Balıkesir'de çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı

(BALIKESİR) - Karacabey'de geçen hafta yapılan çiftçi eyleminden sonra bugün de Bandırma'da üreticiler traktörleri ile eylem yaptı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, alınan yoğun güvenlik önlemlerine; "Sınırlarda kaçaklara, Suriyelilere, Afganlara almadığınız önlemleri gelmişsiniz bugün Türk milletine, Türk çiftçisini alıyorsunuz. Dronelarla, İHA'larla kontrol ediyorsunuz. Kesmediğiniz yol kalmamış. Önüne geçmediğiniz köylü kalmamış. Ankara, titre ve kendine gel. Saray, sahada olanların ne olduğunun farkına var" sözleriyle tepki gösterdi.

Ürünleri ellerinde kalan domates, karpuz, kavun üreticilerinin eylemleri devam ediyor. Üreticiler, geçen hafta Bursa Karacabey'de 4 saat süreyle Bursa- İzmir yolunda traktörleriyle eylem yapmış ve "hükümet istifa" sloganları atmıştı. Üreticiler, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domateslerin alınacağına dair verdiği sözden sonra eylemlerine son vermişti.

Bursa'dan sonra bugün de Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üreticiler Aksakal Mahallesi'nde bir araya geldi ve tepkilerini dile getirmek için eylem yaptı. Çiftçilerin eylemine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş'tan oluşan heyet katıldı. Eylemi desteklemek amacıyla İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Aksakal'a gitti.

"İktidar, köylü konuşsun, sesini çıkarsın, feryadını dile getirsin istemiyor"

Bölgede alınan olağanüstü önlemleri, jandarma ablukasını eleştiren Çömez şunları söyledi:

"Burada birkaç gündür çok yoğun önlemler alınmış durumda. Çünkü iktidar, köylü konuşsun, sesini çıkarsın, feryadını dile getirsin istemiyor. Biz de birkaç gündür köylümüzün, çiftçimizin yanındayız. Onun dertlerini aylardır, yıllardır Ankara'nın gündemi yapmaya gayret ederken bugün de köylünün derdini Türkiye'ye ilan etmek için buraya geldik fakat akıl almaz önlemler alınmış. Her yol kesilmiş. Köylerden buraya gelecek olan bütün yollar, ara yollar, tarlaların yolları dahi kesilmiş. Şu anda bulunduğumuz bölgede dronelarla, insansız hava araçlarıyla çok yoğun güvenlik önlemleri alınmış. Neden? Aman ha köylü gelip de 'Ben öldüm bittim' diye sesini duyurmasın. Aman ha saray rahatsız olmasın. Ankara bunları duymasın. Onun için akıl almaz önlemler alınmış. Burada daha erken farklı yollardan gelebilen köylülerle bir araya geldik. Biz sesimizi duyurmaya, milletin sesi olmaya, köylünün sesi olmaya devam edeceğiz. Saray belki bugün duymayabilir ama yarın mutlaka duyacak, öbür gün mutlaka duyacak. Eğer tarımdaki bu aymazlık, bu çapsızlık, bu beceriksizlik, bu ihmal, suistimal hatta ihanet devam edecek olursa bu millet aç kalacak, karnını doyuramayacak. Siz sınırlarda kaçaklara, Suriyelilere, Afganlara almadığınız önlemleri gelmişsiniz bugün Türk milletine, Türk çiftçisini alıyorsunuz. Dronelarla, İHA'larla kontrol ediyorsunuz. Kesmediğiniz yol kalmamış. Önüne geçmediğiniz köylü kalmamış. Buradan ilan ediyorum. Nereyi keserseniz kesin; bu milletin, bu köylünün sesi, yüreği olacağız. Ankara, titre ve kendine gel. Saray, sahada olanların ne olduğunun farkına var. Aksi halde bu millet sana çok ağır bir tokat vuracak."

"Bu millet sandıkta ders verecek"

Çömez, çiftçi buluşması sırasında düzenlenen yürüyüşte de şunları dile getirdi:

"Şu anda Bandırma-Balıkesir yolundayız. Köylü, çiftçi feryat ediyor. Yokluk sefalet diz boyu. Köylü diyor ki, 'Böyle giderse önümüzdeki sene ekemeyeceğiz'. Yollar kesilmiş. Traktörler gelmiyor. Tarla aralarındaki yollara dahi jandarma koymuşlar. Ankara diyor ki 'Aman ha, sakın ha duymasın çiftçinin sesini kimse'. Ankara bunu istiyor. Şu anda tepemizde onlarca drone, onlarca insansız hava aracı, her taraf güvenlik kuvvetleri, her taraf jandarma, her taraf polis, emniyet, sınırlara konmamış olan bu güvenlik kuvvetleri, getirilmiş burada Balıkesir çiftçisinin önüne konmuş. Ey Ankara, Londra tefecilerinin cebini dolduracağına gel çiftçiye yardımcı ol. Kur korumalı mevduatla 3-5 zenginin cebini dolduracağına gel bu çiftçiye yardımcı ol. Milyarlarca dolarlık ihale verip, ondan sonra vergi indirimi yapıp beşli çeteyi zengin edeceğine gel çiftçinin feryadını dinle. Bu millet kan ağlıyor, feryat ediyor. Hangi önlemi alırsan al, nereleri kesersen kes, nereyi kullanırsan kullan herkes çiftçinin yanında. Ne yaparsan yap çiftçinin sesini kısamayacaksın. Bundan haberin olsun ve bu millet sana sandıkta öyle bir ders verecek ki, öyle bir tokat vuracak ki nereden geldiğini anlamayacaksın. Çok az kaldı."