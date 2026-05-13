Bakan Göktaş: Aile en güçlü mutluluk kaynağı

13.05.2026 17:31
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çeyiz Vakfı lansmanında ailenin önemini vurgulayarak, evlilik memnuniyetinin yüzde 93,5'e yükseldiğini ve gençlere yönelik desteklerin süreceğini açıkladı.

ÇEYİZ Vakfı Lansman Programı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre her 100 kişiden 69'u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini gösteriyor. Evliliğinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2025 yılında yüzde 93,5'e yükselmiş, akraba ilişkilerinden memnuniyet oranı da 2025 yılında yüzde 77,6'ya çıktı. Bu veriler bize şunu açıkça gösteriyor. Aile toplum için hala en güçlü bağ, en önemli dayanak ve en kalıcı mutluluk kaynağıdır. Bizlere düşen görev ise bu mutluluk kaynağını korumak, güçlendirmek, dirençli kılmak ve yeni kuşaklara daha güçlü biçimde aktarmaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Saray Koleksiyonları Müzesi'nde gerçekleştirilen Çeyiz Vakfı lansman programına katıldı. Programa ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız ve Çeyiz Vakfı Genel Sekreteri ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hatice Karasakız da katılım sağladı. Program Çeyiz Vakfı'nın tanıtım videosuyla başladı, Gazze'de Çeyiz Vakfı tarafından 50 çift için düzenlenen düğün organizasyonundan video gösterimi ile devam etti. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş'a, Nur suresi 32'nci ayetin yazılı olduğu tablo hediye edildi.

'BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE ÇEYİZ, BİR YUVANIN İLK ADIMINA EŞLİK EDEN EMEKTİR'

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün iyiliği büyütecek anlamlı bir yolculuğun başlangıcı için bir aradayız. Çeyiz Vakfı 2025 Aile Yılı'nda kuruldu. Bu süreçte gençlerimizin evlilik heyecanlarına ortak oldu, ailelere destek olan bir dayanışma zemini oluşturdu. Bizim kültürümüzde çeyiz, bir yuvanın ilk adımına eşlik eden emektir, ailelerin duasıdır, büyüklerin tecrübesidir, gençlerin yeni hayatına uzanan dayanışma elidir. Yeni kurulan bir eve bereketi ve muhabbeti taşımaktır. Bu anlamda Çeyiz Vakfı'nın ortaya koyduğu gayreti çok kıymetli buluyorum çünkü burada yapılan iş, gençlerimize maddi destek vermenin ötesinde hayatlarının en önemli kararlarında yanlarında olmaktır" diye konuştu.

'BÖYLE BİR ZAMANDA EVLİLİK GENÇLER İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN'

Bakan Göktaş, "Özellikle böylesi bir dönemde gençlerimizin güvenle yuva kurabilmesinin desteklenmesi çok büyük bir önem taşıyor çünkü gençlerimiz hayatlarının en hareketli döneminde pek çok görünür ve görünmez tehditle karşı karşıya kalıyor. Yalnızlaşma, dijital dünyanın kurduğu yapay ilişkiler, tüketim baskısı, gelecek kaygısı gençlerimizin hayatını derinden etkiliyor. Geçici bağların normalleşmesi ise gençlerimizin insana, aileye ve kalıcı ilişkilere bakışını zayıflatabiliyor. Böyle bir zamanda evlilik gençler için güvenli bir liman, güçlü bir hayat ortaklığı ve sağlam bir istikamet anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'EVLİLİĞİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTENLERİN ORANI 2025 YILINDA YÜZDE 93,5'E YÜKSELMİŞ'

Bakan Göktaş, "Aile ile kurduğumuz güçlü bağ araştırmalara da açık biçimde yansıyor. 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre her 100 kişiden 69'u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini gösteriyor. Aynı araştırma, aile kurumuna duyulan güvenin evlilik hayatına da yansıdığını gösteriyor. Evliliğinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2025 yılında yüzde 93,5'e yükselmiş, akraba ilişkilerinden memnuniyet oranı da 2025 yılında yüzde 77,6'ya çıktı. Bu veriler bize şunu açıkça gösteriyor. Aile, toplum için hala en güçlü bağ, en önemli dayanak ve en kalıcı mutluluk kaynağıdır. Bizlere düşen görev ise bu mutluluk kaynağını korumak, güçlendirmek, dirençli kılmak ve yeni kuşaklara daha güçlü biçimde aktarmaktır. Bu anlamda 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız gençlerimizin evlilik yolculuğunu kolaylaştıran önemli bir yol haritasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda aile politikalarını gençlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak yürütüyoruz. Bu bakışın en somut adımlarından biri Aile ve Gençlik Fonu'dur. Ülkemizin yeraltı kaynaklarından elde edilen imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü" dedi.

'AİLE VE GENÇLİK FONUNDAN BUGÜNE KADAR 205 BİN 22 GENCİMİZ YARARLANMAYA HAK KAZANDI'

Bakan Göktaş, "2024 yılında deprem bölgesinde pilot olarak başlattığımız bu desteği 2025 yılında 81 ilimize yaygınlaştırdık. Fondan bugüne kadar 205 bin 22 gencimiz yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 140 bin 756 gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme yaptık şimdiye kadar evlenenlere. 189 bin 798 gencimize ise evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Daha fazla gencimizin bu destekten faydalanabilmesi için kredi tutarını artırdık, güncelledik. Gelir şartını da gençlerimizin lehine yeniden değerlendirdik. 2025 Aile Yılı kapsamında farklı sektörlerle anlaşma yaptık. 2 bin 49 indirim anlaşmasıyla genç çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını katkı sağladık. Bu desteği gençlerimizin aile hayatını güçlendiren yeni kolaylıklarla genişlettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle ilk çocuk sahibi olan çiftlerimizin 12 aylık taksitlerini hibe ediyor, kalan taksitlerini de 12 ay erteliyoruz. İkinci çocuğu kucağına alan çiftlerimize ise kalan tüm taksitlerini hibe ediyoruz. Böylece genç ailelerimizin hem yuva kurma hem de çocuk sahibi olma süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı ile aile değerlerimizi yaşatan, gençlerimizi destekleyen ve Türkiye'nin geleceğini güçlendiren politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

'EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Göktaş, "Aile hayatı iletişim, sorumluluk, sabır, paylaşma ve ortak karar alma kültürüyle güçlenir. Bu nedenle evlilik öncesi eğitimleri, aile danışmanlığını ve rehberlik hizmetlerini çok önemsiyoruz. Çeyiz Vakfı'nın Karz-ı Hasen, ayni çeyiz yardımı ve aile rehberlik danışmanlık hizmetlerini birlikte almasını bu açıdan çok değerli buluyorum. Bu anlamda vakfımızın kısa süre içerisinde 83 çifte çeyiz yardımı, 61 çiftimize Karz-ı Hasen desteği sağlaması memnuniyet verici. Ayrıca Pakistan'da yetimhanede büyüyen genç çiftlere destek olması, Gazze'de evlilik hazırlığındaki gençler için çalışmalar yürütmesi bu iyilik halkasının ne kadar geniş bir gönül coğrafyasına ulaştığını göstermektedir. Aileyi güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

'BİZE DÜŞEN NE VARSA FAZLASIYLA YAPMAYA HAZIRIZ'

Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ise, "Geçen aylarda benim çocukluk arkadaşımın yetim bir oğlu var, evlenecek oldu. Gelinlik bakarken arkadaşım dedi ki, 'Çeyiz Vakfı var, oraya bir soralım gelinlik ihtiyacı için' Hakikaten o kadar hoşuma gitti ki, böyle yüzlerce gelinlik, 700 tane gelinliğimiz var dediler. Damatlık, kına elbisesi, çeyiz malzemeleri. Bu hakikaten bir ihtiyaçtı. Çok güzel bir yerden başlamış arkadaşlarımız, tebrik ettim kendilerini. Ailenin mutlaka düzgün bir şekilde sürdürülmesi, onların aile olmasına yardım edilmesi lazım. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, çok güzel bir noktadan başladılar. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Bize düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya hazırız" dedi.

'ÇEYİZ VAKFI ÜÇ ANA BAŞLIK ALTINDA FAALİYET GÖSTERİYOR'

Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız, "Çeyiz Vakfı üç ana başlık altında faaliyet gösteriyor. İlk olarak evlilik öncesi eğitim programları düzenler ve evlilik sonrası aile danışmanlığı hizmetleri verir. İhtiyaç sahibi genç çiftlere hibe çeyiz yardımı yapar. Geliri olup birikimi olmayan evlenecek gençlerimize Karz-ı Hasen ile faizsiz, geri ödemeli düğün desteği sağlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

