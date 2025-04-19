Bakan Göktaş: 'Doğum Yardımı' ödemeleri mayıs ayında gerçekleştirilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen 'Doğum Yardımı'na yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını, ödemelerin mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir televizyon programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Türkiye'de doğurganlığın azaldığını vurgulayarak, "Nüfusun kendini yenileme oranı 2,1'dir. Bu kritik eşiktir; nüfus kendini yenileyemiyor. Avrupa da benzer süreçlerden geçiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bu yaşanıyor. Bu da şunu gösteriyor, yaşlanıyoruz" dedi. Yaşlı nüfus oranının 10,6'ya ulaştığına işaret eden Göktaş, çocuk sayısının azaldığını, yaşlı nüfus oranının arttığını ifade etti. Göktaş, "20 sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz. O kadar önemli bir mesele" diye konuştu. Göktaş, 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıldığını söyledi. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü'nün önemini vurguladı.

'AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 91 BİN 179 ÇİFT BAŞVURDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen ve 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin bilgi verdi. Fonun, geçen yıl ilk olarak deprem bölgesinde başladığını aktaran Göktaş, 18-29 yaş arasında evlenen genç oranı yüzde 62 iken fonun uygulanmasıyla yüzde 64'e yükseldiğini söyledi. Ortalama evlilik yaşının kadınlarda 25,8 erkeklerde 27,9'a yükseldiğini, hiç evlenmeyenlerin sayısının da arttığını belirten Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çiftimiz başvurdu. Gençlerimizin ilgisi oldukça yoğun. Evlilik öncesi eğitim programlarımızla da onları evlilik yolunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aile Yılı'nda açıkladığı bir diğer müjdenin de 'Doğum Destek Sistemi' olduğunu belirten Bakan Göktaş, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.

'EN ÇOK BAŞVURU İLK ÇOCUK İÇİN'

Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağını belirten Bakan Göktaş, "Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında, başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879. Üç artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan" diye konuştu.

'BAZI FİRMALARIMIZLA PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ'

'Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak, hayatlarını kolaylaştırmak istediklerini dile getiren Göktaş bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın aynı soyadlı 3-9 kişilik aile üyelerine yüzde 15, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yeni evlenenlere yüzde 50, ailelere yüzde 15 indirimlerini hatırlattı. Gençlere daha fazla nasıl destek olabilecekleri konusunda çalıştıklarını belirten Göktaş, "Özellikle beyaz eşya ve ev eşyası maliyetli. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bazı firmalarımızla önümüzdeki günlerde protokol imzalayacağız. Yüzde 40'a varan indirimler sağlayacaklar. Ben de özel sektöre seslenmek istiyorum; 'Aile Yılı'na destek olmak isteyen firmalarımızla iş birliği yapmak, gençlere evlilik yolunda destek olmak, bu protokol kapsamına onları dahil etmekten mutluluk duyarız" diye konuştu. Bakan Göktaş, evlenecek gençlerin Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını taşımasalar dahi bu indirimlerden faydalanabileceğini kaydetti.

'KORUYUCU AİLE YANINDA BÜYÜYEN ÇOCUK 1O BİN 558'

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi'ne ilişkin de bilgi verdi. Bir çocuğa verilebilecek en değerli hediyenin aile olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, 2002'de koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısının 515 iken bugün 10 bin 558'e ulaştığını söyledi. Göktaş, projenin dünyaya örnek olduğunun da altını çizdi. Bakan Göktaş, doğum sonrası izinlerin artırılması taleplerine ilişkin soru üzerine özellikle çalışan annelerden bu tür talepler olduğunu ve bir düzenleme üzerinde çalışmaları olduğunu dile getirdi. Göktaş, 'Komşu anne' olarak nitelenebilecek, ev temelli çocuk bakım sistemi gibi farklı bakım modellerini de hayata geçireceklerini söyledi.

'KADIN VE AİLE BİRBİRİNİN RAKİBİ DEĞİL'

Bakan Göktaş, 'kadın' ve 'aile' kavramlarının karşı karşıya getirilmesine karşı olduklarını belirterek, "Kadın ve aileyi birbirinin rakibi, hasmı gibi gösteren anlayışı reddediyorum. Kadın ve aile birbirinin rakibi değil. Kadınları güçlendirmezsek o ailede çocuklar mutlu olamaz. Biz sağlıklı aileleri güçlendiriyoruz. Sağlıklı bir nesil yetişmesi için aile bireylerine yönelik çalışma yapıyoruz. 'Ya kadın ya aile' bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil" diye konuştu.

'2 BİN 500'DEN FAZLA ZARARLI İÇERİĞE MÜDAHALE ETTİK'

Sosyal medya düzenlemesi çalışmalarına ilişkin konuşan Göktaş, "Önemli olan bizim için hem ailelerin bu konudaki yaklaşımı hem çocukların bu konudaki düşünceleri nedir, diğer yandan uzmanlar bu konuda neler düşünüyor, bunları ele almamız lazım. Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Diğer yandan tabii birçok olumsuz içeriklerle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela geçtiğimiz sene 2 bin 500'den fazla zararlı içeriğe doğrudan müdahale ettik" dedi. Göktaş, Wattpad ve Roblox uygulamalarının temsilcilerinin görüşme talepleri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı koruyabilmemiz için ciddi önlemler almak zorundayız. Tabii ki bunu Ulaştırma Bakanlığımızla beraber ele alıyoruz. Burada iki aşamalı bir düzenleme 13 yaş altını ve 13-16 yaş altını ayrı ayrı çalışıyoruz. Burada hem sosyal medya platformlarına yükümlülük yüklüyoruz. Aynı zamanda ebeveynlere de görev düşüyor. Dolayısıyla anne babaların dijital okur yazarlıklarını güçlendirmemiz lazım" diye konuştu.