oy aldı.

2010- Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Özhan Canaydın, 67 yaşında vefat etti.

2015- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan ve iade edilmelerine karar verilen eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta İstanbul'a getirildi.

2017- New York Güney Bölge Savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın iş insanı Rıza Sarraf davası kapsamında New York'ta tutuklandığını duyurdu.

2018- Google, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı Oracle'a tazminat ödemeye mahkum edildi.

2022- ABD'de düzenlenen 94'üncü Oscar Ödül töreninde "En İyi Film" ödülü "CODA"ya verildi. Bu filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne Troy Kotsur layık görülürken Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak da tarihe geçti.

2023- Ay yüzeyinden alınan toprak örneklerinde çok küçük cam kürelerin içine hapsolmuş çok miktarda su bulunduğu tespit edildi.

2024- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

29 Mart

1903- Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla Londra ile New York arasında düzenli haber akışı başladı.

1919- Batı Afrika ve Brezilya'da güneş tutulmasını izleyen Londra Kraliyet Bilim Derneğinden bilim insanları, Albert Einstein'ın "genel rölativite teorisi"ni doğruladı.

1956- İlk Türk sinemacılardan Fuat Uzkınay, İstanbul'da vefat etti.

1957- Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1966- Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968- Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1979- Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi, Amin kaçtı.

1982- "Carmina Burana"nın Alman bestecisi Carl Orff, 87 yaşında Münih'te yaşamını yitirdi.

1989- DYP Siirt Milletvekili Abdurrezak Ceylan, TBMM'de bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü. ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan, olayın zanlısı olarak tutuklandı.

1989- Londra'da dünyanın ilk "tüp beşizler"i doğdu.

2004- Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Estonya ve Letonya NATO'nun yeni üyeleri oldu, NATO'ya üye ülke sayısı 26'ya yükseldi.

2007- Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Akdamar Adası'ndaki tarihi Ermeni kilisesi, "Akdamar Anıt Müzesi" olarak açıldı.

2010- Moskova metrosunda iki kadın intihar eylemcisi tarafından düzenlenen iki saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti.

2016- Mısır Hava Yollarına ait yolcu uçağı, kaçırıldıktan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka Havalimanı'na indi. 81 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağı kaçıran Mısır vatandaşı Seyfettin Mustafa yakalandı.

2017- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, koalisyon güçleri ile koordineli 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı sona erdi.

2020- İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle yayımladığı genelgeyle hava yolu yolcuları için seyahat izin belgesi şartı getirdi. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmalarının seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmaması ve uçak ile seyahat etmelerine izin vermemesi kararlaştırıldı.

2021- Katar'ın başkenti Doha'da 26-28 Mart'ta düzenlenen Grand Prix'de 8. olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk eskrimci oldu.

2023- ABD Senatosu, ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren "Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki (AUMF)"yi resmi olarak iptal eden yasa tasarısını onayladı.