Bakan Mehmet Fatih Kacır: "Ay Misyonu Kapsamında Uzay Aracının Üretim ve Tasarım Çalışmalarını Tamamlayarak, Hibrit Yakıtlı Roket Motorunu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, "Milli Uzay Programı hedeflerimizden 'Ay Misyonu' kapsamında uzay aracının tasarım ve üretim çalışmalarını tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı roket motorunu geliştireceğiz. Türk Standartları Enstitüsü ile yenilikçi teknolojilerde standardizasyon çalışmalarını odağımıza alacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hükümet adına bütçeleri üzerinde söz alarak konuştu.

Bakan Kacır şunları söyledi:

"SANAYİ ALANLARIMIZI 5 YILDA İKİ KATINA, 10 YILDA ÜLKEMİZ YÜZÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 1'İNE ÇIKARACAĞIZ"

"Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda Ar-Ge ve inovasyona her daim öncelik verdik. Ar-Ge harcamalarımız 21 yılda, yıllık 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. Sağladığımız destek mekanizmalarıyla özel sektörümüz Ar-Ge kültürünü benimseyerek teknoloji ve inovasyon altyapımızda öncü rol üstleniyor. Bu yıl TÜBİTAK eliyle 180 üniversitenin ve 2 bin 600 firmanın 7 bin 500'den fazla projesine 5,1 milyar lira destek sağlıyoruz.

Hazırladığımız Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile üretim ve istihdam koridorları kuracağız. Sanayi alanlarımızı 5 yılda iki katına, 10 yılda ülkemiz yüzölçümünün yüzde 1'ine çıkaracağız. Son 1 yılda ilan ettiğimiz 13 yeni alan ile sayısı 42'ye ulaşan endüstri bölgelerimizde, orta-yüksek ve yüksek teknolojili stratejik yatırımları önceliklendirerek destekliyoruz. Avrupa birincisi olduğumuz ticari araçları Ford Kocaeli Endüstri Bölgesinde, Stratejik petrokimya ürünlerini Socar İzmir Aliağa Endüstri Bölgesinde, Ülkemiz tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu gübreyi Gemlik Gübre Bursa, Toros Tarım Mersin ve Eti Bakır Mardin Endüstri Bölgelerinde üretiyoruz.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMINI BAŞLATACAĞIZ"

Demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde ihracat gücümüzü korumaya yönelik hazırladığımız Karbon Emisyonu Azaltma ve Yeşil Büyüme yol haritalarını uygulamaya yönelik finansman imkanlarını sanayicilerimize sağlayacağız. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, teşvik sistemimizde Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nı başlatacağız.

"KOBİ'LERİ VE GİRİŞİMCİLİĞİ GÜÇLENDİRECEK İNOVASYON DOSTU MEVZUAT DÜZENLEMELERİMİZE ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Milli Uzay Programı hedeflerimizden 'Ay Misyonu' kapsamında uzay aracının tasarım ve üretim çalışmalarını tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı roket motorunu geliştireceğiz. Türk Standartları Enstitüsü ile yenilikçi teknolojilerde standardizasyon çalışmalarını odağımıza alacağız. İnşaatını büyük oranda tamamladığımız Ankara Kalite Kampüsümüzde sanayicilerimizin test ve deney ihtiyaçlarını karşılayacak; ülkemizin küresel pazardaki rekabetçiliğini artıracağız. KOBİ'leri ve girişimciliği güçlendirecek inovasyon dostu mevzuat düzenlemelerimize öncelik vereceğiz.

Ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza Deneyaplar, TEKNOFEST'ler ve Sektör Kampüste Programı ile yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dünyada eşi benzeri olmayan teknoloji festivallerini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç TEKNOFEST armağan ettik; 4,5 milyon ziyaretçiyle Milli Teknoloji Hamlesi coşkusu yaşadık. TEKNOFEST'te biyoteknolojiden roketlere, yapay zekadan iklim teknolojilerine 44 teknoloji yarışmasına bu yıl 337 bin takımda 1 milyon gencimiz katıldı.

"GAP, DAP, DOKAP BÇLGE KALKINMA İDAREMİZLE 20 MİLYAR PARA AKTARDIK"

Bugüne kadar Kalkınma Ajanslarımızla 25 bin 591 projeye 42 milyar lira; GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerimizle, son 10 yılda 5 bin 890 projeye 20 milyar lira kaynak aktardık. Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla hayata geçirdiğimiz projelerde üretim bu yıl başladı. 110 projenin tamamlanmasıyla 53 bin genç ve kadın emekçimizin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin uluslararası tescili için seferberlik başlattık. Bu yıl Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ve Ezine Peyniri ile AB tescilli coğrafi işaret sayımızı 8'den 18'e yükselttik. Kalkınma Ajanslarımızın odağında yatırım, istihdam, üretim ve ihracat politikaları yer alacak, başlatacağımız Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı'yla, yerelden kalkınmayı tıpkı Milli Teknoloji Hamlesi'nde olduğu gibi toplumsal seferberliğe dönüştüreceğiz.

Sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü, yeni sanayi sitelerinin kurulması ve OSB'lerdeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için 11 ilde yaklaşık 26 milyar lira tutarında 49 yatırım projesini sürdürüyoruz. Bu kapsamda, deprem bölgesinde 84 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip ve 25 bin 629 kişiye istihdam sağlayacak 481 yeni ve yerine koyma yatırımına teşvik belgesi düzenledik. Dünya Bankası finansmanı ile 450 milyon dolar bütçeli Deprem Sonrası KOBİ'lerin Canlanması Projesini KOSGEB eliyle yürütüyoruz. Kasım ayında başlattığımız programda bugüne dek 32 bin KOBİ'mize destek olduk. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle afet illerimizde 133 projeye 1,31 milyar lira kaynak aktararak bölgesel kalkınma amaçlı projelerimizi hayata geçirdik.

"İSRAİL'İN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KATLİAMLAR İLE VARACAĞI HİÇBİR YER YOKTUR, ZULM İLE ABAD OLUNMAZ"

Filistin topraklarında, masumların, sivillerin, hastanelerin, okulların, kiliselerin, camilerin, kadınların, çocukların, bebeklerin üzerine yağdırılan binlerce ton bomba, ahlaki bir zeminde yükselmeyen teknolojinin insanlığa ancak felaket getireceğinin ispatıdır. İsrail'in teknolojik üstünlüğüne dayanarak gerçekleştirdiği bu katliamlar ile elde edeceği hiçbir şey, varacağı hiçbir yer yoktur. Zulm ile abad olunmaz. Hangi teknolojik üstünlüğe sahip olunursa olunsun, başkalarının acıları, göz yaşları, kucağında bebeklerinin cesetlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez.

Ümit ediyorum ki Türkiye'miz bulunduğu coğrafyaya ve tüm dünyaya yeniden adalet ve merhamet getirecektir ve bu gençlerimizin elleriyle olacaktır. Bakanlık olarak, 85 milyonun her bir ferdinin, Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Antalya'ya bu toprakların tüm çocuklarının aydınlık yarınları için çıktığımız bu yolculukta yüce meclisimizin her bir milletvekilinin yanımızda olacağını ümit ediyor, Meclis'imizin takdir edeceği bütçeyi en etkin ve verimli şekilde kıymetlendireceğimizi ifade etmek istiyorum."