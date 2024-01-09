Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteklediği kitaplar uluslararası ödüller kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in; '50 Peynirli Şehir Balıkesir', 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' ve 'Ekmek Şehri Balıkesir' eserleri, dört uluslararası ödül alarak bir ilke imza attı.

Gourmand World Cookbook Awards'ta 2019 yılında dünyanın en iyi peynir kitabı seçilen '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, 2023 Gourmand Awards'ta son 25 yılın en iyi kitapları arasında yer alırken 'Ekmek Şehri Balıkesir' dünyanın en iyi ekmek kitabı, 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' ise kategorisinde dünyanın en iyi ikinci kitabı seçildi. Şehrin peynir, zeytin ve ekmek kültürünü anlatan ödüllü üçleme, 9 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşen deneyimsel bir lansman etkinliği ile gastronomi sektörünün tüm paydaşlarına tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gastronomi uzmanları; şefler ve basın mensuplarını bir araya getirerek dünyanın takdirini kazanan Balıkesir mutfak kültürü deneyimine ev sahipliği yaptı.

BALIKESİR MUTFAĞI HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİLER PAYLAŞILDI

Lansmanda Cengizhan Koca'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Balıkesir'in Gastronomi Hazinesi' isimli panelde Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve yazarlar Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber; Balıkesir'in yerel lezzetlerinin çeşitliliği, korunması, gastronomik değerlerle oluşan mikroekonominin ülke ekonomisine katkı sağlayacak düzeye nasıl ulaşacağı ve şehrin zengin mutfak kültürü hakkında kapsamlı bilgileri misafirlerle paylaştı.

'TÜRKİYE'Yİ DOYURAN ŞEHİR; BALIKESİR'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Balıkesir'in dağlarından bal, ovalarından yağ akar. Türkiye'yi doyuran şehirdir. Çünkü 13 milyon ağacımız var. Bunların hepsi zeytin ağacıdır. Bunlar hem Marmara hem de Ege sahilinde yer alan 9 ilçemizdedir. 20 ilçemizin 9 ilçesi' Diğer taraftan baktığınızda küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta oldukça iyi noktadayız. 750 bin büyükbaş, 1,5 milyonun üstünde de küçükbaş hayvancığımız var. Bunların sütleri de var. Balıkesir'in her bir köyünde; Çerkezler ayrı, Gürcüler ayrı, Boşnaklar ayrı ayrı peynirler yapar. Kaz ve Madra Dağımız var. Kapıdağı Yarımadası gibi çok özel tabiata sahip yerlerimiz var. Bunların içinde de arılarımız var. Balımız, peynirimiz, zeytinyağımız, kuzu etimizle Türkiye'yi doyuran şehiriz? açıklaması yaptı.

'960 KÖYÜMÜZLE TÜRKİYE'DE RENKLİ MOTİF OLUŞTURDUK'

Yemeğin hammaddesi güzel olduğunda mutfağının da güzel olacağına değinen Başkan Yılmaz, 'Çünkü bal ve kaymak güzelse kahvaltı güzeldir. Kuzu güzelse yahni güzeldir. Biz gastronomide meşhur olmayalım da kim olsun' Allah'ın her şeyi tam verdiği hem Ege'nin hem Marmara'nın bütün güzelliklerini aldığı ve 93 Harbi mübadelesinde hem Balkanlar'dan hem Kafkaslardan göç almış, 960 tane köyü olan, renkli motifi oluşturmuş bir şehiriz. Osmanlı payitahtında kim varsa onların yemeklerinin her türlüsü bölgemizde yapılır. Biz biriz, Cumhuriyet şehriyiz? dedi.

'BALIMIZ VE KAYMAĞIMIZLA DA BİR ŞEYLER ALALIM İSTİYORUZ'

Belediye başkanı olduğu sırada '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabının Çin'de Gurme Kitaplar yarışmasına katıldığını da belirten Başkan Yılmaz son olarak şunları söyledi:

'Böyle olağanüstü bir sonuç beklemiyorduk. Sonuç dünya 1'incisi olduk. Sonra yazarlarımızla konuştuk. Dedik ki bin 200 yıllık zeytin ağaçlarımız var. Onunla ilgili bir çalışma yapalım. O hikaye de böyle başladı. Sonra zeytin ve peynir ne ile yenir, ekmekle dedik. Her köyün ayrı ayrı ekmek yapma mayalama, fırınlama şekli var. Bu kitaplarımız da Norveç ve Riyad'da birincilikler ödüler aldılar. Biz balımız ve kaymağımızla da bir şeyler alalım istiyoruz.'

'TEK TEK KASABA VE KÖYLERİ GEZDİK'

Yazar Neşe Aksoy Biber ise 'Balıkesir'in 20 ilçesinde, köylerinde, kasabalarında gezerek güzel bir saha ve kaynak taramasıyla ortaya çıkardığımız ve '50 Peynirli Şehir Balıkesir' adıyla kayıt altına aldığımız bir kitap. Bu 2019'da Gurmand'da dünya birincisi seçildi. Ardından zeytin ve ekmek kitaplarımız yayınlandı. 2016 yılından bu yana Balıkesir'de bu üç kitap için saha çalışmalarımızı sürdürdük ve tamamladık. 3 kitabımız da ödülle geri döndü. Onun için çok mutluyuz. Ekmek kitabı da kendi kategorisinde dünya birincisi seçildi. Zeytin kitabı da dünya ikincisi seçildi. Aynı zamanda 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabımız son 25 yılın en iyileri arasında yer aldı. Bu da bizim için ayrı bir sevinç oldu? şeklinde konuştu.

'YEREL ÜRETİCİNİN MOTİVASYONU YÜKSELDİ'

Yazar Berrin Bal Onur ise şunları söyledi:

'500'den fazla köyde, 600'den fazla kişiyle görüşüldü. Peynirin, zeytinin ve ekmeğin şu anki geçmişten gelen, geleceğe taşıyacağımız ürünlerle bir fotoğrafını çektik. Bu çalışmaların tamamı da çok güzel çalışmalara vesile oldu. Arkasından mikro mandıraların yapılmasına, nadir peynirlerin tekrar gün yüzüne çıkmasına, kitapların ardından katıldığımız dünyada 35 yılda düzenlenen Dünya Peynir Yarışması'nda Kirli Hanım gibi yok olmaya yüz tutan bir peynirimizin bronz kategoride derece almasına vesile oldu. Tüm bunlarla yerel üreticinin ne kadar değerli bir iş yaptığına, onların motivasyonunu yükseltmesine imkan sağladı.'

"BALIKESİR İNSANI MİSAFİRPERVERDİR"

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Balıkesir gerçekten Türkiye'nin en bereketli illerinden biridir. Hiç abartı yok. Türkiye'yi doyuran ildir. Dolayısıyla böyle güzel ilin lezzetlerinden fark tatmadan yaşamak hayatın en önemli zevklerinden mahrum kalmaktır. Işte bugün Balıkesir'de üretilen ürünlerimizden bir kısmı şu anda bu gastronomi fuarında sergileniyor. Balıkesir'in dağlarından bal, ovalarından yağ akar, vadilerinden bereket fışkırır. Işte bu güzellikler, bu zenginlikler Türkiye'nin çok az ilinde vardır. Iki denize kıyısı vardır. Marmara ve Ege'ye. Dolayısıyla sahilleri de bir başka güzeldir. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün vatandaşlarımızı inşallah Balıkesir'e bu güzellikleri görmeye ve tatmaya bekliyoruz" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, "Balıkesir tabii ki bir gastronomi şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Şehrimiz gerçekten son yıllarda zeytini, zeytinyağını, peynirini, balını öne çıkarma noktasında çok önemli bir ivme kazanmış durumda. Balıkesir büyüyor, Balıkesir gelişiyor. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olarak öne çıkmaya devam ediyor. Biz de bunun daha iyi olması noktasında gayret içerisindeyiz. Inşallah önümüzdeki dönemde Balıkesir'i herkes daha çok konuşacak" şeklinde koştu.