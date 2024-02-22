Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-45" operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı, Kastamonu'da Ömer Çınar ve Balıkesir'de Salih Babayiğit'in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi.
Eş zamanlı operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımına şu şekilde devam etti; "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."
AYDIN: Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde; Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşlarımızı zarara uğratarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen Örgüt elebaşıları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı. MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.
KASTAMONU: Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda Organize Suç Örgütü Üyelerinin;
BALIKESİR: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 4 aylık takipli KOM Faaliyeti kapsamında MASAK ile yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde;
Operasyonlar sonucu; 132 adet kredi kartı, 12 adet pos cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 Milyon 685 Bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont, Tabanca, Av tüfekleri, 14 adet açık çek ve çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konuldu."
Son Dakika › Güncel › Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında - Son Dakika
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu.
CHP'den Edirne'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, ön seçimden sonra geçirdiği kalp operasyonunun ardından yeniden sağlık sorunları yaşadı ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Yerine avukat Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi bekleniyor.
AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?