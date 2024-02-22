Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında - Son Dakika
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Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı, Kastamonu'da Ömer Çınar ve Balıkesir'de Salih Babayiğit'in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşıları da dahil olmak üzere 63 şüpheli yakalandı.

22.02.2024 08:11  Güncelleme: 08:43
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Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-45" operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı, Kastamonu'da Ömer Çınar ve Balıkesir'de Salih Babayiğit'in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi.

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Eş zamanlı operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında

"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımına şu şekilde devam etti; "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

AYDIN: Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde; Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşlarımızı zarara uğratarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen Örgüt elebaşıları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı. MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

KASTAMONU: Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda Organize Suç Örgütü Üyelerinin;

  • Sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösterdikleri,
  • Kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı, farklı şirketlere ait POS cihazlarını da kullanarak halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiri ile bilinen yöntemle ödemelerini sağladıkları,
  • Paravan şirketler kurarak bankalardan POS cihazları temin ettikleri ve
  • Suç örgütü elebaşı ile örgüt üyeleri arasında, suçta kullanılan POS cihazlarını karşılıklı kargo ile gönderdikleri tespit edilen örgüt elebaşı Ömer Çınar'ın da içerisinde olduğu 21 şüpheli yakalandı.
  • MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 Milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 Milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında

BALIKESİR: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 4 aylık takipli KOM Faaliyeti kapsamında MASAK ile yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde;

  • Maddi açıdan zor durumdaki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri,
  • Vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen şahısların faizlerini arttırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları,
  • Borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve şiddet yoluyla baskı altına aldıkları,
  • Mağdurların, borçlarını ödemek amacıyla traktör ve arsalarını, düşük fiyata satışa çıkardıkları ve satışa çıkarılan mal varlıklarını şüphelilerin yakınlarıtarafından satın alınmasını sağladıkları tespit edilen örgüt elebaşı Salih Babayiğit'in de içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.
  • Örgüt tarafından, Çanakkale veBalıkesir illerinde ikamet eden yaklaşık 37 vatandaşımızın mağdur edilerek 45Milyon TLhaksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Operasyonlar sonucu; 132 adet kredi kartı, 12 adet pos cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 Milyon 685 Bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont, Tabanca, Av tüfekleri, 14 adet açık çek ve çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konuldu."

Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: bunca yapılanmaya izin veren bir önceki iç işleri bakanı kusurludur ve görevini yapmayıp bu tür yapılanmalara göz yumduğu anlaşılıyor derhal soruşturma açılıp göz altına alınmalı 93 9 Yanıtla
  • ramazan yazar: Twyyipten sonra en büyük şans Yerlikaya..Allah ondan ve güvenlik güçlerinden razı olsun.. Allah korusun 53 23 Yanıtla
  • DertLiiii: Herkes mafya olmuş ALLAH polisimize askerimize güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun 26 4 Yanıtla
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