Bağdat Caddesi\'nde Cumhuriyet Coşkusu: "Cumhuriyet Düşmanlarına, Gerici Politikalarına Teslim Olmayacağız"

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(İSTANBUL) - Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Bağdat Caddesi'nde fener alayı düzenlendi. Binlerce yurttaş ellerinde fenerlerle, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle uzun kortej oluşturdu. Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüşe katılanlar, "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını attı.

İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 101. yıl dönümü kutlamalarının en coşkulu merkezlerinden biri de Kadıköy oldu. Hemen her sene Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen fener alayı etkinliği bu kez de çok daha büyük bir coşkuya tanıklık etti. Bağdat Caddesi'nde toplanan binlerce yurttaş fener alayında yürüdü. Sadece Bağdat Caddesi değil aynı zamanda buraya çıkan yollar da son derece coşkulu yurtaşlarla doldu.

Yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, eşi Nihal Kösedağı, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Kadıköy Belediyesi eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan yardımcıları da katıldı. Bağdat Caddesi Suadiye ışıklarda saat 19.00'da başlayan yürüyüş, Göztepe ışıklarında son buldu. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi, caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlendi. Yürüyüşe, Cumhuriyet sevdalıları ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

"Türkiye laiktir laik kalacak"

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet'i kutladı. "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarının atıldığı yürüyüşte 100. Yıl Marşı, İzmir Marşı ve Gençlik Marşı hep bir ağızdan söylendi.

Cumhuriyet tırında konuşmasına başlayan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Kadıköyümüzün cumhuriyetçi kadınları, Kadıköyümüzün cumhuriyetçi gençleri, Kadıköyümüzün cumhuriyetçi çocukları, Kadıköyümüzün cumhuriyetçi emekçileri, Kadıköyümüzün kıymetli yazarları, aydınları, sanatçıları, Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri, Kadıköylüler, İstanbulun tüm ilçelerinden gelen, cumhuriyet sevdalıları, hepiniz hoşgeldiniz" diyerek Bağdat Caddesi'ni dolduran yurttaşları selamladı.

"Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun"

Konuşmasında Cumhuriyetin önemine değinen Kösedağı şunları söyledi:

"Size Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel'in selamını getirdim. Size İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğulu'nun selamını getirdim. Bugün en mutlu gün, bugün en büyük bayram, Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. Bundan 101 yıl önce yakılan Cumhuriyet ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyet devrimleri bize yol gösteriyor, cesaret veriyor. Buradan, Cumhuriyet ve devrimlerini yok saymaya çalışan karanlık zihniyete sesleniyorum; Cumhuriyet bize, Kurtuluş Savaşında emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren Nene Hatundan, Şerife Bacıdan miras kaldı. Cumhuriyet bize, İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'den miras kaldı. Cumhuriyet bize, Çanakkale'de Sakarya'da, Kocatepe'de, İstiklal Savaşında şehit düşen yüz binlerce Mehmetçik'ten miras kaldı. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak başlattıkları Milli Mücadelenin, bağımsızlık uğruna can verenlerin en büyük armağanıdır.

"Cumhuriyet, darağacında 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıran Deniz'lerdir"

Cumhuriyet, Menemen'de yobazlar tarafından katledilen Asteğmen Kubilay'dır. Cumhuriyet, karanlık zihniyetin hedef göstererek katlettiği Ahmet Taner Kışlalı'dır. Cumhuriyet, cesur kalem, Kadıköy'lü komşumuz Çetin Emeç'tir. Cumhuriyet, korkusuzca gerçeklerin peşinde koşup, hain bir suikast ile öldürülen Abdi İpekçi'dir. Cumhuriyet, Kadın Hakları Savunucusu, Cumhuriyet sevdalısı Bahriye Üçok'tur. Cumhuriyet, halkların kardeşliğini savunan, gazetesinin önünde acımasızca katledilen Hrant Dink'tir. Cumhuriyet, vatan hasreti çekip gurbet ellerde memleket, memleket, memleket diye haykıran Nazım Hikmet'tir. Cumhuriyet, darağacında 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıran Deniz'lerdir. Cumhuriyet, kız çocuklarının eşit ve özgür eğitim alabilmesi uğruna ömrünü cemaatler ile mücadeleye adamış Türkan Saylan'dır Cumhuriyet karlı bir Ankara ayazında kalemi kana düşmüş Uğur Mumcu'dur. Cumhuriyet, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dır. Cumhuriyet, olimpiyatlarda ülkemize Türk okçuluk tarihindeki ilk altın madalyayı getiren Mete Gazoz'dur, Cumhuriyet son yıllarda kazandıkları zaferlerle göğsümüzü kabartan filenin sultanlarıdır"

"Kadıköy'den, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına sesleniyoruz; asla sizlere ve gerici politikalarınıza teslim olmayacağız"

Cumhuriyetin Türkiye için en önemli miras olduğunu anlatan Kösedağı "Cumhuriyet bu ülkenin evlatlarının en büyük ve en kıymetli mirasıdır. Bu mirasa sonsuza kadar sahip çıkacağız. Kadıköy'den, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına sesleniyoruz; asla sizlere ve gerici politikalarınıza teslim olmayacağız. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bizler, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacağız. Atatürk devrimleri rehberimiz, gösterdiği uygarlık yolu pusulamız olacaktır. Cumhuriyet, 101 yaşında bugün ve ilelebet, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine size emanettir Kadıköy! Cumhuriyet bize emanet, güzel günlere çok az kaldı. Asla karamsarlığa düşmeyin. Hepinize Atamızın izinde Cumhuriyetin ışığında bir gelecek diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!" diyerek alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamladı. Cumhuriyet Yürüyüşü, Kadıköy'de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet'e Bağlılık Andını 8. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Kayra Can Demirci'nin okuması ile son buldu. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi.