Bakanlardan Toplantı ve Açılışlar - Son Dakika
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Bakanlardan Toplantı ve Açılışlar

Çeşitli bakanlar çeşitli etkinliklere katılacak, spor müsabakaları da başlayacak.

17.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun düzenlediği Veri Koruma Günü Paneli ile Milli İrade Platformunun gerçekleştirdiği "Türkiye Yüzyılında Adalet" konulu toplantıya katılacak.

(Bartın/14.00/İstanbul/19.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Bahçelievler Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunacak, Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Van/11.30-17.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafı ziyaret edecek.

(Kırıkkale/15.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aliağa Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi açılışına, Ateş Wind Power 500. Jeneratör Teslim Töreni'ne ve AK Parti İzmir 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(İzmir/14.15/16.30/19.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi, PANKOBİRLİK Kooperatifleri istişare toplantısı ile AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/09.30/14.00/15.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. kesimi ve Kayseri Havalimanı yeni terminal binası açılışına iştirak edecek.

(Konya/15.00/Kayseri/17.15)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ile ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına katılacak.

(İstanbul/18.45)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Altın Çağ" tiyatro oyunu gösterimine iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Mersin/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Şanlıurfaspor- MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(Şanlıurfa/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.45/Barselona/22.45)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Yalovaspor Basketbol- Manisa Basket maçıyla başlayacak.

(Yalova/19.00)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftası, ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuzgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Antalya/14.00)

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Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yılmaz Tunç, Kırıkkale, Politika, AK Parti, İstanbul, Ekonomi, ankara, Güncel, İzmir, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlardan Toplantı ve Açılışlar - Son Dakika

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